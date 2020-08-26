Взрыв произошел в жилой пятиэтажке на западе Москвы. Главное

В одной из квартир жилого дома на западе Москвы прогремел взрыв. Вслед за ним в пятиэтажке начался пожар. В результате пострадали четыре человека. Подробнее о том, что известно к этому часу, в материале «360».

Пресс-служба МЧС сообщила, что информация о случившемся поступила в ведомство в 09:48 минут 26 августа. По предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме по адресу улица Кубинка, дом 4 начался пожар.

Момент взрыва попал на видеокамеру, установленную на одном из подъездов поврежденной пятиэтажки. На кадрах видно, как от взрывной волны резко распахивается входная дверь, а сверху летит мелкий мусор. Вскоре после этого из подъезда появилась женщина, которая легла на землю рядом с дорогой. К ней на помощь подбежал мужчина.

На другом ролике видно, как из окон дома в момент взрыва вылетают стекла.

Сотрудники спецслужб, которые прибыли на место вскоре после сообщения о возгорании, стали эвакуировать жителей пострадавшего дома — некоторые из них выходили на улицу самостоятельно. Спасатели вывели из здания 16 человек, медики оказали им первую помощь. Никто из жильцов не погиб.

Источник фото: телеканал «360»

«[Было] обнаружено открытое горение на третьем и четвертых этажах. Люди просили о помощи со всех балконов и окон. Первоочередные действия были направлены на спасение людей», — сообщил представитель МЧС, который работал на месте.

Департамент транспорта столицы сообщил, что полностью перекрыл движение в этом районе.

Причины пожара

По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за взрыва бытового газа, который произошел в одной из квартир.

На кадрах, которые «360» прислали очевидцы, видно, что пламя вырывается из окон квартиры на третьем этаже и поднимается вверх. Пожару присвоили высокий ранг опасности — он сопровождался высокой температурой и сильным задымлением. В МЧС России сообщили, что справиться с огнем удалось в кратчайшие сроки — пламя ликвидировали в 10:36. Его тушили 91 спасатель и 51 единица техники.

«Пожар ликвидирован. Площадь составила 55 квадратных метров», — рассказал представитель МЧС.

Аварийно-спасательная бригада АО «Мосгаз» заявила, что газовое оборудование не могло стать причиной взрыва в доме. По словам специалистов, в его работе не было нарушений, все приборы остались целы, их герметичность не нарушена. Кроме того, очаг возгорания располагался не на кухне, а в жилой комнате.

Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50 «Мосгаз».

Специалисты рассказали, что плановая проверка оборудования проходила в доме чуть больше месяца назад — 23 июля. Никаких замечаний к газовой технике не возникло.

Начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов предположил, что огонь мог вызвать хлопок неизвестного баллончика, который произошел в жилой комнате квартиры.

В результате ЧП четверо человек пострадали. По данным источника РИА «Новости», двое из них находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали в институт Склифосовского. Один из пострадавших — пенсионер. По словам его невестки, мужчину не стали госпитализировать, врачи осмотрели его и передали родственникам. В момент взрыва пенсионер находился в своей квартире. Он не смог выбраться самостоятельно, потому что надышался газом — из горящего дома его вынесли спасатели.

Девушка предположила, что взрыв произошел в квартире № 50, которую постоянно сдавали в аренду. По ее словам, в ней проживали 15 мигрантов. Собеседница предположила, что взорвалась и загорелась не колонка, а сам газ.

Я говорила, что когда-нибудь это произойдет (пожар — прим.ред.), тем более, у нас в доме стоят колонки родственница пострадавшего.

Последствия взрыва

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту случившегося. Она выяснит, как соблюдались законодательные требования о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.

Дом, в котором произошло ЧП, был построен еще в 1961 году. По программе реновации его планировали расселить после 2025 года — сейчас там проживают около 500 человек. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что здание оперативно отремонтируют. Всем жителям, которых эвакуировали из-за пожара, предоставят временное жилье.

В прокуратуре заявили, что проследят за соблюдением прав жителей дома, чья собственность пострадала во время взрыва.