Российская компания подала на YouTube в суд. Возможна ли блокировка, как в Китае и Иране?

Российская компания подала в суд на YouTube и потребовала его заблокировать. Ontarget нашла на видеохостинге собственные разработки по оценке персонала и заявила, что авторы роликов предлагают соискателям обмануть потенциальных работодателей. Но грозит ли YouTube в России реальная блокировка? Например, как в Китае и Иране.

Ontarget занимается разработкой тестов, с помощью которых оценивается труд персонала. Компания подала иск в суд на YouTube. Ontarget хочет защитить исключительные права. Заседание намечено на 5 июня.

Гендиректор и учредитель компании Светлана Симоненко заявила, что соискателям предлагают обмануть потенциальных работодателей, пройдя тест за них.

Вечная блокировка — крайняя мера в борьбе с пиратскими сайтами, действующая в России с 2015 года. Она позволяет навсегда блокировать на территории России сайты, которые попались на нарушении антипиратского законодательства.

Блокировки YouTube в России

В России YouTube пытаются закрыть не в первый раз. Угроза блокировки нависла над YouTube в 2019 году, когда крупные российские книжные издатели выступили с претензией. Они разозлились, что сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube хранят на своих платформах чью-то интеллектуальную собственность, никак не поддерживая самого автора. Тогда спор шел о книге «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня.

В 2018 году Мосгорсуд требовал у хостинга удалить спорный контент, но корпорация Google до сих пор уклоняется от исполнения приговора. Во время заседания двухлетней давности представитель Google утверждал, что не является надлежащим ответчиком видеохостинга, потому что не выступает хостинг-провайдером YouTube. Эти доводы суду показались недостаточными.

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Да и 2017 год оказался для YouTube опасным. Роскомнадзор в декабре направил видеохостингу предписание, что если он не удалит аккаунт движения «Открытая Россия» в течение суток, то платформу заблокируют по всей стране. В аккаунте движения нашли признаки нарушения законодательства.

В 2015 году YouTube в России полностью заблокировали на день. 28 января того года хостинг внесли в Единый реестр запрещенных сайтов из-за ролика «Создание Русской Повстанческой Армии (РПА)». Мосгорсуд исходил из закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Тогда видео удалили, но YouTube все равно остался в реестре, хотя к вечеру того же дня его убрали из списка.

Почему YouTube «вечен»

Наряду с новостями разных годов о блокировке YouTube возникает вопрос, могут ли хостинг когда-нибудь заблокировать. По мнению специалистов, это невозможно.

По словам ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, в России нельзя блокировать YouTube, потому что это ограничение прав россиян и противоречит Гражданскому кодексу и Конституции.

В то же время заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов уверен, что желаемое Ontarget наказание для видеохостинга не эквивалентно нарушению.

Адвокат Юлианна Табастаева сослалась на практику Мосгорсуда и отметила, что он не блокирует крупные платформы полностью даже при повторном нарушении. Навсегда закрывают только сайты, которые сами стали нарушителями. Например, LinkedIn отказался хранить персональные данные на территории России. Или сайты, хранящие пиратские книги и фильмы.

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Где YouTube заблокирован

Видеохостинг полностью заблокирован всего в трех странах: Китай (с 24 марта 2009 года), Северная Корея (с апреля 2016-го) и Иран (с 2012 года). В разные годы YouTube блокировался в Судане и Южном Судане, Турции, Сирии, Туркменистане, Пакистане, Афганистане, ОАЭ, Габоне, Эритрее, Таджикистане, Индонезии, Бангладеше, Таиланде и Армении.

Но это не значит, что жители стран, где вообще заблокирован видеохостинг, не могут смотреть там видео. Существует множество VPN, позволяющих открывать доступ к недоступному контенту. Например, китайские цензоры постоянно отслеживают VPN-серверы, но на смену одним приходят другие.

В Иране, где, по данным СМИ, самая жесткая цензура интернет-источников в мире, делают то же самое — используют прокси-серверы, которые власти пытаются блокировать. Однако, как и в случае с Китаем, на место удаленных приходят новые. Также в стране активно пользуются браузером TOR, позволяющим устанавливать анонимное сетевое соединение.