Взрыв и режим ЧС. Главное о пожаре на газораспределительной станции в Казани

Пожар вспыхнул на газораспределительной станции в Казани после взрыва. В результате погиб один рабочий, еще двое получили ожоги. Сейчас на месте работают пожарные, а следователи выясняют все причины ЧП. «360» собрал все, что известно о случившемся.

Вечером 12 июня спасателям сообщили о взрыве на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». На место ЧП отправили специалистов Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел взрыв в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубометров», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В тот момент столб огня уже поднялся на высоту около 50 метров. Была вероятность, что пламя перекинется на соседние резервуары с сжиженным газом. Из-за взрыва и начавшегося пожара обрушилось помещение операторной.

«Из-под обрушившихся конструкций здания пожарные извлекли двух пострадавших. К сожалению, в результате взрыва погиб один человек», — сказали в пресс-службе.

На месте ЧП организовали оперативный штаб, куда приехал начальник ГУ МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин. Для тушения возгорания в воздух подняли многофункциональный вертолет Ми-8. Кроме того, пожарные использовали теплоизоляционные костюмы, пеноподъемник и передвижную насосную станцию. Для охлаждения цистерн подали три лафетных ствола. Также в борьбе с огнем применяли пожарный поезд с цистернами с водой.

Специалисты провели замеры воздуха рядом с пожаром и подтвердили, что содержимое углеводородов находится в пределах нормы. Замначальника Главного управления МЧС РФ по республике Константин Чанышев отметил, что пожарные постоянно охлаждали стенки резервуара, поэтому огонь горел в верхней части. Все это помогло избежать взрыва и возгорания соседних резервуаров.

Последствия

Пожарные боролись с огнем всю ночь. Сейчас работы на газораспределительной станции продолжаются. Для ликвидации направили 199 человек и 58 единиц техники.

«Проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — рассказал Чанышев.

Утром в Казани объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с пожаром. Правоохранители завели уголовное дело по факту взрыва. Теперь следователи выясняют все причины и обстоятельства ситуации, которая привела к смерти рабочего. Дело расследуют, как нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.

«На месте находятся следователи и следователи-криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

В результате взрыва и пожара травмы получили двое рабочих, которых отправили в больницу для оказания необходимой помощи.

«Мужчины 1984 и 1997 годов рождения были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана с ожогами 10 и 15% тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести», — рассказал РИА «Новости» представитель Минздрава Татарстана.

Он добавил, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков.