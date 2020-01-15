Взрыв газа частично разрушил жилой дом в Уфе: главное о ЧП

Хлопок газа раздался утром 15 января в жилом доме в Уфе. Из-за взрыва часть двухэтажного здания обрушилась. Несколько человек пострадали, а более 30 пришлось эвакуировать. «360» собрал все, что известно о случившемся к настоящему часу.

Пожарно-спасательным службам стало известно об инциденте в двухэтажном жилом доме из шлакоблока около 04:55 по московскому времени. На Пекинскую улицу направили 11 единиц техники и около 40 специалистов. О пострадавших стало известно практически сразу. Некоторые СМИ писали, что под завалами остались люди.

«В результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома без последующего горения», — уточнили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Начальник регионального главка МЧС Марат Латыпов уточнил, что рухнуло перекрытие между вторым этажом и чердачным помещением.

«Трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — рассказал он.

Известно, что один из получивших травмы несовершеннолетний. Самостоятельно эвакуировалось более 30 человек.

Во время поисковых работы выяснилось, что людей под обломками здания, вопреки информации СМИ, нет.

«Под завалами людей нет», — подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.

Очевидцы рассказали «360» об очень сильном хлопке, после которого повалил «какой-то пар». Звук взрыва разбудил жителей близлежащих домов.

«Потом услышали сирены, тут МЧС, спасатели, полиция, скорая помощь, пожарники все подъехали. На данный момент тут оцепление, действует пожарная служба», — поделились свидетели произошедшего.

Последствия ЧП

В чрезвычайном фонде Уфы на проспекте Октября открыли пункт временного размещения граждан. В нем могут находиться до 50 человек.

Местные власти гарантировали поддержку всем пострадавшим. Людей направят в центр размещения, рассказал представитель пресс-службы администрации города Марсель Байдавлетов. Дом полностью обследуют после ЧП.

Глава уфимской администрации Ульфат Мустафин сообщил, что всем пострадавшим помогут с переездом, предоставят транспорт. «Город все полностью берет на себя», — передал слова градоначальника Байдавлетов.

Он добавил, что в центре размещения пострадавших при управлении гражданской защиты Уфы разместят 12 человек из четырех пострадавших квартир. Администрация Уфы решила предоставить временное жилье всем жильцам частично рухнувшего дома в чрезвычайном жилищном фонде МБУ УГЗ города.

Тем временем в районном управлении жилищного хозяйства «Интерфаксу» рассказали, что взрыв газовоздушной смеси повредил две квартиры двухэтажного здания — №3 и №4.

«Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире № 3», — уточнил коммунальщик. Всего в доме четыре подъезда и 18 квартир. В них живут 54 человека.

Дом попытаются восстановить

Специалисты скоро займутся восстановлением коммуникаций в остальных квартирах. Электроэнергию, водоснабжение, газ и тепло возобновят, как только это станет возможным.

«Мы никого в беде не оставим, всех поддержим», — заявил Мустафин.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Погибших нет. На месте происшествия организовано горячее питание. Ситуация находится на особом контроле у местных властей. Работает оперативный штаб.

Участие в ликвидации последствий случившегося приняли 17 единиц техники и свыше 70 человек. На месте работает оперативный штаб.