Убийство Касема Сулеймани поставило мир под угрозу. Кто он такой?

Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Касем Сулеймани был убит в результате спецоперации США по приказу президента Дональда Трампа. Иран пообещал жесткий ответ, США привели войска в боевую готовность, мир замер в ожидании дальнейших шагов обеих ядерных держав. «360» собрал все, что известно об убитом генерале, чья смерть поставила мир под угрозу.

Герой Исламской революции

Погибшему генералу было 62 года. Он родился в бедной крестьянской семье и окончил только пять классов начальной школы, после чего начал работать. Сулеймани поддержал идеи Исламской революции и с первых дней записался в КСИР, который в будущем стал элитным подразделением, подчиняющимся лично верховному руководителю Ирана.

В 1998 году Касем Сулеймани возглавил спецподразделение «Кудс», которое занимается проведением секретных операций за границей. Среди известных фактов об этом подразделении то, что оно участвовало в сирийском конфликте, оказывая поддержку силам Башара Асада. Кроме того, «Кудс» помогал военизированным формированиям шиитов, которые противостояли террористической организации «Исламское государство»*, в Ираке.

По заявлениям администрации президента США и Пентагона, спецподразделение «Кудс» является основным механизмом Ирана поддержки групп за рубежом, которые признаны в Америке террористическими. Штаты считают, что спецподразделение обеспечивает террористов финансированием, оружием и оборудованием, а также обучает их.

После того, как Сулеймани стал главой «Кудса», и благодаря операциям в Сирии и Ираке из непубличной персоны генерал превратился в иранскую знаменитость, его называют самым важным военным начальником в Иране.

Известность Сулеймани

Касем Сулеймани известен и в России. Именно он возглавил поисково-спасательную операцию по поиску и эвакуации пилота сбитого Турцией Су-24М Константина Мурахтина в ноябре 2015 года, сообщало агентство Sputnik.

Как писала Газета.ru, Сулеймани был одним из тех, кто убедил Кремль начать военную операцию в Сирии. Источник издания утверждает, что Сулеймани несколько раз был в Москве. Западные СМИ называют его «архитектором» российской операции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в 2016 году, что Сулеймани не встречался с Владимиром Путиным, а все публикации на эту тему являются попыткой очернения.

Источник: Wikimedia

Имя Касема Сулеймани включено в черный список ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, связанных с разработкой военной ядерной программы.

Реакция и объяснение

После атаки Пентагон подтвердил, что целью нападения был именно Сулеймани. Обстрел был совершен по указанию президента Дональда Трампа. Свои действия военное ведомство объяснило тем, что Сулеймани и «Кудс» были ответственны «за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих», еще несколько тысяч военных получили ранения в результате действий спецподразделения.

«Он организовывал нападения на базы коалиции в Ираке в течение последних нескольких месяцев, в том числе атаку 27 декабря, когда погибли и пострадали американские и иракские служащие», — цитирует сайт New York Post сообщение Пентагона.

Кроме того, Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении протестов и штурма посольства США в Багдаде сторонниками шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболлах», которые начались в столице Ирака 31 декабря.

Президент США Дональд Трамп после атаки опубликовал следующий пост в Twitter.

После нападения Иран пообещал отомстить и жестко ответить США. Пока же иранские государственные СМИ показывают сюжеты в память о генерале, его последние интервью, которые сопровождаются молитвами по «мученику».

В Иране Сулеймани считается национальным героем. О нем снято множество художественных и документальных фильмов, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы. Многие призывали Сулеймани выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.