Взыскание долгов с зарплат и пенсий ограничат. Россиянам оставят необходимый минимум

Взыскание долгов с пенсий могут запретить, с зарплат — ограничить. С такой инициативой выступили в Минэкономразвития. Несмотря на некоторые исключения, после списания задолженности на руках у граждан должен остаться хотя бы прожиточный минимум.

В Минэкономразвития разработали поправки в законы, меняющие порядок взыскания долгов с граждан. Законопроекты, сообщила «Российская газета», уже одобрили в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В ближайшее время их направят в правительство.

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«Обращение взыскания на пенсии, по сути, нивелирует указанные конституционные права граждан на получение соответствующего социального обеспечения», — уверены авторы.

Возможность списания долгов с пенсий, отмечается в пояснительной записке, дает кредиторам возможность одалживать деньги под высокие проценты. В итоге соцвыплаты превращаются в источник финансирования ростовщиков, деформируя цели и смысл системы пенсионного страхования.

В связи с этим один из документов запретит взыскание банковских или коммунальных долгов, а также штрафов не только с некоторых соцвыплат, но и страховых пенсий по старости и инвалидности, накопительной части, пособий по временной нетрудоспособности и ряда других выплат.

Вместе с тем авторы предлагают сделать исключения для возмещения некоторых долгов, например, за коммуналку, по возмещению ущерба после преступления или штрафов. Но только в том случае, если размер пенсии больше минимального приравненного к прожиточному минимуму в каждом конкретном регионе. То же самое будет касаться взыскания долгов с зарплат.

«Удержания из заработной платы работника <…> осуществляются с соблюдением требования о том, что работник не может быть лишен права распоряжаться заработной платой в размере величины прожиточного минимума за месяц», — пояснили авторы.

Коммунальные нигилисты

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Пахомов сообщил «360», что ситуация, при которой из минимальной пенсии или зарплаты будут автоматом вычитать задолженности по ЖКУ, невозможна уже сейчас.

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«У нас установлен федеральный стандарт, при котором совокупный размер платы за ЖХК не может превышать 22% от дохода семьи собственника», — заключил он.

По его мнению, в целом обе инициативы заслуживают поддержки. Хотя уже сегодня пенсионеры и люди с невысоким доходом являются получателями различных субсидий и льгот по оплате услуг ЖКХ. Одним из главных оснований для их получения является отсутствие долгов за коммуналку.

«Касательно портрета типичного должника, то это, как правило, собственники квартир с достаточным уровнем доходов, которые в силу правового нигилизма считают возможным для себя быть хроническими должниками. Напомню, что по закону жилищно-коммунальные услуги относятся к обязательным платежам», — добавил он.

По банкам не ударит

Доктор экономических наук и независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков инициативу Минэкономразвития одобрил. В беседе с «360» он пояснил, что пенсионеры часто становятся жертвами финансовых мошенников. Например, им навязывают кредиты с драконовскими процентами. В случае принятия законопроекта у пожилых граждан будет оставаться хотя бы прожиточный минимум.

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При этом эксперт уверен, что по банкам поправки не ударят. Ситуаций, когда люди будут брать кредиты, а потом устраиваться на минимальную белую зарплату, чтобы их не платить, не будет. Серьезные банки всегда просчитывают риски кредитования таких групп населения. Пенсионеры же привыкли жить по доходам и даже копят с выплат деньги и редко обращаются за займами.

«А ростовщические конторы, микрокредитные организации… Если по ним это ударит, я бы от себя бы еще „добавил“ побольше — это бандиты», — заявил Гудков.