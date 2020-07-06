Взрыв произошел на ядерном объекте Ирана. СМИ нашли виновного

По данным американского издания, на главном иранском объекте по обогащению урана в Нетензе применили мощное взрывное устройство. Официальные представители Тегерана пока не подтвердили эту версию. Зато источник в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские власти действительно склонны полагать, что за взрывом стоит Израиль. Это их основная версия. Правда, неизвестно, как и когда устройство могло попасть на закрытый объект. Тем не менее ситуация явно показывает наличие недоработок в системе безопасности организации.

В The New York Times признали, что не могут подтвердить или опровергнуть полученные от источников данные. Но в пользу информации о причастности к инциденту Иерусалима играет прошлое Израиля. Эта страна уже устраивала кибератаки на Иран, а два года назад и вовсе похитила полтонны секретных документов, связанных с ядерной программой.

Представители подозреваемой стороны не дали четкого комментария. Зато напомнили, что Иран будет представлять опасность, если получит ядерное оружие.

Что случилось?

О взрыве на ядерном объекте в Нетензе стало известно 2 июля. Тогда в прессе появились сообщения о пожаре. Вскоре после этого власти Ирана заявили, что никакого существенного ущерба предприятие на понесло и завод продолжает работать в привычном режиме. Городские власти и вовсе лишь подтвердили, что там произошел пожар.

Однако в СМИ появились спутниковые снимки с места происшествия. На фото виден масштаб повреждений. Эксперты, проанализировавшие кадры, отметили, что причиной аварии не мог быть простой пожар, как ранее утверждала иранская сторона.

Позже официальные представители добавили, что там разрабатывают обновленные центрифуги, которые могут обогащать уран в ускоренном режиме. Пресс-секретарь иранского агентства по атомной энергии заметил, что одно из помещений серьезно пострадало и это может замедлить производство усовершенствованных центрифуг. По сути, происшествие замедлило развитие ядерной программы Тегерана на месяцы.

Свое молчание о результатах расследования Тегеран оправдал стратегической важностью объекта.

В городе Нетензе в иранской провинции Исфахан обогащают уран до 4,5%. Это выше максимального уровня — 3,67%: именно эта доля предусмотрена ядерной сделкой, которую заключили еще пять лет назад. Однако Тегеран перестал следовать установленному требованию после выхода США из сделки в 2018-м.