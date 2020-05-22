YouTube назвал запретные темы о COVID-19. Теперь люди начнут бояться азиатской еды и защищаться фейерверками

Компания Google выложила список самых популярных фейков о коронавирусе на YouTube, чтобы люди знали, какой информации нельзя верить. Однако результат может быть обратным — запрет способен привести к популяризации различных народных средств защиты от COVID-19.

Кампания по борьбе с коронавирусными фейками началась еще несколько месяцев назад, но новые правила появились в официальном блоге Google 20 мая. В статье перечислили все те фейки, информация о которых не должна появляться в видеохостинге. Речь идет о любой информации, которая противоречит официальным источникам — Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) либо местным органам здравоохранения. Запрет распространяется на публикацию дезинформации, которая посвящена лечению, профилактике, диагностике или передаче коронавируса.

В список запрещенного контента попали видео, которые рассказывают о пользе самолечения или народной и нетрадиционной медицины.

«[Запрещены] призывы отказаться от обращения за медицинской помощью и лечить коронавирусную инфекцию самостоятельно средствами народной медицины; призывы отказаться от медицинской помощи и лечить коронавирусную инфекцию с помощью молитв и обрядов».

Google пояснил, что за первое нарушение установленных правил автор контента получит предупреждение по электронной почте. Сам ролик при этом удалят.

Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован Google.

Попасть в бан или лишиться монетизации можно также за советы отказаться от медицинской помощи и избегать контактов с врачами. Однако хостинг накажет не только за такую дезинформацию — распускать слухи о существовании проверенного лекарства или изобретенной вакцины от коронавируса тоже запрещается.

Среди ожидаемых в запрещенном списке материалов о том, что коронавируса не существует, вакцина уже есть, или призывов лечиться самостоятельно оказались и совсем неожиданные пункты. К примеру, некоторые блогеры в своих роликах рассказывали о необычном, но недейственном способе профилактики COVID-19 — фейерверках.

«[Запрещены] видео, в которых утверждается, что очистить воздух от коронавируса можно запуская фейерверки».

Судя по всему, зрители не поверили этому совету — таких роликов на YouTube уже не найти. Однако избавиться от остальных фейков оказалось не так просто — пользователи массово их перезаливают. Перед удалением хайповые темы успевают набрать тысячи просмотров.

В список запрещенного контента попали и утверждения о том, что у каких-то рас или национальностей существует иммунитет к SARS-CoV-2. Нельзя призывать и к отказу от азиатской еды, которая якобы может заразить людей коронавирусом.