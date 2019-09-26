Манифест неудачника: как связаны новый «Джокер» и массовые расстрелы

Кинокомикс «Джокер» собрал урожай призов, но в то же время вызвал бурю споров. Это просто хорошо снятое кино или манифест беспредельного насилия, способный перенести убийства с экрана в реальную жизнь? Разбирается колумнист «360».

Новому фильму Тодда Филлипса и Хоакина Феникса пророчат успех у зрителя и место в зале славы киноиндустрии. После того как он взял главный приз на Венецианском фестивале под бурные и продолжительные овации, никто уже не сомневается: новое прочтение старого комикса станет большим событием в массовой культуре.

Но есть и критикующие — они считают, что фильм идеализирует и оправдывает насилие, делает героем нашего времени террориста и психопата. Можно ли сказать, что «Джокер» — просто бенефис зла и, отправившись к истокам безумия, создатели фильма переступили через тонкую грань творческой выдумки и реальности?

Опасный комикс

«Бегите, если сможете. В ином случае спрячьтесь и сохраняйте тишину. Если стрелок обнаружит вас, деритесь всем, что найдется под рукой». Это не комикс, а выдержка из реальной инструкции, распространяемой среди военнослужащих армии США. Она призвана подготовить солдат, которые рискнут посетить показы «Джокера». В этом же документе рекомендуется заранее определить не менее двух путей отступления из кинотеатра. Как вести себя в момент нападения гражданским, инструкция не сообщает.

В свою очередь, ФБР обнаружило несколько экстремистских постов с отсылками к «Джокеру». Их авторами были инцелы («девственники против собственной воли») — члены одной из молодежных субкультур, которую считают питательной средой для появления расстреливающих людей маньяков.

Прямую связь массовой культуры и насилия принято считать недоказанной. Самые жестокие и кровавые фильмы ужасов не вызывают у нормальных людей никаких импульсов. И даже те, у кого есть проблемы с психикой, обычно срываются из-за реальных обстоятельств, а не после сцены постановочного насилия.

Вот почему большинство образованных людей с усмешкой слушают об очередной попытке связать, к примеру, видеоигры с агрессией в реальном мире. Но что, если новым героем поп-культуры, даже образцом для подражания у нового поколения, будет настоящее чудовище?

Источник фото: Youtube

Белый клоун

«Вопрос, которым задается каждый во время просмотра этого фильма: насколько это опасно? Будут ли молодые белые парни вдохновляться этим Джокером?» — беспокоится один из критиков, уже посмотревших фильм.

Если отбросить типичный для американцев фокус на расовых различиях, то вопрос вполне легитимен. Всего шесть лет назад десятки людей стали жертвами Джеймса Холмса во время массового расстрела в Авроре, штат Колорадо.

24-летний парень убил 12 и ранил 70 человек на премьере фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Негодяй не скрывал источник своего вдохновения — перед нападением он даже окрасил волосы в ярко-оранжевый цвет.

Кинотеатр, ставший местом трагедии, теперь отказался от проката «Джокера», а семьи погибших обратились к Warner Bros. с просьбой потратить заработок от картины на помощь жертвам массовых убийств и поддержать реформы по ограничению ношения и хранения огнестрельного оружия в США.

В ответ киноделы выпустили заявление: новый «Джокер» ни в коем случае не пропаганда насилия и его главный персонаж — не герой, а самый натуральный злодей. Вот только зрителям, похоже, придется доходить до этого своим умом — вопросы о насилии вызвали у создателей блокбастера крайне странную реакцию.

Гений и злодейство

Говорят, что гениальный актер по-настоящему вживается в свою роль. Хоакину Фениксу, похоже, удалось сыграть клоуна-неудачника Артура Флека (Джокера) настолько хорошо, что это почувствовали даже его коллеги.

Во время съемок Хоакин мог выйти из кадра посередине сцены только потому, что другие актеры неверно чувствовали его настрой. Ради роли он сбросил 23,5 килограмма — по собственному признанию, чуть не сойдя с ума. Видимо, такие жертвы должны были помочь преодолеть «проклятие роли», ведь игра Хита Леджера, посмертно получившего за своего Джокера «Оскар», до сих пор оставалась непревзойденной и затмившей все остальные воплощения главного врага Бэтмена.

Хорошо бы экранное безумие не оказалось заразным. Во время одного интервью Феникс запаниковал и сбежал, прервав разговор на полуслове. Короче, поступил точно так же, как ранее на съемочной площадке, где подобное поведение вызвало пересуды. Все из-за наболевшего вопроса — не будет ли фильм воспринят определенными людьми как призыв к насилию.

После часа переговоров Феникс вернулся к общению с журналистом, но на поставленной вопрос прямо так и не ответил. По его словам, эта мысль раньше не приходила ему в голову. Довольно странное признание, особенно для актера, известного глубоким изучением предложенной роли и вниманием к самым мелким деталям.

Впрочем, он пояснил свою позицию в других интервью. В частности, Феникс отметил, что люди сами должны понимать разницу между добром и злом и что эмоционально нестабильные люди найдут топливо для своего гнева где угодно. Еще более интересна реакция режиссера Тодда Филлипса. Он счел, что фильм стал жертвой левых радикалов, которым нравится возмущаться всем подряд, а вызванная им дискуссия о причинах насилия полезна для общества.

Грубо говоря, создатели «Джокера» сняли с себя всякую ответственность. Тем временем смотревшие фильм критики, отдав дань потрясающей актерской игре, операторской работе и мастерству режиссера, с сомнением говорят о моральном тоне картины.

Источник фото: Youtube

Уж слишком привлекателен для радикалов всех мастей образ «непризнанного гения» (на самом деле злодея), который винит во всем общество и окружающих людей и поднимает бунт, чтобы погрузить мир в хаос.

Инцелы, считающие своим главным врагом феминизм, белые националисты, анархисты и фанатичные экологи тоже видят причины своих бед в том, как устроено современное общество. Выход в виде маски клоуна и вооруженного контролируемого безумия может показаться им слишком соблазнительным.

Нет сомнений, что у Филлипса и Феникса вышло сильное кино. Но сила искусства не всегда благотворна — порой она способна разбудить худшее в человеке и стать настоящим гимном чистого зла.

Надеюсь, им удалось показать не только трагедию отвергнутого всеми неудачника, но и отрицательные стороны гложущей душу зависти, ненависти и сумасшедшей ярости. Не будем забывать, что какое бы сострадание ни вызывал Джокер, в его поступках нет ничего смешного или хорошего.

В российский прокат картина выйдет 3 октября.

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