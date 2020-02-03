Безумный Майк умер. История самого опасного британского наемника, врага СССР и Че Гевары

Бешеный Майк прожил 101 год и посвятил большую часть жизни войне. Он охотился на Че Гевару и других коммунистов, но закончил свою карьеру позорным провалом. Читайте подробности его биографии в материале «360».

Есть люди которые наслаждаются смертельной опасностью настолько, что она становится частью их натуры. Таким был Томас Майкл Хоар более известный как Безумный Майк — хладнокровный «солдат удачи», проживший более ста лет.

Он умер 2 февраля в доме престарелых на территории ЮАР. А родился в марте 1919 года в Индии тогда бывшей частью колониальных владений Британской империи. В качестве красивой эпитафии, можно было сказать, что Хоар был последним солдатом империи, но это определение будет не точным — бывший офицер бронетанковых войск стал известен всему миру как командир наемников и оставил после себя противоречивое наследие.

Дракон против льва

Выходец из скромной ирландской семьи должен был стать бухгалтером, но Вторая мировая война внесла коррективы в его планы. Хоар пошел добровольцем в полк ирландских стрелков, затем был зачислен в качестве разведчика в один из батальонов Королевского танкового корпуса и принял участие в ряде сражений против японцев на Тихоокеанском фронте.

После войны, он ушел в отставку в чине майора и сдал экзамены, позволяющие получить бухгалтерский диплом и найти непыльную работу в яхт-клубе южноафриканского города Дурбан. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Но экс-майор не был создан для мирной жизни.

В 1961 году он знакомится с Моизом Чомбе, влиятельным политиком и бизнесменом родом из Конго и соглашается стать военным инструктором в стране уже находящейся на грани войны и коллапса.Через три года на северо-востоке Конго движение «Симба» подняло вооруженный бунт. Знакомое имя? Оно не имеет никакого отношения к доброму мультфильму. Так на языке суахили звучит слово «лев» — самоназвание мятежников-коммунистов.

От ассоциаций с животными в этой истории не уйти: «львы» получали помощь от Советского Союза, а властям Конго помогали США и некоторые страны Европы, а также «Дикие гуси» — отряды белых наемников из числа профессиональных военных. Самым заметным из «гусей» был майор Хоар. Его отряд «Коммандо 5» стал острием конголезской армии и ее западных союзников, фактически решив исход войны своими опустошительными рейдами по вражеским тылам.

Большую известность получила операция «Красный дракон» в ходе которой мобильная группа коммандос Хоара помогла бельгийским десантникам нанести мощный удар по позициям «львов» в городе Стэнливиль (сейчас Кисангани) и вывезти из страны около двух тысяч европейцев и членов их семей, оказавшихся между молотом и наковальней гражданской войны.

Однако, наибольшую славу Хоару принесло столкновение с кубинцами, которые сражались на стороне чернокожих коммунистов — в конголезских джунглях, бок о бок со своими товарищами, сражался Че Гевара, который позже станет символом несгибаемой борьбы с колониалистами.

Кубинцы и «симба» были разбиты, Че Гевара написал разочарованные воспоминания о том периоде жизни, а главарь наемников стал символом — на Западе его считали лихим борцом с коммунизмом, а в странах соцблока «Бешеной ищейкой» и кровавым палачом, готовым на все за хорошую плату.

Подстреленный гусь

Как и в любом бизнесе, для наемников важна репутация, поэтому репутация Майка Хоара кормила его почти 20 лет. Будучи одним из самых известных и, по мнению прессы, опасных «солдат удачи» в мире, он стал влиятельным организатором и вербовщиком, появлявшимся то снова в Конго, то в Нигерии, то в других частях Африки.

В 1978 году его история легла в основу сценария фильма «Дикие гуси», а сам он стал консультантом этого высокобюджетного боевика, романтизировавшего похождения наемников в Африке. Герои картины были выдуманными, но многие британские зрители сочли Хоара прообразом их командира, полковника Фолкнера (Ричард Бертон).

В 1981 году Хоар был уже немолод, богат и популярен, но ему не хватало одного блестящего проекта, который стал бы брильянтом в его короне и прощальным поклоном, после которого можно было спокойно уходить на пенсию.

Таким брильянтом должен был стать его рейд на Сейшельские острова. Бывшая колония получила независимость от Великобритании только в 1976 году и почти сразу стала строить социалистическое государство, а ее лидер Франс-Альбер Рене наладил добрые отношения с СССР. Фанатичный враг коммунизма, Хоар был уверен, что одолев Че Гевару справится и с главным социалистом Индийского океана.

Но свергнуть президента Рене ему не удалось — наоборот, старый пес войны выставил себя на посмешище. Его отряд из около полусотни закаленных бойцов пытался проникнуть на острова под видом игроков в регби. В те времена контроль в аэропортах был не слишком строгим и наемники везли с собой даже разобранные автоматы. Один из них, видимо, перебрал и оскорбил пограничника — его вещи были отправлены на досмотр, а чуть позже раскололся сам незадачливый «гусь», сдавший с потрохами своих соратников.

Хоару и его людям удалось отделаться высылкой из страны и кратким арестом, зато международная пресса с удовольствием высмеяла попытку «переворота на каникулах». Также, ее единогласно осудил Совбез ООН. Это стало настоящим фиаско Бешеного Майка и концом многолетней карьеры.

По ее итогам, можно сказать, что Хоар не был героем или откровенным головорезом, скорее наследником давней английской традиции — еще во время Столетней войны с Францией, отряды лучников уходили на войну не только чтобы драться за своего короля, но и грабить богатые заморские земли. Его несомненным личным успехом можно считать долголетие — уйдя в тень после громкого провала, бывший наемник пережил и распад СССР, и вступление Великобритании в Евросоюз, и даже Брекзит.