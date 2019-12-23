Издатели пригрозили YouTube и «Яндекс.Видео» вечным баном. Спешить в суд они не будут, но компромат копят

YouTube и «Яндекс.Видео» оказались по угрозой блокировки в России из-за пиратского контента. По законам страны, если сайт дважды проиграл суд по жалобе правообладателя, то он получает вечный бан. А у YouTube уже были проблемы с «Эксмо». Что будет дальше — в материале «360».

YouTube и «Яндекс.Видео» попали в поле зрения Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Это серьезная организация, так как представляет интересы 15 издательств России, включая крупнейшего — «Эксмо».

Именно с ней возникли проблемы у YouTube и «Яндекс.Видео» — в начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила требование «Эксмо» по поводу аудиокниги «Задача трех тел» автора Лю Цысиня, постановив удалить нелегальные копии с ресурсов. Однако до сих пор она доступна на обеих площадках.

Группа «Эксмо-АСТ» в 2018–2019 году дважды добивалась вынесения предварительных определений по нелегальным аудиоверсиям своих книг на YouTube. В том числе «Эксмо» через суд добилась удаления копии книги «Задача трех тел» на «Яндекс.Диске». А вот претензии «Эксмо» к «Яндекс.Видео» — первый случай.

С 2015 года в России действует закон, согласно которому интернет-ресурс может быть заблокирован навсегда, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя.

Как это работает: если сайт не отвечает на жалобу правообладателя, то Мосгорсуд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах. Тогда страница сервиса попадает в список Роскомнадзора и блокируется до тех пор, пока копия не удаляется. Если же правообладатель повторно находит нелегальную копию контента на каком-то сайте, то может потребовать вечной блокировки. Даже если ресурс удалил весь пиратский контент, его не разблокируют.

У YouTube есть фильтр пиратского контента — сервис удаляет материалы, не принадлежащий автору, однако схема действует не всегда. «Яндекс» же называет себя агрегатором и предлагает судиться с самими пиратскими сайтами.

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По поводу удаления пиратского контента с 2018 года действует меморандум, подписанный рядом правообладателей, включая Национальную медиа группу, «СТС Медиа», ВГТРК, Первый канал, и интернет-компаний Mail.ru Group, «Яндекс» и Rambler Group. Соглашение появилось после аналогичного конфликта «Газпром-Медиа» и «Яндекс.Видео».

Издатели ранее утверждали, что YouTube и «Яндекс.Видео» — главные источники нелегальных аудиокниг в рунете, напомнили «Ведомости». В качестве видео пираты часто используют статичное изображение обложки книги, на которое накладывают начитанный текст.

За свой счет убираемся в чужом доме

Генеральный директор АЗАПИ Максим Рябыко в беседе с «360» объяснил позицию издателей и рассказал о сложных отношениях с YouTube.

Мы хотим на более системном уровне к задаче подойти, потому что фактически получается, что мы постоянно бесплатно за свой счет убираемся в чужом доме. YouTube не предпринимает мер, чтобы предотвратить такие загрузки, технологии существуют, пользователь не всегда реагирует и напрямую к нему не всегда возможно обратиться Максим Рябыко.

Рябыко отметил, что необходим диалог именно с YouTube, так как издатели «в последнее время» заблокировали около 400 каналов, на которых выкладывали контент чужого авторства. Поэтому разговор следует вести «верхнеуровневый» и взаимодействовать с площадкой, чтобы найти вариант, при котором публикация авторского контента на каналах, не связанных с материалами, пресекалась бы на стадии загрузки.

По словам Рябыко, размещение материалов на ресурсе с огромной аудиторией сильно снижает ценность самого контента. Если пользователь видит, что этот контент можно бесплатно послушать, зачем за него платить? То есть платформа и пользователь зарабатывает, не оставляя издателям ничего, кроме возможности обратиться в суд.

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Почему издатели не обращаются напрямую к пользователям, которые загружают на свои каналы чужой контент? Все дело в том, что юзера почти невозможно найти. Более того, трудности с идентификацией пользователя возникают и у YouTube.

«Площадка становится на место правообладателя. То есть она так же должна зайти у себя и попробовать идентифицировать его (контент — прим.ред.): а является ли это аудиокнигой или это интервью, отзыв и так далее. Они вручную вынуждены проверять, а сверяться не с чем. Есть решение суда, при котором сказано: вот этой книги не должно быть. Они (администраторы YоuТubе — прим.ред.) что-то могут пропустить, а мы это находим. Отсутствие этой технологической системы негативно сказывается как на нас, так и на площадке», — сказал Рябыко.

Говоря о блокировке YouTube и «Яндекс.Видео», Рябыко понадеялся, что до этого не дойдет. Пока у ассоциации в планах фиксировать нарушения в течение года. Только после того, как будет дана «глобальная оценка» с цифрами, а также станет ясно, готовы ли площадки к переменам, — только тогда возникнет вопрос о блокировке.

Я уверен, что издатели этого не хотят. <…> Юридически мы можем сделать это сейчас, но мы этого не делаем. Просто обратились с иском о прекращении нарушения, понимая, что как-то надо ситуацию выстраивать Максим Рябыко.

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Копят компромат

Юрист, представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности при президенте РФ Анатолий Семенов в беседе с «360» объяснил, что найти «Яндекс» проще, чем пользователя.

С точки зрения эффективности судебной защиты ясно, что блокировать «Яндекс» проще, чем какого-то автора канала. Чтобы просто подать иск, нужна куча информации: персональные данные, место жительства и все такое. Откуда вы это возьмете? А реквизиты «Яндекса» всем известны. С точки зрения защиты проще подать иск «Яндексу», а «Яндекс» должен раскрывать эти данные, если они есть Анатолий Семенов.

Семенов не увидел какой-то агрессии в действиях издательств: они просто складывают нарушения в папку, а в случае чего могут реально угрожать интернет-ресурсу вечной блокировкой. Она неприятна тем, что нет процедуры снятия этих «оков».

Юрист отметил, что ресурсы, не удаляющие с каналов чужой контент, возможно, рассчитывают на какую-то сверхмонетизацию контента, которая позволяет окупить риски.