Завтра WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах. Паниковать рано

В этом году Facebook — владелец мессенджера — лишил пользователей возможности создавать новые учетные записи в WhatsApp. Это связано с тем, что компания больше не занимается разработками для мобильных операционных систем Windows и не будет публиковать обновления или новые функции. Facebook постепенно прекращает поддержку WhatsApp для различных смартфонов с 2018 года, чтобы добавить более продвинутые функции. В их числе, например, последнее нововведение, которое уже совсем скоро появится в мессенджере: исчезающие сообщения.

Мессенджер прекратил работать на устройствах, которые «не предлагают тех возможностей, которые необходимы для расширения функционала приложения в будущем». Среди них операционная система Symbian S60 и S40 от Nokia, платформа BlackBerry и BlackBerry 10, Android версий 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS и iOS 6.

«Это было трудное для нас решение, но правильное, так как обеспечит людей лучшими способами поддерживать связь с друзьями, семьей и любимыми», — заявили в WhatsApp. А ведь в России этот мессенджер является одной из самых популярных программ наряду с YouTube.

Уже во вторник, 31 декабря, мессенджер не смогут запустить пользователи Windows Phone, причем понять это можно было еще 1 июля 2019 года, когда WhatsApp удалился из магазина Microsoft.

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В 2020 году грядут еще более серьезные перемены — WhatsApp перестанет работать на старых гаджетах Apple и Android. С 1 февраля пользователи с версией Android 2.3.7 и старше не смогут запустить приложение или создать новые аккаунты. Держатели iPhone, пользующиеся iOS 8, тоже будут «отрезаны» от общения в мессенджере.

Если нет возможности обновить версию или приобрести новое устройство, есть лайфхак: сохранить историю переписок. Для этого нужно зайти в WhatsApp, нажать на символ из трех точек в правой части экрана, выбрать раздел «Настройки», далее — «Чаты». В списке будет надпись «Резервная копия чатов», а потом останется лишь нажать на кнопку «Резервное копирование». Все переписки автоматически сохранятся во внутренней памяти телефона, а если лень искать, можно скопировать чаты на Google Диск.

Этот медленный, медленный Microsoft

«Некоторые эксперты намекают на то, что Facebook выкупил WhatsApp, чтобы потихоньку его уничтожить для продвижения своего мессенджера, но это совершенно не так. Те пользователи, у которых есть WhatsApp, у них действительно есть и аккаунт в Facebook. Но для IPO Facebook это отдельная аудитория», — заявил Сохраб Гайрат.

Источник фото: Pixabay

Гайрат напомнил, что Windows Phone — телефоны с одноименной операционной системой, разработанной Microsoft. Однако компания, по словам собеседника «360», заявила, что рынок мобильных устройств проиграл конкурентам — Google и Apple. Несколько лет назад телефоны Microsoft полностью прекратили свое существование.

Случилось это из-за тренда, заданного Стивом Джобсом. Речь о магазинах, создающихся вокруг приложений. Первым это сделал Apple со своим App Store, а за ним повторил Android с Play Маркет.

«Суть в том, что Microsoft не смог создать такую площадку, хотя пытался. Думаю, от решения WhatsApp никто в мире не пострадает. Если пострадает 10 человек, это уже будет рекорд, мне кажется. Этими телефонами уже никто просто не пользуется», — отметил Гайрат.

Доказать слова Гайрата о нецелесообразных телефонах, которыми уже «никто не пользуется», конечно, невозможно. Однако WhatsApp — очень популярное приложение у россиян и им точно пользуются. Вот только у основателя Telegram Павла Дурова есть очень большие сомнения насчет мессенджера. Он уверен — оно опасно.