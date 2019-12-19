Актер Александр Петров возмутил феминисток. Оказалось, женщины любят приставания

Популярный актер Алексей Петров признался, что ему не нравится стирание границ между полами. Он уверен, что женщинам приятны знаки внимания и приставания мужчин. Феминистки с его мнением, разумеется, не согласились. А коллеги по цеху напротив, поддержали.

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На страницах проекта Buro 24/7 актер Александр Петров признался, что ему не нравится стирание границ между полами, если мужчина позволяет оплатить счет в ресторане или девушки проявляют инициативу.

«Может, я старовер, но, мне кажется, это неправильно. Природа такова, что должно быть все наоборот. При этом я уверен, что никто не должен никого добиваться, должно быть взаимное притяжение», — сказал он.

В ответ на напоминание собеседниц о скандалах с #MeToo Петров подчеркнул, что вправе озвучивать свое мнение и не думать, что его слова «могут быть не близки феминисткам».

«У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания. У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — уверен актер.

Клише и стереотипы

Феминистка Леда Гарина назвала высказывания Петрова «комбо, в котором собраны все сексистские стереотипы»: биологические принадлежности, ухаживания, «если женщина не захочет, мужчина ничего с ней не сделает» и другие. Она напомнила, что на Руси актеры долгое время набирались из крепостных и их, например, могли продавать.

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«Это русские традиционные ценности. Нужно переспросить, как он относится к тому, чтобы актеров перепродавали хозяева? Примерно к тому же самому относятся все стереотипы, которые он озвучил, которые всерьез комментировать, честно говоря, бессмысленно», — добавила Гарина.

В России, убеждена феминистка, наблюдаются проблемы с гендерной грамотностью. Люди не понимают что такое гендер и гендерная повестка, от этого «лепят клише и попадают в молоко». Так, например, фраза о том, что «если женщина не захочет…» — относится к виктимблеймингу, оправдывающему насильников или проявляющих излишнее внимание мужчин.

«Никакие домогательства недопустимы и неприемлемы. Очень удобно думать, что женщины хотят этого сами. Нет, не хотят», — заключила она.

Сексистский трюизм

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Феминистка и журналист Ольга Липовская считает что знаки внимания любят все люди, особенно актеры, в том числе мужского пола. Слова о приставаниях и знаках внимания кажутся ей «глупостью и трюизмом», привычным обобщением, отражающим низкую грамотность российского общества в гендерных вопросах. Подобные разговоры стандартны для мужской бани.

«Больше ничего умного он не сказал. Единственное, что мне тут не нравится, что „русских женщин“ относят к какому-то разряду. Современная русская женщина, по крайней мере городская, с определенным уровнем образования, все это даже слушать не станет», — добавила она.

Странной Липовской показалась и апелляция актера к природе. Человеческая цивилизация очень далеко от нее ушла. Никакой природой, убеждена она, в женщине не заложено желание, чтобы за нее платили в ресторане, подчиняться, быть слабой и зависимой. От этого недалеко до пренебрежения и насилия.

«О чем полемика?»

Артист Владимир Винокур пояснил, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Лично он не увидел в словах Петрова ничего плохого. По его мнению, тот «хоть и молодой, но мыслит правильно»: нехорошо, если границы между полами стираются и исчезает то, что заложено природой.

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«В какой стране женщина платит за мужчину и уделяет ему внимание? Такого же тоже нет. Во всем мире мужчины должны уделять внимание женщинам. И в магазине, и в ресторане — где угодно. Не пойму, какая полемика на эту тему может быть?» — удивился Винокур.

Актриса Мария Кожевникова уверена, что все люди разные: есть сильные женщины и слабые мужчины, «у каждого своя формула счастья». Мужа считает главой семьи, правда, ей важно, чтобы он считался с ее мнением и иногда уступал ей. Обобщение Александра поэтому она считает не корректным, но в целом согласна с его словами.

«Я примерно так же рассуждаю в своей жизни для себя. Но не для других. Я не осуждаю других, если у них какие-то другие взаимоотношения, или когда женщина проявляет какую-то инициативу. Мне близка позиция Саши. Мне кажется, что мужчина должен добиваться, меня муж очень красиво добивался. Я, наверное, не сделала бы первый шаг», — добавила Кожевникова.

Актриса тоже надеется, что западные тенденции в России не приживутся, хотя, по ее мнению, «все к этому идет». Ведь в россиян, а особенно детей, их буквально впихивают. Она выразила уверенность, что многовековые традиции возобладают и в стране останутся ее традиции и культура.