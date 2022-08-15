Взрывы в Крыму, «дельтакрон» в России, покушение на писателя Рушди. Неделя в фотогалерее

На военном аэродроме в Крыму взорвались боеприпасы. Минобороны России сообщило, что авиационная техника не получила повреждений. Медики в Санкт-Петербурге впервые выявили новый штамм коронавируса — «дельтакрон». Специалисты призывают россиян не паниковать из-за очередной разновидности COVID-19. Неизвестный в США попытался убить британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Публицист выжил, а нападавшего скрутила полиция.

В фотогалерее «360» — эти и другие события, произошедшие в мире за неделю с 8 по 14 августа.

Взрывы на аэродроме Саки

Источник фото: РИА «Новости»

Начало недели выдалось неспокойным для жителей Крыма и многочисленных туристов. Днем 9 августа местные услышали несколько мощных взрывов, в Сети появились кадры с места происшествия.

На место тут же выехали экстренные службы и власти региона. Советник главы республики Олег Крючков попросил россиян дождаться официальной информации и не плодить версии.

Вскоре официальная информация появилась. В Минобороны сообщили, что причиной взрывов стала детонация «нескольких авиационных боеприпасов» в районе аэродрома Саки. В министерстве подчеркнули, что военная техника не пострадала. Там добавили, что территория аэродрома не попадала под обстрелы.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ЧП погиб один человек. По словам Аксенова, семье погибшего окажут необходимую помощь.

Вечером пожарные локализовали огонь. В результате происшествия пострадали дома местных жителей. Сергей Аксенов пообещал, что подрядчики обязательно восстановят поврежденные здания.

На следующий день в Минобороны назвали основную версию случившегося. Представитель министерства заявил, что причиной взрывов на аэродроме стало нарушение правил пожарной безопасности.

Власти Крыма подвели итоги. По их данным, погиб один человек, еще 14 получили ранения. Госпитализация потребовалась лишь одному из них. Повреждения различной степени получили 62 многоэтажных дома и около 20 магазинов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«Дельтакрон» добрался до России

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В середине недели Роспотребнадзор сообщил — в России выявили шесть случаев «дельтакрон»-штамма коронавируса. В ведомстве уточнили, что вирус обнаружили в анализах пяти пациентов из Санкт-Петербурга и одного москвича. Чтобы не было паники, специалисты тут же отметили — все инфицированные перенесли заболевание в легкой форме, им не потребовалась госпитализация. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, нет оснований полагать, что этот штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19.

«Дельтакроном» назвали новый штамм коронавируса, «производную» «дельты» и «омикрона». Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов заявил — новые варианты ковида появляются с завидной периодичностью, поэтому поводов для паники нет.

«Каждые три недели появляются новые мутации, в этом нет ничего особенного», — констатировал он.

Писателя Рушди едва не убили в США

Источник фото: «Викимедиа»

В пятницу неизвестный мужчина с ножом набросился на лауреата Букеровской премии, британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Автор многих известных романов находился в штате Нью-Йорк, где собирался прочитать лекцию о США и свободе слова. Очевидцы сообщили, что Рушди от полученных ударов упал на сцену, а злоумышленника удалось схватить.

Писатель получил серьезные ранения шеи. В полиции сообщили, что Рушди на вертолете отправили в больницу. По мнению директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолога Евгения Михайлова, нападение неслучайно — мусульмане во всем мире считают, что писатель своим романом «Сатанинские стихи» оскорбил исламский мир.

Позже полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Молодому человеку предъявили обвинение и арестовали. Писателя подключили к аппарату ИВЛ, но вскоре стало известно, что Рушди стало лучше.

Выпад премьера Эстонии в адрес россиян

Источник фото: РИА «Новости»

Очередным антироссийским высказыванием отметились власти Эстонии. Премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что россиян не стоит пускать в Европу. По ее мнению, возможность посещения этого региона является не правом людей, а привилегией. Эстонский политик призвала власти ЕС прекратить выдавать визы гражданам России.

На скандальное предложение отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал слова Каи Каллас «нацистской хренью» и напомнил ей другую фразу.

«То, что вы на свободе, — не ваша заслуга, а наша недоработка», — подчеркнул Медведев.

Высказался по этому поводу и МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что настоящие привилегии европейцев — «мыться, греться и проветривать».

Взрыв в торговом центре в Ереване

Источник фото: РИА «Новости»

Около 13 часов по московскому времени в воскресенье в Ереване прогремел взрыв. Обрушилась стена торгового центра «Сурмалу», сообщили в пресс-службе МЧС Армении. Начался пожар, ему присвоили третью категорию сложности. В Сети появилось видео с места происшествия — по предварительным данным, взорвался склад пиротехники.

На фоне переполоха с торговым центром власти Еревана начали получать сообщения о минировании станций метро. Экстренные службы начали эвакуацию пассажиров подземки.

По информации местных властей, под завалами обрушившегося ТЦ остались люди. В результате ЧП погибли три человека, сообщили в Минздраве Армении. Еще 60 человек получили ранения — 36 из них врачи диагностировали состояние средней тяжести, 22 уже выписали из больниц. Судьба 20 человек пока остается неизвестной. Их родственники попросили спасателей выяснить, живы ли они.

Транзит нефти в Европу по «Дружбе» возобновили

Источник фото: РИА «Новости»

На неделе стало известно, что Украине приостановила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Представители «Транснефти» сообщили, что остановка транзита произошла из-за действия антироссийских санкций — компания «Укртранснафта» не получила платеж за услуги.

«О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и „Укртранснафту“», — заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

После этого венгерская компания MOL заявила о готовности оплатить транзит нефти. Ее примеру последовали компании и из других стран. Спустя несколько дней «Укртранснафта» возобновила транспортировку российской нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба».