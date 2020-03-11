Кенийские браконьеры убили последнюю самку белого жирафа. Откуда взялись эти необычные животные?

В Кении нашли останки двух белых жирафов, убитых браконьерами. Теперь в мире остался только один представитель этого вида, а значит, род не продолжится. Откуда они взялись?

Впервые белые жирафы были зафиксированы на камеру в 2017 году. Тогда в заповедник кенийского округа Гарисса попала самка жирафа необычного цвета. Чуть позже она родила двух самцов, один из которых избежал пули браконьеров.

В том, что белые жирафы оказались нежизнеспособны в условиях дикой природы, нет ничего удивительного: особям с белой шкурой значительно сложнее укрыться в африканских саваннах, чем их пятнистым сородичам. Так откуда же они вообще появились в дикой природе? Эксперты связывают это с лейкизмом — редкой формой генной мутации, в результате которой теряется пигментация шкуры животного.

Как отмечает директор Амурского филиала, старший координатор программы по сохранению биоразнообразия, кандидат биологических наук Сергей Арамилев, подобная мутация иногда встречается у разных представителей животного мира. Яркий пример — белые тигры.

С белыми жирафами произошло то же, что и с тиграми: этот тот же самый вид, у которого произошла мутация. Новых видов при этом не появляется. Сергей Арамилев директор Амурского филиала, старший координатор программы по сохранению биоразнообразия, кандидат биологических наук.

Дело в том, что популяция белых тигров развилась во многом благодаря людям: в природе тиграм с белой окраской трудно охотиться, поэтому шансов на выживание у них немного. Но они долгое время размножались в неволе, поэтому их популяция смогла расшириться. Но надо понимать, что все ныне живущие белые тигры произошли от одной особи. И они являются теми же бенгальскими тиграми, только живущими обособленно, в основном в зоопарках.

Самка жирафа, родившаяся с такой мутацией, тоже могла бы дать потомство, которое потом бы выросло в отдельную популяцию, если бы люди за ними следили и не дали погибнуть. Однако сотрудники заповедника не смогли уберечь даже трех особей.

И все же жизнь для жирафов продолжается. Хотя новость и грустная, не совсем правильно говорить, что люди истребили целую популяцию. Все-таки белые жирафы не являлись отдельным видом и вполне могли взаимодействовать с пятнистыми собратьями.

Так что за последнего белого самца переживать не стоит: он не останется одинок. К тому же, есть, пусть и небольшая, вероятность, что когда-нибудь эта генная мутация повторится у жирафов вновь, и мы снова увидим этих необычных животных.