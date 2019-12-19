Парни попросили соседа выгулять их собаку. Четвероногая написала им ответ и стала звездой Сети

Четверо друзей мечтали завести пса, но домовладелец был против питомцев. Тогда парни написали письмо соседям и предложили выгуливать их собаку. Ответил четвероногий друг самостоятельно.

Источник фото: twitter.com/Jack_McCrossan

Джек МакКроссан вместе с друзьями приехал в Бристоль. Все парни мечтали о собаке, так как в их семьях всегда были псы. Однако домовладелец не разрешил ребятам завезти питомца. Однажды вечером они увидели собаку, смотрящую на них из соседского окна. Тогда друзья решили предложить его хозяевам услуги по выгулу и написали письмо.

«Если вам когда-нибудь понадобится кто-нибудь, чтобы выгуливать его или ее, мы с удовольствием это сделаем… Если вам когда-нибудь станет скучно… мы более чем рады присмотреть за ним или за ней. Если вы хотите прийти и привести его или ее, чтобы скрасить наш день, добро пожаловать. Если вы хотите пройти мимо окон нашего балкона, чтобы мы могли увидеть его или ее, сделайте это», — заявили парни и подписались просто как «мальчики из комнаты 23».

Вскоре на имя «мальчиков» пришло письмо от самой собаки — девочки по кличке Стиви-Тикс: «Как приятно было получить от вас письмо!.. Мне два года и четыре месяца, и я шепрадор (смесь лабрадора и немецкой овчарки). Я с Кипра, Крис и Сара спасли меня из „собачьей тюрьмы“. Вы были правы, когда назвали меня хорошей девочкой. Откуда вы это узнали?»

Хозяйка пса рассказала, что попросту не смогла промолчать в ответ на письмо парней: «В наше время, когда люди не знают своих соседей и не разговаривают с ними, со стороны мальчиков было очень мило преодолеть этот барьер», — отметила Сара.

МакКроссан поделился историей в Twitter и получил неожиданно большое количество отзывов от пользователей Сети. Кто-то говорил, что плакал от умиления, кто-то — рассказывал свои истории о любимцах и желал ребятам удачи в прогулках с новой подругой. История собрала почти 500 тысяч лайков.

15 декабря мальчики из комнаты 23 встретились со Стиви-Тикс. Знакомству были рады и парни, и сама собака. У нее, кстати, есть свой аккаунт в Instagram. Туда четвероногая красавица и выложила рассказ о прогулке: «Сегодня я встретила мальчиков из соседней комнаты. Я самый счастливый шепрадор в мире!» У пса уже почти 38 тысяч подписчиков.

По словам друзей, на них встреча произвела прекрасное впечатление. Сейчас они настраивают групповой чат, чтобы гулять с красоткой чаще.