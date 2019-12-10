WhatsApp не для всех: из каких смартфонов исчезнет приложение

В 2020 году WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с iOS, Android и Windows Mobile по всему миру. Об этом сообщается в блоге компании-разработчика. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин советует не паниковать: ограничение затронет тех, кому мессенджер и даром не нужен.

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на смартфонах с операционными системами iOS 8, Android 2.3.7 и Windows Mobile. По данным The Daily Mail, приложение не будет поддерживаться на миллионах гаджетов по всему миру. По словам представителей мессенджера, они хотят сосредоточить усилия на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство пользователей».

Поддержка приложения для старых iPhone и Android прекратится с 1 февраля. Пользователи этих смартфонов не смогут создавать новые или изменять старые учетные записи. Функции приложения могут перестать работать в любое время.

«Для лучшего взаимодействия мы рекомендуем вам использовать последнюю версию iOS, доступную для вашего телефона. Посетите веб-сайт службы поддержки Apple, чтобы узнать, как обновить программное обеспечение вашего iPhone», — рекомендуется в блоге WhatsApp.

Для владельцев любого гаджета с Windows 10 Mobile поддержка прекратится с 31 декабря. Эта операционная система была запущена под первоначальным названием Windows Phone еще в октябре 2010 года.

В 2017 году Microsoft объявила, что работа ОС скоро прекратится из-за ее непопулярности, и предложила пользователям Windows 10 Mobile перейти на устройства с Android или iOS. В апреле 2019 года были отозваны приложения Facebook, Messenger и Instagram из Windows. 10 декабря 2019 года Microsoft прекратила поддержку «оси».

«Telegram, мы идем»

Известие о прекращении поддержки взбудоражило пользователей интернета по всему миру.

«WhatsApp скоро перестанет работать для многих в ОАЭ».

«Старые телефоны не будут работать WhatsApp. Telegram, мы идем».

Не миллионы, а тысячи

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил «360», что статья в британской газете — не более чем «пугалки». Средний срок жизни смартфонов редко превышает три-четыре года. А гаджеты, на которых WhatsApp перестанет работать, «совсем древние», например, iPhone первого-третьего поколения. Таких людей на самом деле немного, и прекращение поддержки мессенджера их вряд ли волнует.

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«Сама организация смартфонов такова, что для использования новых приложений их нужно обновлять. Есть предположение, что если вы не обновляете смартфон, то вам это не нужно. Вы пользуетесь смартфоном как телефоном, а остальное вам не нужно», — пояснил эксперт.

Что касается Windows 10 Mobile, то фактически операционная система уже не существует. Основными рынками сбыта гаджетов с ней были Россия и США. На сегодняшний день, по сведениям Муртазина, в нашей стране осталось порядка 20 тысяч таких смартфонов, на пике продаж было около миллиона. Капля в море для почти 147-миллионной страны. Все эти гаджеты продолжат работать фактически как «звонилки».