Бешенный курс лиры и обнищание населения. Турки выстраиваются в очереди за дешевым хлебом

В Стамбуле люди выстроились в очередь за «народным» хлебом. Цена на него субсидируется мэрией города, поэтому он дешевле, чем в других пекарнях. Спрос на хлеб так велик, что в городе планируют открыть второй завод для его производства. Подобный ажиотаж объясняется резким обвалом лиры и обеднением населения.

Очередь за хлебом

По сообщениям Al Jazeera, в Стамбуле люди собираются в очереди, чтобы получить хлеб по программе Istanbul Halk Ekmek. Это так называемый «народный» хлеб, цена на который субсидируется мэрией города. Один багет здесь стоит 1,25 турецкой лиры (6,42 рубля), а в обычных магазинах цены начинаются от 2,5 лиры (12,83 рубля). По всему Стамбулу сейчас работает более 1500 подобных киосков.

По оценкам Союза работодателей хлебопекарной промышленности страны, в Турции на человека в год потребляется 200–300 килограммов хлеба. Он является настолько важным продуктом питания, что в разгар жесткого локдауна туркам разрешили покидать свои дома по двум причинам: посещение аптеки или пекарни.

«Хлеб является важным элементом турецкой кухни, и его часто употребляют, особенно если вы из бедной семьи», — сказал Берк Эсен, научный сотрудник Центра прикладных исследований Турции IPC-Stiftung Mercator и доцент Университета Сабанджи.

Например, в семье из пяти-шести человек, где родители, дети и пожилые люди живут вместе, каждый день съедается как минимум два куска хлеба. Таким образом, даже если «народный» хлеб будет всего на несколько лир дешевле, в течение месяца это составит значительную сумму для семьи с низким доходом, разница в цене между этим хлебом и тем, что продается на рынке, будет только увеличиваться по мере роста инфляции.

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Увеличение производства

Для того чтобы помочь населению, мэр Стамбула Экрем Имамоглу вдвое увеличил производство хлеба. Теперь в день выпекается более 2,5 миллиона багетов и других сортов хлеба. Люди также могут анонимно через интернет оплатить счета нуждающихся людей за коммунальные услуги. А еще в городе раздают детскую смесь и молоко тысячам нуждающихся матерей и предлагают небольшие стипендии студентам.

Программа субсидирования хлеба в Стамбуле существует с 1970-х годов. А завод Наlk Еkmеk, находящийся в восточной части Стамбула, работает круглосуточно. Как рассказали его представители, сейчас там выпекается более 30 тысяч кусков хлеба в час. Ежедневно здесь производят около 360 тысяч багетов и 600 тысяч кусков хлеба для тостов, но инженер Мустафа Умит Икинмез отметил, что этого все еще недостаточно для удовлетворения спроса.

Заместитель руководителя городской программы Halk Ekmek Озген Нама, сказал, что спрос резко вырос по всему городу, но самые длинные очереди наблюдаются в рабочих кварталах, удаленных от центра города.

Мы удвоили производство [за последние два года], и очереди по-прежнему существуют. Это только показывает, что у людей нет покупательной способности, что они становятся беднее Озген Нама

Муниципалитет строит еще одну фабрику, которая, как ожидается, будет запущена в следующем году, добавив еще один миллион буханок субсидированного хлеба, но Нама уверен, что даже этого не будет достаточно.

Еще одна проблема — это невозможность снизить затраты на производство хлеба. В период с апреля по ноябрь цены на основной ингредиент хлеба — муку — выросли на 85%. Профсоюз заявил, что отчасти виноваты низкие урожаи пшеницы в 2021 году, но основной причиной роста цен является быстрая девальвация лиры.

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Резкий обвал валюты

Повышенный спрос, как и обеднение населения, легко объясняется резкой девальвацией. Турецкая лира потеряла примерно 48% своей стоимости по отношению к доллару США в этом году, испытав тотальный обвал в ноябре.

Согласно государственной статистике, годовой уровень инфляции в Турции подскочил до 21,3%. А муниципалитет Стамбула, который в настоящее время возглавляет мэр оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу, опубликовал собственные данные, показывающие, что стоимость жизни в городе выросла более чем на 50% за год. По данным статистического управления Стамбула, пшеница подорожала на 109%, подсолнечное масло — на 137%, туалетная бумага — на 90%, сахар — на 90% и природный газ — на 102%.

Как рассказал один из жителей страны, ему пришлось переехать с семьей из-за подорожания цен. Его пенсия приносит только 800 лир (чуть больше четырех тысяч рублей) в месяц, а арендная плата стоит две тысячи лир (чуть больше 10 тысяч рублей).

Инфляция стала политической проблемой Турции, и оппозиционные партии даже призывают к досрочным выборам, утверждая, что правящая Партия справедливости и развития (AKP) и президент Реджеп Тайип Эрдоган не замечают трудностей, с которыми сталкиваются многие в стране.

Федеральное правительство в настоящее время ведет переговоры с рабочими группами о повышении минимальной заработной платы, и власти активизировали проверки продуктовых магазинов на предмет завышения цен и накопления предметов первой необходимости.