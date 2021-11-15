Взрыв на металлургическом комбинате в Липецке. Главное

Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). После этого в одном из цехов обрушилась кровля. В результате ЧП пострадала сотрудница предприятия. Прокуратура Липецкой области организовала проверку. «360» собрал все, что к этому часу известно о происшествии.

Взрыв

Обрушение кровли после взрыва произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщил вечером, 14 ноября, РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В экстренных службах региона заявили, что на место выехали пожарные.

Информацию о взрыве подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на источник в «скорой помощи». Детонация, как уточнялось, произошла на складе с углем.

В главном управлении МЧС по региону рассказали, что в цехе углеподготовки произошел пожар, однако представитель НЛМК в беседе с РИА «Новости» отметил, что пожара на комбинате нет. На предприятии добавили, что на угольном складе произошло возгорание конвейера, которое потушили за 15 минут.

Площадь разрушенных стен и кровли после ЧП составила 250 «квадратов». Восстановление объекта будет осуществляться силами собственника.

Пострадавшая в тяжелом состоянии

В результате произошедшего пострадала работавшая на предприятии 55-летняя женщина. Ее извлекли из-под завалов и доставили в ожоговый центр для оказания помощи.

«Доставлена 55-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии, но не в реанимации», — привел «Интерфакс» слова сотрудника регионального ожогового центра.

Источник фото: телеканал «360»

Меньше, чем через час представитель экстренных служб региона сообщил в комментарии РИА «Новости», что пострадавшую перевели в реанимацию.

«Пострадавшая в реанимации, в сознании. Состояние тяжелое», — привело агентство слова своего собеседника.

МЧС не подтвердило данные о том, что под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы завершены.

По предварительным данным, нарушение технологического процесса стало причиной взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах. Собеседник агентства также добавил, что происшествие не сказалось на работе предприятия.

Проверка

Липецкая прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц, сообщила ТАСС представитель надзорного органа Татьяна Ткачева.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в ее составе следователи-криминалисты. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить должностных лиц, которые несут ответственность за соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.