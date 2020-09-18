Страница в «Википедии» может привести туристов в маленькие города. Достаточно добавить фото

Экономисты из Италии обновили страницы маленьких городов в «Википедии», добавив туда больше информации и фотографий. После этого посещаемость городов в течение туристического сезона увеличилась на 9%.

Забудьте о глянцевых туристических брошюрах и интересных сайтах. Один из наиболее экономически эффективных способов стимулирования бизнеса в городах — это обновление их страниц в «Википедии».

Экономисты из Италии провели эксперимент. Они выбрали ряд случайных городов по всей Испании и обновили их страницы в «Википедии».

Испаноязычные страницы были полны информации, а вот на других языках ее оказалось мало. Ученые решили дополнить страницы французской, немецкой, итальянской и голландской версий «Википедии». Они добавили туда несколько абзацев информации об истории городов и местных достопримечательностях, а также высококачественные фотографии местности.

Как пишет The Guardian, это произвело незамедлительный эффект. Количество туристов, остающихся на ночь, увеличилось примерно на 9% в течение туристического сезона. А это дополнительный доход более чем на 100 тысяч долларов. В некоторых случаях рост был даже больше.

В городах, где на страницах «Википедии» почти ничего нет, такие изменения могут увеличить количество посещений на треть. Если распространить эту практику на всю индустрию туризма, то рост доходов может исчисляться миллиардами долларов.

Впрочем, такие изменения вносить не так просто. Например, почти все дополнения к голландской версии сайта были удалены в течение 24 часов. Согласно правилам «Википедии», на сайте запрещено редактирование в коммерческих целях. Администрация решила, что итальянское исследование эти правила нарушало.

Это не первый раз, когда ученые обнаруживают огромное влияние онлайн-энциклопедии. Добавление нового научного контента в «Википедию» вызывает изменения в сотнях статей научных журналов. А профессиональные ученые часто проверяют энциклопедию на наличие новой информации.