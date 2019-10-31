WhatsApp следил за официальными лицами 20 стран. В основном за друзьями США

Согласно источникам агенства, знакомым с внутренним расследованием, проведенным WhatsApp по данному факту, «значительная» часть известных жертв — высокопоставленные правительственные и военные чиновники, разбросанные по меньшей мере в 20 странах по всему миру, среди которых США, ОАЭ, Бахрейн, Мексика, Пакистан и Индия.

Facebook заподозрил израильскую компанию в слежке через WhatsApp Подробнее

Предполагается, что кибер-вторжение через WhatsApp может иметь широкие политические и дипломатические последствия.

Хакерская платформа (ПО) была разработана израильской компанией NSO Group.

WhatsApp во вторник подал иск против этой компании. Известно, что NSO Group разработала и продала хакерское программное обеспечение, в котором использовались сервера, принадлежащие WhatsApp.

ПО помогало клиентам взломать мобильные телефоны как минимум 1400 пользователей, чтобы получить доступ к сообщениям пользователей, информации о звонках и месторасположении.

Источник фото: Pixabay

Пока не ясно, кто использовал ПО для взлома телефонов официальных лиц, однако NSО заявляет, что продает свои шпионские разработки исключительно государственным заказчикам.

СМИ: саудовский кронпринц называл убитого в Стамбуле журналиста опасным исламистом Подробнее

Это не первый скандал с данной израильской компанией.

Сама NSO Group отрицала обвинения, уже не раз была уличена в использовании своих ПО простив протестующих в странах, находящихся под авторитарным правлением. Независимая исследовательская группа CitizenLab, работающая с WhatsApp, заявила, что по крайней мере 100 человек из всех жертв — журналисты и оппозиционеры, а не преступники.

В частности, клиентом NSO Group был и бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, которого подозревают в причастности к убийству журналиста услугами NSO Group пользовался и бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, подозреваемый в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.