Медведям из крымского зоопарка «Тайган» грозит уничтожение. Дело в том, что владелец учреждения Олег Зубков решил сократить численность животных. Он предложил всем желающим забрать себе 30 медведей, но пока желающих не нашлось. О том, почему медведям грозит массовое убийство, и можно ли его предотвратить — разобрался «360».

Медвежий сбор

Олег Зубков собирал медведей на протяжении 15 лет. Все они когда-то попали в беду: становились жертвами мучителей или от них отказывались цирки. По словам владельца животных, он хотел открыть районе Севастополя парк для этих животных и даже нашел под это деньги. Но власти выступили против. Кроме того, нападки начались и на весь зоопарк, которым владеет Зубков.

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Главные претензии к зверинцу высказывает ветеринарная служба. Как сообщил владелец «Тайгана» на своей странице в Facebook, 3 декабря суд Белогорска рассмотрит иск о приостановлении работы парка на 90 суток. Так как все это время парк будет закрыт, то животных нечем будет кормить.

«Я задумался: а зачем содержать в парке почти 40 медведей?», — заявил Зубков и призвал желающих забрать 30 животных в свои частные зоопарки или приюты. «Если это не произойдет, через месяц я буду вынужден принять решение об отстреле 30 лишних медведей», — пояснил он.

В беседе с «360» он пояснил, что количество штрафов, которые он платит огромное, а суды, которые рассматривают его дела, в этом году он посетил уже 550 раз.

«Это единственная возможность от проверок и штрафов, которые накладывают на зоопарк. Но уже появляются протоколы на закрытие зоопарка по надуманным причинам», — заявил владелец «Тайгана».

Источник фото: pixabay

По его словам, содержание медведей не приносит ему никакого дохода. По большей части эти животные содержатся в карантинных вольерах, которые посетители не видят. На остальной территории парка содержатся 55 львов и 40 тигров — основные жители «Тайгана». Так как построить парк для медведей останется только мечтой, то в содержании этих животных Олег Зубков не видит никакого смысла.

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«Я не понимаю, зачем я это делаю, если никакой помощи от государства я не получу, но меня за содержание животных штрафуют на миллионы рублей», — пояснил он.

Олег Зубков рассказал, что по инициативе ветеринаров он уже убил 15 свиней, которые до этого спокойно жили в зоопарке. Но специалисты приравняли содержание домашних животных к ферме, где правила содержания животных совершенно другие.

Владелец зоопарка пояснил, что понимает, насколько громкое и нестандартное заявление он сделал, когда публично объявил, что убьет 30 медведей. Но, по его словам, это обычная практика во всех мировых зоопарках. Когда на свет рождается лишнее животное, по всем зоопаркам мира рассылается специальное объявление и, если никто не откликается, то животное усыпляют.

Источник фото: pixabay

«Нужно думать об экономической составляющей парков», — пояснил Зубков. На вопрос о том, появились ли отзывы тех, кто готов забрать медведя он ответил, что пока нет ни одного отклика. По его словам, вряд ли вообще кто-то решится на этот шаг.

«Это серьезное дело и большие затраты. И на транспортировку, и на строительство вольеров. Это очень большие деньги. Это не под силу государственным зоопаркам», — подытожил он.

Цена медвежьей жизни

Главная претензия к Олегу Зубкову — отказ вакцинировать от бешенства тигрят и львят. Об этом «360» рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

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Он пояснил, что в ведомство пришло письмо из больницы, в котором врачи рассказали об обращении местного жителя, которого укусил львенок или тигренок, когда он был в «Тайгане». Малышей используют для того, чтобы с ними могли фотографироваться.

«Мы вместе с прокуратурой вышли на проверку, оказалось, что львята и тигрята, с которыми фотографировались посетители, не вакцинированы от бешенства. Дали предписание провакцинировать», — рассказал Валерий Иванов.

Однако владелец зоопарка делать это отказался.

«Вместо того, чтобы вакцинировать с десяток тигрят и львят он заявляет, что будет убивать 30 медведей», — пояснил ветеринар.

Источник фото: Олег Зубков Тайган Сказка / facebook

Валерий Иванов пояснил, что его главная забота — это не допустить заболевания людей, так как бешенство смертельно опасно. По его словам, если что-то случится, то первыми пострадают ветеринары, которых обвинят в бездействии.

По его словам, Олег Зубков своими заявлениями пытается только привлечь внимание. На вопрос о том, смогут ли власти Крыма ему помочь с расселением медведей, Валерий Иванов ответил, что если поставят задачу, то все сделают.

«У этих медведей есть собственник. Если он примет решение подарить их государству, то оно ими распорядится, если он сам не в силах», — пояснил он и попросил не считать его слова попыткой отобрать животных у Зубкова.

Если он брал медведей, чтобы их спасти, то будет не очень логично сейчас лишать их жизни. Таким мнением с «360» поделилась руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Она отметила, что есть Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Согласно ему, если собственник отказывается от права на питомца или не может его больше содержать, то он передает его новому владельцу или в приют, который обеспечит содержание животного.

«Проблема в том, что это не кошка или собака, а медведь», — пояснила она. По ее словам, таких питомников для этих животных государство не создало, поэтому Олегу Зубкову лучше все-таки оставить их у себя, но точно не убивать.