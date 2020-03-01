Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг
Ветку дискуссии начал пользователь, который пишет под ником «анатолий ноготочки».Он попросил своих читателей, особенно имеющих отношение к естественным наукам, оценить, что из того, что нас окружает в повседневности, может оказаться смертельно опасным. К удивлению автора, нас может убить все что угодно. Зачастую — совершенно неожиданно.
За сутки тред набрал почти три тысячи комментариев. Если верить экспертам, смертельная опасность подстерегает современного человека на каждом шагу. Как мы до сих пор остались живы, непонятно.
Первое, о чем вспомнили пользователи, — солнцезащитные очки. На них не нужно экономить. Если очки плохие, то они пропускают определенный спектр УФ-излучения, которое выжигает сетчатку через расширившийся зрачок. Хорошо также проверить поляризацию — недорогие полярики тоже могут доставить неприятности.
Коварным оказался грейпфрут. Как заявила пользователь под ником «Лоличка», он замедляет работу определенных ферментов печени. Из-за грейпфрута можно получить передозировку препарата. Иногда это смертельно опасно.
Очень опасен угарный газ. Если в помещении возникло возгорание, нужно успеть уйти оттуда за 15 секунд. После этого возможна потеря сознания и смерть.
Жирную еду запивать только теплой водой. От холодной в желудке может образоваться жировая пробка. Очень вероятен летальный исход, предупредил пользователь Пасечников.
Как отметили пользователи, после прочтения треда у них стало как минимум на одну фобию больше. Другие заметили, что благодарны топикстартеру. Оказывается, вокруг столько привычного и при этом смертельно опасного.