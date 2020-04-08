Вспышку COVID-19 сравнили со взрывом туши кита. Как ошибки прошлого могут помочь в борьбе с пандемией

Взрыв кашалота

Осенью 1970 года 14-метровый восьмитонный кашалот выбросился на берег в штате Орегон. Тогда все местные пляжи технически классифицировали как дороги и ответственность за ликвидацию тела легла на Департамент дорог. Его сотрудники решили убрать кита так же, как обычно разделываются с валунами. То есть взорвать.

Похороны на тот момент сочли неэффективными, так как могилу могло быстро обнажить море. А вот динамит должен был разорвать туши на части, которые можно было бы убрать с пляжа. За операцию отвечал инженер департамента Джордж Торнтон. Военный ветеран, взрывотехник Уолтер Уменхофер предупредил его о неверном количестве взрывчатки. Но никто не обратил на эти слова внимания.

В итоге прогремел взрыв — куски китового жира разбросало рядом с парковками и зданиями далеко от пляжа. Одна из частей кашалота приземлилась прямо на авто Уменхофера. Ущерб был внушительный. Между тем взорвалась лишь малая часть кита.

Взрыв попал на пленку и, как следствие, в СМИ. После этого случая выбросившихся китов либо сжигают, либо просто хоронят.

Связь с COVID-19

«В ноябре 1970 года власти штата Орегон решили взорвать разлагающуюся тушу кита. Всё пошло наперекосяк. Зачем мы об этом вспомнили? Потому что эта история научит нас трем вещам о коронавирусе», — написали в Тwittеr городского совета Донкастера.

Во-первых, нельзя игнорировать советы, которые дают эксперты. Они знают, о чем говорят. Во-вторых, иногда лучше остаться дома и ничего не делать, нежели выйти на улицу и сделать что-то дурацкое. Пусть вещи идут своим чередом. В-третьих, если вы игнорируете слова эксперта и «ведете себя как идиот», велик шанс, что вы «покроете окружающих разлагающимся жиром кита». Остается надеяться, в переносном смысле.

«Оставайтесь дома и перестаньте быть эгоистами», — добавили в совете, чьи сотрудники снабдили историю доброй порцией мемов.

Власти города Флоренс, где произошел случай с китом, поддержали эти слова. «Мы все можем извлекать уроки из прошлого!» — заявили там.