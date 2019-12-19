    19 декабря 2019, 15:10

    Актер Александр Петров возмутил феминисток. Оказалось, женщины любят приставания

    Анна Старицкая, Ольга Нижельская

    Популярный актер Алексей Петров признался, что ему не нравится стирание границ между полами. Он уверен, что женщинам приятны знаки внимания и приставания мужчин. Феминистки с его мнением, разумеется, не согласились. А коллеги по цеху напротив, поддержали.
    Актер Александр Петров возмутил феминисток. Оказалось, женщины любят приставания

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    На страницах проекта Buro 24/7 актер Александр Петров признался, что ему не нравится стирание границ между полами, если мужчина позволяет оплатить счет в ресторане или девушки проявляют инициативу.

    «Может, я старовер, но, мне кажется, это неправильно. Природа такова, что должно быть все наоборот. При этом я уверен, что никто не должен никого добиваться, должно быть взаимное притяжение», — сказал он.

    В ответ на напоминание собеседниц о скандалах с #MeToo Петров подчеркнул, что вправе озвучивать свое мнение и не думать, что его слова «могут быть не близки феминисткам».

    «У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания. У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — уверен актер.

    Клише и стереотипы

    Феминистка Леда Гарина назвала высказывания Петрова «комбо, в котором собраны все сексистские стереотипы»: биологические принадлежности, ухаживания, «если женщина не захочет, мужчина ничего с ней не сделает» и другие. Она напомнила, что на Руси актеры долгое время набирались из крепостных и их, например, могли продавать.

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    «Это русские традиционные ценности. Нужно переспросить, как он относится к тому, чтобы актеров перепродавали хозяева? Примерно к тому же самому относятся все стереотипы, которые он озвучил, которые всерьез комментировать, честно говоря, бессмысленно», — добавила Гарина.

    В России, убеждена феминистка, наблюдаются проблемы с гендерной грамотностью. Люди не понимают что такое гендер и гендерная повестка, от этого «лепят клише и попадают в молоко». Так, например, фраза о том, что «если женщина не захочет…» — относится к виктимблеймингу, оправдывающему насильников или проявляющих излишнее внимание мужчин.

    «Никакие домогательства недопустимы и неприемлемы. Очень удобно думать, что женщины хотят этого сами. Нет, не хотят», — заключила она.

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    Феминистка и журналист Ольга Липовская считает что знаки внимания любят все люди, особенно актеры, в том числе мужского пола. Слова о приставаниях и знаках внимания кажутся ей «глупостью и трюизмом», привычным обобщением, отражающим низкую грамотность российского общества в гендерных вопросах. Подобные разговоры стандартны для мужской бани.

    «Больше ничего умного он не сказал. Единственное, что мне тут не нравится, что „русских женщин“ относят к какому-то разряду. Современная русская женщина, по крайней мере городская, с определенным уровнем образования, все это даже слушать не станет», — добавила она.

    Странной Липовской показалась и апелляция актера к природе. Человеческая цивилизация очень далеко от нее ушла. Никакой природой, убеждена она, в женщине не заложено желание, чтобы за нее платили в ресторане, подчиняться, быть слабой и зависимой. От этого недалеко до пренебрежения и насилия.

    «О чем полемика?»

    Артист Владимир Винокур пояснил, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Лично он не увидел в словах Петрова ничего плохого. По его мнению, тот «хоть и молодой, но мыслит правильно»: нехорошо, если границы между полами стираются и исчезает то, что заложено природой.

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    «В какой стране женщина платит за мужчину и уделяет ему внимание? Такого же тоже нет. Во всем мире мужчины должны уделять внимание женщинам. И в магазине, и в ресторане — где угодно. Не пойму, какая полемика на эту тему может быть?» — удивился Винокур.

    Актриса Мария Кожевникова уверена, что все люди разные: есть сильные женщины и слабые мужчины, «у каждого своя формула счастья». Мужа считает главой семьи, правда, ей важно, чтобы он считался с ее мнением и иногда уступал ей. Обобщение Александра поэтому она считает не корректным, но в целом согласна с его словами.

    «Я примерно так же рассуждаю в своей жизни для себя. Но не для других. Я не осуждаю других, если у них какие-то другие взаимоотношения, или когда женщина проявляет какую-то инициативу. Мне близка позиция Саши. Мне кажется, что мужчина должен добиваться, меня муж очень красиво добивался. Я, наверное, не сделала бы первый шаг», — добавила Кожевникова.

    Актриса тоже надеется, что западные тенденции в России не приживутся, хотя, по ее мнению, «все к этому идет». Ведь в россиян, а особенно детей, их буквально впихивают. Она выразила уверенность, что многовековые традиции возобладают и в стране останутся ее традиции и культура.