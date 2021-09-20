Центральную часть России ждут дожди. За бабьим летом надо ехать на север

Бабье лето придет не ко всем, повезет только северянам. Жителям центральной части России достанутся проливные дожди до конца недели. Возможно, температура поднимется на пару градусов, но классической золотой осени в этом году, скорее всего, не будет.

Впереди дождливая неделя

Вторая половина сентября, вопреки прогнозам, оказалась холодной и дождливой. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю. Ближе к выходным они будут идти уже время от времени. При этом в облаках появятся прояснения.

«Тем не менее погода будет дождливой до конца недели, включая выходные дни. Начиная с четверга направление ветра сменится с восточного на юго-восточный, южный и даже юго-западный. В конце недели, включая выходные дни, в столичном регионе ожидается, что температура воздуха повысится примерно на четыре-пять градусов», — сказал Александр Синенков.

Будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики прогнозируют 11–13 градусов выше нуля, по ночам около четырех-шести градусов.

На севере потеплеет

По словам Александра Синенкова, бабье лето наступит уже в конце месяца в северных регионах России. Потепление ждет Кольский полуостров, Заполярье, Республику Коми, Ненецкий автономный округ, Ямал, Архангельскую и Вологодскую области.

«В этих регионах бабье лето наступит буквально с середины следующей недели и продлится около 10 дней. Погода будет солнечной и безоблачной, температура днем около 12 градусов, и это очень хорошая температура для этих регионов, с заморозками по ночам. Практически типичное бабье лето», — отметил синоптик.

Он также добавил, что в Москве и Подмосковье в ближайшие 10 дней ясной погоды без осадков не просматривается. Однако если в последние недели наблюдался северный ведущий поток, то уже в конце недели он поменяется на западный и юго-западный, температура повысится.

Александр Синенков добавил, что можно будет рассчитывать на 11–13 градусов тепла, но с кратковременными дождями. Будет ли нынешняя зима ранней, синоптик говорить не стал. По его словам, настоящие научные долгосрочные прогнозы могут делать лишь в Гидрометцентре и в НИИ сельскохозяйственной метеорологии.

Бабьего лета можно не ждать

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что циклон накрывает в основном среднюю и черноземную полосу России. В выходные он был в Брянской области, в воскресенье вечером перешел в Московскую и другие области центра России.

«Эта дождевая катавасия будет еще три-четыре дня. Так как циклон прослеживается до высоты приблизительно семь-восемь километров, он малоподвижный и будет, образно говоря, топтаться на одном и том же месте. Следовательно, эта полоса осадков пройдет где-то от Воронежа до Ярославля и Костромы. Также будут наблюдаться дожди и с запада на восток, где-то от Смоленска и Брянска до Казани и Ульяновска», — сказал Александр Шувалов.

На юге европейской территории России сильные грозовые дожди продлятся до вторника, а потом прогнозируется существенное резкое и драматичное окончание бархатного сезона, добавил синоптик.

«С 21-22 градусов температура опустится сразу до 14–17 градусов. Плюс довольно неприятный ветерок. И это коснется не только степных районов, но и Южного берега Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Такие вот перспективы на всю рабочую неделю», — сказал руководитель прогностического центра.

При этом Александр Шувалов, сославшись на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, рассказал, что с 24 сентября в средней полосе интенсивность дождей уменьшится и температура начнет слегка повышаться, но лишь до 12-13 градусов. Однако дождей не избежать, поэтому бабьего лета лучше не ждать.