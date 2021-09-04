WhatsApp прекратит поддержку устаревших смартфонов. Но по щелчку без приложения никто не останется

В ноябре владельцы старых телефонов рискуют остаться без WhatsApp. Это затронет 43 модели смартфонов — как на iPhone, так и на гаджетах на платформе Android. Проблема коснется миллионы пользователей.

С 1 ноября WhatsApp прекратит поддержку телефонов с версией Android 4.0.4 и ниже, а также iPhone с версией iOS 9. Информация об этом опубликована на сайте компании. Тем, у кого до сих пор старая модель, рекомендовали перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до указанной даты.

Смартфоны не у дел

Доступ к приложению, уточнила газета Metro, потеряют IPhone SE, 6S и 6S Plus. Без мессенджера останутся семь моделей Samsung, в том числе Galaxy Trend Lite и Galaxy Ace 2. Достанется более чем 20 смартфонам LG, среди которых большинство устройств из линейки Optimus.

WhatsApp не будет работать на ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 и Grand Memo. Мессенджер перестанет запускаться на шести моделях Huawei и трех Sony. Под ударом оказались Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 и THL W8.

Шанс на сохранение

Самый очевидный ответ на вопрос о том, как не остаться без WhatsApp, — обновить устройство. Историю чата вместе с переходом на другой телефон тоже можно сохранить. Один из способов — создать резервную копию истории сообщений на Google Drive или iCloud в зависимости от используемой платформы.

Передавать архив переписки между разными платформами пока нельзя. Тем не менее разработчики WhatsApp, указано в блоге компании, начали распространять функцию переноса данных чата с iPhone на смартфоны Samsung. Для этого потребуется кабель с разъемами Lightning и USB-C.

Функция пока что доступна на любом устройстве Samsung под управлением Android 10 или более поздней версии.

«Это только начало. Мы с нетерпением ждем возможности сделать эту опцию доступной для большего числа людей, которые смогут переключаться между платформами по своему выбору и безопасно переносить чаты», — подчеркнули в WhatsApp.

Еще один выход — использование мобильной веб-версии мессенджера.

По щелчку никого не отключат

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил, что WhatsApp мог пойти на этот шаг, чтобы освободить себе рабочие руки и сэкономить расходы.

Он напомнил, что любым компаниям, которые разрабатывают приложения под разные виды операционных систем, приходится также проводить тестирование своего приложения на разных моделях телефонов год от года. Ради этого им нужно держать дополнительные команды, которые бы занимались тестированием, вели поддержку старых ОС.

«То есть вместо того, чтобы эту силу и энергию кидать на новые разработки, приходится этих людей держать, чтобы они проводили тестирование и поддержку нормальной работоспособности приложения на старых телефонах», — рассказал он в беседе с «360».

Но когда компания видит, что количество пользователей на той или иной платформе или версии телефона очень сильно сократилось, она ради уменьшения расходов и освобождения рабочих рук отказывается от поддержки приложения на старых моделях устройств.

По словам Зыкова, уже установленный на старых версиях телефонов мессенджер продолжит работать, никто не отключит его по щелчку.

«Но там могут появляться баги, разные глюки. Он может либо перестать функционировать, или какие-то новые функции там могут не появляться. Также при попытке установить его из магазина приложений пользователю могут сообщить, что для этой версии гаджета WhatsApp установить невозможно», — добавил эксперт.

Он обратил внимание, что веб-версией пользователи попавших в список устройств тоже смогут пользоваться, если она у них нормально работает на мобильных телефонах.

«Обычно к мобильной версии как раз претензий нет. Она чаще всего работает одинаково на разных моделях телефонов. Тут проблем возникнуть не должно», — заключил Зыков.