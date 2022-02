Аналог кроссворда приобрели за семизначную сумму. Почему все играют в Wordle

Издание The New York Times выкупило сверхпопулярную игру в слова Wordle. В ней нужно угадать слово из пяти букв с шести попыток, причем играть можно только раз в сутки.

Тhе New York Times за семизначную сумму купил веб-игру Wordle, которую программист Джош Уордл создал в одиночку. Пока игра останется бесплатной как для нынешних, так и для новых пользователей, хотя большинство приложений The New York Times доступны только по игровой подписке издания.

Сделку объясняют желанием Тhе New York Times добиться 10 миллионов подписчиков своего игрового расширения к 2025 году.

Что такое Wordle

Суть Wordle заключается в том, что пользователь должен угадать слово из пяти букв. Ему дается всего шесть попыток, причем за день можно пройти только один уровень. После каждого предположения игра дает подсказку — выделяет желтым цветом буквы, которые действительно есть в загаданном слове, а зеленым — нужные буквы, оказавшиеся в верном месте. Причем слова каждый раз одинаковы для всех игроков.

Изначально Уордл задумывал игру для себя и своего приятеля, однако в октябре 2021 года открыл доступ для всех желающих. Уже к ноябрю в Wordle играли 90 пользователей, к январю — 300 тысяч, а сейчас число участников перевалило за миллион, отметили в The New York Times.

Бум популярности случился после того, как разработчик добавил функцию, позволяющую делиться своим результатом с подписчиками в Twitter. По окончании раунда пользователи могли скачать изображение, на котором в виде цветных квадратов отображался ход их партии — как быстро они угадали слово.

При этом результат, которым пользователи делятся, не раскрывает для других игроков слово, так что любой желающий может попробовать свои силы и тоже поделиться своими успехами.

По словам Уордла, популярность игры отчасти обусловлена тем, что можно проходить только один уровень за день. Он сравнил Wordle с кроссвордом в газете: чтобы начать новый, нужно дождаться следующего выпуска издания. К тому же благодаря только одному доступному уровню в сутки пользователи тратят всего по три минуты в день на приложение, заявил создатель изданию Slate.

Кто такой Джош Уордл

Джош Уордл — программист из Бруклина, бывший сотрудник Reddit. Для этой платформы он разработал две игры-эксперимента: Button и Place. В первой пользователям предлагалась кнопка и таймер на 60 секунд. После каждого нажатия отсчет времени начинался заново.

Игра — социальный эксперимент закончилась через два месяца, когда впервые ни один пользователь не нажал на кнопку до того, как таймер достиг нуля. Всего за два месяца Уордл получил более миллиона нажатий на кнопку.

В игре Place, которую он тоже разработал для Reddit, пользователям предлагалось редактировать онлайн-холст. Человек мог изменить только цвет одного пикселя, после чего игра запрещала ему совершать какие-либо действия с холстом на срок от пяти до 20 минут.

За 72 часа существования игры в ней приняли участие более миллиона пользователей. Сначала они меняли цвета хаотично. Но потом у онлайн-холста появились синий угол как дань игре в покемонов, радужный флаг и многое другое. Свои усилия пользователи координировали в тематических сообществах на Reddit.