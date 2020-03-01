Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг

Среди русскоязычных пользователей Twitter разгорелась дискуссия на тему того, что из тех повседневных привычных вещей, которые нас окружают, может оказаться смертельно опасным. Оказалось, что убить может даже грейпфрут.

Ветку дискуссии начал пользователь, который пишет под ником «анатолий ноготочки».Он попросил своих читателей, особенно имеющих отношение к естественным наукам, оценить, что из того, что нас окружает в повседневности, может оказаться смертельно опасным. К удивлению автора, нас может убить все что угодно. Зачастую — совершенно неожиданно.

За сутки тред набрал почти три тысячи комментариев. Если верить экспертам, смертельная опасность подстерегает современного человека на каждом шагу. Как мы до сих пор остались живы, непонятно.

Источник фото: Twitter

Первое, о чем вспомнили пользователи, — солнцезащитные очки. На них не нужно экономить. Если очки плохие, то они пропускают определенный спектр УФ-излучения, которое выжигает сетчатку через расширившийся зрачок. Хорошо также проверить поляризацию — недорогие полярики тоже могут доставить неприятности.

Источник фото: Twitter

Коварным оказался грейпфрут. Как заявила пользователь под ником «Лоличка», он замедляет работу определенных ферментов печени. Из-за грейпфрута можно получить передозировку препарата. Иногда это смертельно опасно.

Источник фото: Twitter

Очень опасен угарный газ. Если в помещении возникло возгорание, нужно успеть уйти оттуда за 15 секунд. После этого возможна потеря сознания и смерть.

Источник фото: Twitter

Жирную еду запивать только теплой водой. От холодной в желудке может образоваться жировая пробка. Очень вероятен летальный исход, предупредил пользователь Пасечников.

Источник фото: Twitter

Как отметили пользователи, после прочтения треда у них стало как минимум на одну фобию больше. Другие заметили, что благодарны топикстартеру. Оказывается, вокруг столько привычного и при этом смертельно опасного.