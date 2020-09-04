Webmoney обвинили в работе по методу 90-х. Компания отправила людей к дому российского журналиста

Издание Baza выпустило материал, где упомянуло компанию Webmoney. После этого домой к основателю издания Никите Могутину нагрянули вышибалы из 90-х. Но в самой платежной системе заверили, что мужчины хотели просто поговорить и ни о каких угрозах речи не шло.

Трое незнакомых мужчин приехали 21 августа к дому Могутина. Тогда журналист рассказывал «360», что его разыскивали по некоему личному делу. Охранник успел сфотографировать номера автомобиля, на котором приехали незваные гости. По их словам, Могутин подставил их и кинул на крупную сумму денег. Самого мужчины тогда дома не было. Позже журналист выяснил, кто был владельцем машины.

«Я ему набрал, представился, спросил, чего он от меня хотел, зачем ищет. Он замолчал и бросил трубку. Потом он начал сбрасывать мои звонки», — отмечал он.

Источник фото: mogutinik

Могутин подчеркивал, что не знал, с чем может быть связано преследование. Никаких подстав со своей стороны он не помнил.

«Меня не то чтобы тревожит эта ситуация, меня больше тревожит, что, судя по действиям, эти люди не очень умные. От таких людей можно ожидать всяких глупостей. Очень не хотелось бы стать жертвой чьей-то беспросветной глупости», — признавался основатель издания Baza.

Спустя две недели Могутин рассказал продолжение истории подписчикам в Facebook. Достучаться до хозяина авто так и не вышло, но зато получилось выйти на некоего старшего из группы неизвестных.

«Им оказался бывший боец СОБРа, пенсионер МВД из регионов России. В тот момент, когда я увидел его фотографии с пистолетами и прочими радостями, я, признаться, очень сильно напрягся. Честно — не столько за себя, сколько за свою семью», — написал журналист.

Он добавил, что во время разговора выяснилось, что мужчина работает одним из руководителей службы безопасности платежной системы Webmoney. Перед визитом неизвестных в издании вышел материал с косвенным упоминанием компании. В посте сообщалось про безработного москвича, которому удалось заработать на создании сайта для проституток.

«И ее руководитель страшно на публикацию разозлился, позвал к себе своего особиста и попросил со мной „поговорить“. <…> В разговоре особист признал, что был неправ, когда приехал ко мне домой. Как он уверяет, он думал, что там находится редакция „Базы“», — рассказал Могутин.

Что скажет Webmoney?

На этом разбирательства с журналистом не закончились. Один из подписчиков попросил пресс-службу платежной системы объяснить, зачем к дому Могутина присылали громил. Пользователь поинтересовался, не из 90-х ли компания?

«Поскольку выяснение обстоятельств публикаций, тем более содержащих обвинения в разглашении персональных данных, якобы предоставленных правоохранительным органам, являются прямой обязанностью службы безопасности, она пыталась провести встречу с автором публикации по адресу, указанному как офис редакции», — пояснили в пресс-службе.

В Webmoney добавили, что адрес оказался не рабочим, а домашним. Но на журналиста никто не оказывал никакого давления. По словам платежной системы, слова о слежке, вымогательстве, наездах и других атрибутах 90-х теперь останутся на совести мужчины.

«В дальнейшем при посредничестве дознавателя Ломоносовского ОВД состоялся всего лишь один телефонный разговор, в процессе которого Никита Могутин признал свою „информацию“ непроверенной, на этом разговор был завершен», — заверили в Webmoney.

В пресс-службе подчеркнули, что уважительно относятся к работе прессы и используют информацию источников о правонарушениях. При этом иногда сталкиваются с недостоверной информацией без необходимых фактов.

«Совсем чердак засвистел»

Ответ Могутина на официальное заявление не заставил себя долго ждать. Журналист обратил внимание на то, что Webmoney подтвердили тот факт, что отправляли к нему домой людей и считают это нормальным. Но в разговоре с компанией Могутин не называл данные издания непроверенными, так как имеет все подтверждения к опубликованной информации.

«Но, еще раз, самое прекрасное, — это официальное подтверждение того, что они выезжали по моему адресу „для встречи с автором“. У вас там совсем чердак засвистел, ребят? Ну и напоследок — нигде и никак мой личный адрес не пробивается как адрес редакции», — заявил Могутин.

Он добавил, что его домашний адрес могли узнать через знакомых полицейских, а теперь просто не знают, как это объяснить.

Подписчики журналиста признались, что их тоже удивил официальный комментарий Webmoney. Они посоветовали обратиться за помощью в полицию или суд.