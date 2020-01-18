Как не стать владельцем автомобиля с «отбеленной» историей? Важные советы

Автомобили, которые побывали в ДТП, резко теряют в цене, а порой их и вовсе проблематично продать. Владельцы таких машин и перекупщики нередко чистят историю транспортного средства в базах данных. Если не получается самостоятельно, пользуются услугами «специалистов». Сколько стоит «чистка» прошлого автомобиля и как проверить машину перед покупкой?

День или два ожидания и 20-25 тысяч рублей на «специалисту» — и в базах данных не останется информации о страховых случаях. Если нужно удалить записи из баз данных аукционов битых машин, то стоимость работы ниже: от 12 до 17 тысяч рублей. Процесс занимает около 2-3 недель. Дороже всего обходится «чистка» базы данных ГИБДД. Запись об авариях для конкретного автомобиля за 1-3 дня там удаляется «спецами» за 60-80 тысяч «деревянных».

Иногда владельцы машин стремятся максимально сэкономить и ищут «помощников» через базы фриланса.

Источник фото: скриншот fl.ru

Предложения весьма заманчивые, ведь любой мало-мальски грамотный покупатель первым делом «пробивает» данные о понравившейся ему машине. В базе ГИБДД он может посмотреть историю регистрации, нахождение в розыске, наложенные ограничения и участие в ДТП. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) данные об аресте и ограничениях. Российский союз автостраховщиков предоставит сведения о страховом полисе по номеру автомобиля. В базе Федеральной нотариальной палаты можно узнать, не находится ли машина в залоге. Кроме того, имеются и различные сервисы-агрегаторы, на которых бесплатно или за некоторую сумму можно увидеть историю автомобиля. Там легко увидеть, выставлялось ли транспортное средство на продажу ранее и в каком состоянии оно тогда находилось.

Повышение доступности информации о транспортных средствах, ДТП, расчетах стоимости ремонта, аукционах и прочем сильно осложнило жизнь страховым мошенникам Владимир Клеев координатор Национального агентства противодействия страховому мошенничеству.

По словам главы компании «Автовист» Олега Степанова, «чистка» истории авто из баз данных является мошенничеством. Он убежден: исправить данные во всех сервисах и базах нереально.

«К тому же независимые ресурсы периодически меняют алгоритмы работы — например, Авто.ру накапливает сведения, а AVInfoBot хранит предыдущие отчеты по автомобилю», — пояснил эксперт.

Кроме того, существуют интернет-аукционы с непрозрачными алгоритмами, на которых продаются так называемые «годные остатки транспортного средства» (ГОТС). Иногда там можно купить битую машину и, вложив в нее определенную сумму, продать ее снова, получив неплохую прибыль. И если покупатель не узнает о прошлом машины и о ее «реинкарнации», то заплатит достойную цену. Но нужна «отбеленная история» транспортного средства.

Как себя обезопасить?

Если с продажей автомобиля все стало более-менее понятно, то с покупкой сложнее. Риск нарваться на нечистых на руку продавцов весьма велик как в столице, так и в регионах.

Должны насторожить следующие признаки:

1. Копия техпаспорта. Продавец может и не иметь на руках оригинала, если бумага находится в банке, а за автомобиль не погашен кредит.

2. Слишком низкая цена.

3. Чрезмерная скрытность продавца, то есть отказ предоставить свои паспортные данные, полис КАСКО, свидетельство о регистрации транспортного средства и так далее.

Все в порядке? Тогда время переходить к следующему шагу — проверке, не находится ли машина в обременении.

Для этого нужно обратиться в несколько организаций:

1. Бюро кредитных историй. За небольшую сумму можно узнать, приобретал ли предыдущий владелец машину в кредит. Потребуются его паспортные данные.

2. ФССП. В базе данных по ФИО и номеру паспорта хозяина автомобиля есть информация, если за автомобиль не выплачен кредит или машина находится под арестом.

3. ГИБДД. В базах содержатся данные о различных проблемах с авто: ДТП, угоны, аресты. Для получения сведений потребуется свидетельство о регистрации транспортного средства и ПТС.

4. Нотариус. Этот специалист проверит Реестр залогового имущества и скажет, не находится ли машина в залоге.

Третий шаг — проверка по госномеру или по VIN. Для этого потребуется доступ в интернет. Через специализированные сервисы после ввода данных можно узнать много интересного. На некоторых сайтах услуга проверки чистоты автомобиля платная.

Подобная проверка по госномеру или по VIN обладает рядом достоинств, главным из которых является полнота данных. Если сервис не однодневка, а действительно качественный ресурс, то он покажет полную историю автомобиля. Не придется тратить много времени на проверку большого количества источников.

Но даже все эти способы не дают гарантии в 100%, что удастся купить автомобиль без темного прошлого. Очистка истории машины — весьма востребованная услуга. Мошенников много, их методы с каждым днем все более изощренные. Не теряйте бдительность и здравый смысл!