Как не стать жертвой сетевых мошенников: инструкция

Интернет это не только обитель информации, шуток и споров, но и мошенников. Центробанк признал, что за последние месяцы звонки мошенников клиентам кредитных учреждений участились. Обманщики подменяют номер финансовой организации — за три месяца лета ЦБ направил сотовым операторам данные о более чем 2,5 тысячи номеров, которые видели на экранах своих телефонов жертвы мошенников. Как распознать недоброжелателя и что делать, если заметили подозрительную операцию — в материале «360».

Повсюду обман

Мошенников всегда было полно. Раньше уличные обманщики предлагали выбрать из перемешанных стаканов один, в котором лежали игральные кости, а сейчас попытать удачу в катании на велосипеде с реверсивным управлением. Век интернета добавил еще одну касту мошенников — сетевых, то есть тех, кто орудует в интернете.

Не только банки, но и каждый сервис объявлений — будь то покупка/продажа машин или предметов быта — наполнен людьми, желающими нажиться на чужой глупости или доверчивости.

Так много желающих

Существует несколько видов мошенничества, некоторые совсем скрытые, а другие — очевидные. Один из методов — предоплата за товар. Допустим, пользователь хочет что-то купить на одной из интернет-досок объявлений. Пока схема прозрачная: клиент хочет товар, его устраивает цена, он пишет продавцу и далее договаривается о встрече. У мошенников другая идея — потребовать предоплату якобы из-за большого спроса на этот самый товар. Покупатель отправляет обговоренную сумму, а потом мошенник перестает отвечать на звонки. Итог — деньги ушли, желаемого товара нет.

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Дайте денег

Следующий способ мошенничества — взлом страницы в соцсети с последующей рассылкой с просьбой перевести деньги. Недоброжелатели указывают номер карты и либо расписывают душераздирающую историю о том, почему потребовались деньги, либо просто просят в долг.

Здравствуйте, [ФИО]

В последнее время распространен еще один вариант — звонки от якобы представителя определенного кредитного учреждения, Центробанка, Финмониторинга и подобных организаций на мобильный телефон с информацией, что происходит списание средств через интернет-банк или с карты. Сначала эти «специалисты» давят на жертву: например, произносят имя и фамилию, убедительно говорят, используют профессиональные экономические термины, давая очень мало времени на размышления.

Метод заваливания умными словами вообще очень часто используется мошенниками, так как является действенным способом манипуляции. В список давящих фраз входит: «в течение 30 минут», «срочно», «если не поторопиться, все потеряете». Это вводит клиента в состояние паники и под давлением он не успевает понять, что делать, поэтому идет на контакт с «сотрудником» банка.

Источник фото: телеканал «360»

Банки не могут предусмотреть все варианты сценариев мошенничества, так как во всех описанных выше случаях клиент сам ставит под угрозу свои финансы. Стоит помнить, что по правилам сотрудник банка не имеет право спрашивать номер карты, срок ее действия, код CVV/CVС. Подумайте, он и так может это узнать из закрытой базы, к которой имеет доступ.

Что делать?

Поведение обманутых клиентов очень разное. Некоторые сами понимают, что облажались и спокойно уточняют, что делать дальше. Другие воспринимают ситуацию агрессивно — истерят и обвиняют банк в небезопасности системы, требуя вернуть деньги.

Если пользователя все-таки обманули, то есть регламент действий: нужно как можно скорее заблокировать карты и системы интернет-банка, после чего обратиться в полицию. Не паниковать, не обвинять, не вести себя нелепо.

Деньги уже отправлены? Придется с ними попрощаться — банк не будет возвращать средства, если клиент назвал данные, которые, собственно, защищали его финансы. Все--таки в правилах запрет на разглашение этой информации имеется.

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Как обезопасить себя?

Первое, на что нужно смотреть, чтобы не стать жертвой банковских мошенников, это номер телефона. Если звонок поступил с мобильного, то тут же положить трубку и внести контакт в черный список (можно даже обратиться в службу безопасности банка или полицию).

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Если с городского, то можно проверить принадлежность номера к конкретному банку при помощи собственной карты — на ее обратной стороне всегда указан номер телефона горячей линии. В интернете — на сайте банка — также можно сравнить цифры.

Если звонящий сразу говорит о списании средств с карты, не убедившись, что говорит с клиентом банка, то это явно мошенник.

Внимание следует обратить на грамотность речи, состояние связи и какие именно данные запрашивает лицо на другом конце «провода». Лучше сразу сказать, что перезвоните в банк и уточните информацию. Как правило, после этих слов мошенник либо положит трубку, либо начнет ругаться и угрожать мгновенным списанием средств.

И самое важное — нужно очень внимательно относиться к данным своих карт: не проводить операции на сомнительных сайтах, регулярно проверять устройства на наличие вирусов, не устанавливать программное обеспечение из непроверенных источников, не переходить по подозрительным ссылкам, не пользоваться банкоматами на улице или в общественных местах — в них могут устанавливать считывающие данные карт устройства.