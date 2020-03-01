    01 марта 2020, 18:18

    Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг

    Алексей Сахаров

    Среди русскоязычных пользователей Twitter разгорелась дискуссия на тему того, что из тех повседневных привычных вещей, которые нас окружают, может оказаться смертельно опасным. Оказалось, что убить может даже грейпфрут.

    Ветку дискуссии начал пользователь, который пишет под ником «анатолий ноготочки».Он попросил своих читателей, особенно имеющих отношение к естественным наукам, оценить, что из того, что нас окружает в повседневности, может оказаться смертельно опасным. К удивлению автора, нас может убить все что угодно. Зачастую — совершенно неожиданно.

    За сутки тред набрал почти три тысячи комментариев. Если верить экспертам, смертельная опасность подстерегает современного человека на каждом шагу. Как мы до сих пор остались живы, непонятно.

    Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Первое, о чем вспомнили пользователи, — солнцезащитные очки. На них не нужно экономить. Если очки плохие, то они пропускают определенный спектр УФ-излучения, которое выжигает сетчатку через расширившийся зрачок. Хорошо также проверить поляризацию — недорогие полярики тоже могут доставить неприятности.

    Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    Коварным оказался грейпфрут. Как заявила пользователь под ником «Лоличка», он замедляет работу определенных ферментов печени. Из-за грейпфрута можно получить передозировку препарата. Иногда это смертельно опасно.

    Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг | Изображение 3
    Источник фото: Twitter

    Очень опасен угарный газ. Если в помещении возникло возгорание, нужно успеть уйти оттуда за 15 секунд. После этого возможна потеря сознания и смерть.

    Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг | Изображение 4
    Источник фото: Twitter

    Жирную еду запивать только теплой водой. От холодной в желудке может образоваться жировая пробка. Очень вероятен летальный исход, предупредил пользователь Пасечников.

    Россияне назвали неочевидные смертельно опасные вещи. И это почти все вокруг | Изображение 5
    Источник фото: Twitter

    Как отметили пользователи, после прочтения треда у них стало как минимум на одну фобию больше. Другие заметили, что благодарны топикстартеру. Оказывается, вокруг столько привычного и при этом смертельно опасного.