Windows 7 перестали поддерживать на компьютерах. Как пользоваться дальше?

Microsoft с 14 января прекратила поддержку и обновление Windows 7. Сейчас системой пользуются 440 миллионов пользователей. Компания рекомендовала им перейти на Windows 10. Иначе можно стать жертвой хакеров. Но эксперты уверены: простым пользователям прекращение поддержки не страшно.

Спустя 10 лет после выхода операционной системы (ОС) Windows 7 Microsoft решила прекратить ее поддержку и обновление. Не будут обновлять и исправлять ошибки в системе безопасности ОС. Компьютеры, на которых она установлена, продолжат работать, но компания посоветовала создать резервную копию файлов и фото в OneDrive и перейти на Windows 10.

«Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10», — рекомендовали в пресс-службе компании.

Уязвимость для хакеров

Такой же совет дали в Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC). Сейчас системой пользуются около 440 миллионов пользователей. Прекращение обновлений может спровоцировать рост атак хакеров на системы безопасности.

«Мы настоятельно призываем тех, кто использует ПО после истечения крайнего срока, как можно скорее заменить неподдерживаемые устройства, переместить конфиденциальные данные на современный носитель и не использовать их для доступа к банковским счетам, электронной почте и другим конфиденциальным данным», — подчеркнули в NCSC.

Нечто подобное произошло в 2014 году, когда Microsoft прекратила поддержку Windows XP. Впрочем, и Windows 7 уже ловили на провалах в безопасности. В 2017 году обнаружилось, что большинство компьютеров Национальной службы здравоохранения Англии работало на этой операционной системе.

Что ждет пользователей

Эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод пояснил «360», что после прекращения поддержки и система, и программы с приложениями будут работать как обычно. Однако производители аппаратного обеспечения — например, видеокарт — уже не будут выпускать совместимые с Windows 7 устройства и ПО. Кроме того, система не сможет поддерживать появляющиеся на рынке новинки, созданные с использованием современных технологий.

«Но самое главное, что перестанет выходить обновление безопасности. Если будут находить какие-то новые дырки, лазейки для вирусов, то Microsoft уже не будет их закрывать. Поэтому возможны как сбои, так и хищения данных», — пояснил эксперт.

По его словам, уязвимость в первую очередь затронет юридические лица, которых таким образом заставят перейти на Windows 10. Обычных пользователей, особенно тех, кто использует компьютер для выхода в интернет или как печатную машинку, это пока коснется в меньшей степени. Хотя риск получить вирус также возрастет, но его можно снизить, используя антивирус.

«Что касается использования интернет-банка, возможно, такая опасность есть. Но она есть везде — и на смартфонах с Android она очень серьезна. С одной стороны, они (NCSC — прим. ред.) правы, с другой — несколько сгущают краски. Вероятность действительно поднимется, но это именно вероятность», — подытожил Корогод.