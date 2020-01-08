Конфликт между Ираном и США, а также крушение украинского лайнера в Тегеране привели к приостановке полетов над территорией Ближнего Востока. Такое решение приняли сразу 15 крупных авиакомпаний по всему миру. К чему может привести изменение маршрутов — выяснял «360».

Почему решили избегать неба над Ираном?

Конфликт США и Ирана продолжает уже не первый год. Одной из причин напряженных отношений является иранская ядерная программа. Вашингтон не намерен допустить, чтобы у Тегерана появилось подобное вооружение.

Противостояние двух стран снова обострилось 3 января после ракетного обстрела территории международного аэропорта Багдада. Приказ о начале военной операции отдал президент США Дональд Трамп. В результате запуска снарядов погиб глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Власти Ирана пообещали отомстить Штатам за убийство, а позже секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил о подготовленных «кошмарных» сценариях. Несмотря на то, что Вашингтон пригрозил в ответ санкциями, ночью 8 января иранские военные начали ракетный обстрел крупнейшей американской базы в Ираке Эйн-Аль-Асад и аэродрома в Эрбиле. Во время удара пострадали граждане Ирака.

Утром из Тегерана вылетел Boeing-737 «Международных авиалиний Украины». Через четыре минуты после взлета загоревшийся самолет потерпел крушение. Никто из 167 пассажиров и девяти членов экипажа не выжил. На борту были граждане Ирана, Украины, Канады, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя в результате технической неисправности. Однако российские пилоты заверили «360», что дело могло быть не только в неполадке. Одной из версий озвучивалось столкновение с беспилотником.

Также СМИ сообщали, что к трагедии могла привести иранская система ПВО. В любом случае, точные причины произошедшего будут названы после завершения расследования.

К чему привела авиакатастрофа?

Из-за крушения лайнера и в связи с нестабильной обстановкой в регионе многие мировые авиакомпании решили изменить маршруты полетов. В частности пассажиров временно не будут перевозить над Ираном, Ираком, Персидским и Османским заливами.

Ограничения для гражданской авиации ввело федеральное управление гражданской авиации США (FAA). К нему присоединились перевозчики Украины, а также немецкая авиакомпания Lufthansa, Air France во Франции, Singapore AIrlines в Сингапуре.

Приостановили полеты через эти территории EVA Air (Тайвань), Malasia Airlines (Малайзия), Air Astana (Казахстан), Qantas (Австралия), China Airlines (Китай), Finnair (Финляндия), Air Canada (Канада) и SriLankan Airlines (Шри-Ланка). В список еще вошли авиакомпании Emirates и flydubai Объединенных Арабских Эмиратов.

Российские перевозчики тоже обеспокоились безопасностью своих граждан и начали изменять маршруты полетов после рекомендации Росавиации. Например, это сделали «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот».

«В соответствии с рекомендациями Росавиации авиакомпания „Россия“ скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака», — сообщил «360» официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

Он отметил, что пока изменения коснулись ближайших вылетов, но будет и дальнейшая корректировка. Сейчас на 16 минут увеличено время полета рейса FV-5883, который отправится из Внуково на Гоа.

«Рейс 5659 по маршруту Санкт-Петербург — Шарджа за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для проведения дозаправки, полетное время будет увеличено на час и 42 минуты. Рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург-Шарджа за 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту, полетное время увеличится на час и 21 минуту», — подчеркнул Стариков.

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На чем скажется изменение маршрутов?

На первый взгляд, решение об избежании полетов над Ираном и Ираком повысит безопасность пассажиров, но также это приведет к определенным последствиям. Гендиректор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко объяснил «360», что российским компаниям придется составлять пути значительно длиннее.

«Мы же еще должны облетать и Украину, поэтому получается такой замысловатый маршрут с выходом через Турцию <…> Саудовскую Аравию и только через Саудовскую Аравию самолеты будут попадать в аэродромы назначения в Арабских Эмиратах и так далее», — отметил Мельниченко.

Он добавил, что речь идет не только о более долгом перелете, но и увеличении количества летных часов и рабочего времени всего экипажа. Кроме того, будут перенаправлены потоки движения самолетов. Рост количества обслуживаемых воздушных судов — это увеличение нагрузки на авиадиспетчеров.

«От того, каким образом эти нагрузки будут распределены, тоже зависит очень многое. У каждого диспетчерского сектора есть максимальные возможности, то есть максимальная пропускная способность этого сектора. Если вдруг диспетчеры будут работать с максимальной отдачей, то усталость наступает намного быстрее, чем при обычном ходе работы», — пояснил эксперт.

По словам Мельниченко, решение затронет и работу экипажей лайнеров. В частности ограничение по количеству рабочих часов есть у пилотов.

«Если на каких-то рейсах время будет превышаться, то придется сажать, наверное, второй экипаж. Либо делать эстафету, когда экипаж прилетает и вместо того, чтобы лететь обратно, остается в гостинице. Это дополнительные расходы авиакомпаниям. Авиакомпании, боюсь предположить, перенесут эти расходы на плечи пассажиров», — рассказал он.

Таким образом, изменение маршрутов влияет одновременно на множество моментов, связанных с обеспечением безопасности полетов. Мельниченко уверен, что подобные политические решения не могут до конца минимизировать негативные факторы, связанные с безопасностью. Ограничения ввели из-за того, что гражданским самолетам стало опасно находиться в регионе. Но сами полеты не прекратятся.

Более того, специалист подчеркнул, что «ОАЭ — это очень серьезный мировой хаб. Туда прилетает очень большое количество воздушных судов». В конечном итоге, все вышеперечисленное приводит к значительным издержкам авиакомпаний, и сколько продлится приостановка полетов пока неизвестно.