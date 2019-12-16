Канал Hallmark снял из ротации рекламу с лесбиянками. И тут началось

Американский телеканал Hallmark убрал из ротации рекламу с однополой парой. Знаменитости, политики и ЛГБТ-союзники раскритиковали такое решение. Пользователи Twitter запустили хештег с требованием бойкотировать Hallmark. Телеканалу пришлось извиниться и вернуть рекламу обратно.

Телеканал Hallmark известен производством и трансляцией классических сериалов и фильмов для семейного просмотра. В ротацию канала попала реклама компании Zola с участием лесбийской пары. Поначалу проблем не было, но позже ролик привлек внимание консервативной группы «Миллион мам». Участницы были недовольны увиденным, передает Buzzfeed.

«Канал Hallmark всегда был известен своими фильмами для семейного просмотра. Даже его рекламные ролики обычно безопасны для семейного просмотра. Но, к сожалению, это уже не так», — заявила группа.

В итоге была создана петиция, призывающая Hallmark убрать рекламу. Вскоре в группе появились обновления. Согласно сообщению, генеральный директор Crown Media Family Networks Билл Эбботт обещал убрать ролик. Якобы он вышел в эфир по ошибке.

Больше никакого Hallmark

Когда эта информация стала известна общественности, люди начали призывать бойкотировать канал с хештегом #boycotthallmark.

Интересно, что у «Миллиона мам» на самом деле чуть более 96 000 сторонников на Facebook. А в Twitter нет даже 5000 подписчиков. Решение Hallmark пойти у них на поводу сыграло против них. У данной консервативной группы на самом деле нет ни большого размера аудитории, ни покупательной способности, чтобы заставить крупные бренды делать что-то иначе. А вот ЛГБТ-сообщество сейчас имеет огромную платформу, поддержку и влияние на Западе.

Известный актер сериала «Вайнона Эрп» на новость отреагировал весьма лаконично: «Любовь есть любовь». Его сообщение поддержала продюсер и сценарист сериала Эмили Андрас.

Американская неправительственная ЛГБТ-организация GLAAD назвал поведение канала дискриминационным и лицемерным.

«Разве сейчас не почти 2020 год? @hallmarkchannel, @billabbottHC…о чем вы думаете? Пожалуйста, объясните. Мы все внимание», — написала известная телеведущая и лесбиянка Эллен ДеДженерес.

Один из ведущих программы Queer Eye также едко прокомментировал новость.

«Любовь есть лю… о, погодите у @hallmarkchannel, видимо, нет», — написал он.

Своим мнением поделился даже Netflix, правда без указания имен. Ну и заодно прорекламировал два своих новых проекта.

«Названия с участием лесбиянок, которые радостно существуют, а также сейчас Рождество. Можем ли мы просто позволить людям любить того, кого они любят?» — гласит твит.

Обычные пользователи тоже не прошли мимо новостей. Пройдя по #boycotthallmark, можно увидеть массу недовольных отзывов. Многие добавили в ситуацию политического окраса. Кто-то говорил, что лучше бы «Миллион мам» так беспокоились о детях иммигрантов, кто-то стал обвинять республиканцев в лицемерии. Были и те, кто просто шутил о ситуации.

«Один миллион мам. По крайней мере 200 000 из них целовались с другой девушкой в колледже. #boycotthallmark», — написала одна пользовательница.

А другая иронизировала о том, что хоть и не смотрит данный канал, с удовольствием поддерживает его бойкот.

Оправдание не засчитано

Сначала представитель Hallmark сказал, что рекламу убрали, потому что она нарушила политику канала с «публичными проявлениями любви». Однако компания Zola, чью рекламу удалили из эфира, считает иначе.

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«Единственная разница между рекламой, которая была снята, и той, что была одобрена, заключалась в том, что реклама, которая не соответствовала стандартам Hallmark, включала в себя поцелуй лесбийской пары», — заявил директор по маркетингу Zola.

Далее телеканал предпринял еще одну неудачную попытку оправдаться. Бренд якобы не хотел порождать противоречий и почувствовал, что в его интересах будет снять рекламу с ротации.

«Споры вокруг этих рекламных роликов со всех сторон отвлекали от цели нашей сети, которая заключается в развлечении», — подчеркнула старший вице-президент по связям с общественностью и коммуникациям в Hallmark Молли Бивер.

Однако это лишь еще больше возмутило людей. После огромного потока осуждения и недовольства со стороны как знаменитостей, так и обычных людей, канал все-таки извинился.

«Команда Crown Media мучилась из-за этого решения, поскольку мы видели, сколько вреда оно непреднамеренно причинило. Проще говоря, они считают, что это было неправильное решение», — сказал президент и главный исполнительный директор Hallmark Майк Перри.

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что для извинений уже слишком поздно и их недостаточно.