Взрыв газа в Ступине, освобождение Мариуполя, арест Медведчука. Неделя в фотогалерее

Газ взорвался в жилом доме городского округа Ступино. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 19 пострадали. Российские войска освободили городскую часть Мариуполя и окружили завод «Азовсталь», где скрываются боевики украинских националистических батальонов. СБУ задержала депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Силовики заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста, но жена политика привела опровержение этих обвинений.

Об этих и других событиях России и мира, которые произошли с 11 по 17 апреля в фотогалерее «360».

Взрыв газа в Ступине

Газ взорвался на четвертом этаже в квартире дома в Центральном переулке городского округа Ступино. Погибли трое взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он распорядился организовать места временного размещения людей пострадавших квартир и потребовал, чтобы они получили все необходимое.

На встрече с жильцами пострадавшего дома глава региона заявил, что спасатели проверят несущие конструкции дома при помощи комплекса «Струна». Полученные данные покажут, можно ли всем вернуться домой. Эти работы должны занять сутки.

Андрей Воробьев заявил, что помощь получат все пострадавшие жильцы. Он пояснил, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим выплатят от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

«Понятно, что никакие денежные компенсации не помогут людям, потерявшим своих родных и близких. Но финансовую помощь мы обязательно окажем», — подчеркнул он.

Губернатор заявил, что поддержку также окажут жильцам разрушенных квартир. Они получат по 30 тысяч рублей на члена семьи, по 50 тысяч рублей выплатят одиноким людям.

Воробьев подчеркнул, что в городском округе создали оперативный штаб, через который жители получат всю необходимую информацию. Губернатор Подмосковья отметил, что дом подлежит восстановлению за шесть-восемь месяцев.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских заявил, что жителей пострадавшего дома временно расселят в гостинице. С каждой семьей вопросы решат в индивидуальном порядке. Он пояснил, что могут предоставить квартиру из маневренного фонда.

Последний очаг Мариуполя

Российские военные полностью освободили городскую территорию Мариуполя от украинских боевиков. Остатки националистических батальонов оказались заблокированы на территории завода «Азовсталь». Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, внутри предприятия остаются около 2,5 тысяч человек. В том числе около 400 иностранных наемников.

Российские военные предложили боевикам сложить оружие во время режима тишины с 6:00 до 13:00 по московскому времени. Но участники нацбатальонов на такой шаг не пошли. Территория комбината остается последним оплотом сопротивления националистов в Мариуполе.

На этой неделе в городе прошли самые ожесточенные бои в ходе которых российкие военные сначала освободили морской порт, где укрепились украинские боевики, а после начали освобождать остальную территорию Мариуполя. В частности, российские войска взяли под контроль металлургический комбинат имени Ильича. В ходе освобождения предприятия оружие дрбровольно сложили более 1160 украинских военных, в том числе 176 офицеров.

Медведчука отправили в СИЗО

Депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» задержали в Киеве. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, политик сбежал из-под домашнего ареста и скрывался несколько недель. Но после неудачной попытки пройти через границу его задержали сотрудники СБУ. Зеленский заявил, что готов выдать Медведчука России в обмен на пленных солдат.

Супруга политика Оксана Марченко опровергла слова Зеленского. Она рассказала, что адвокат ее мужа передала информацию в СБУ, что Медведчук переезжает в безопасное место из-за поступающих ему угроз. Назначенный ему судом домашний арест он продолжит отбывать в новых условиях.

Марченко пояснила, что украинские силовики знали, где находится ее муж, а задержание стало инсценировкой, чтобы при помощи пыток выбить из него нужные доказательства.

Несколько дней супруга политика записывала обращения к мировым лидерам, с просьбой помочь ей установить местонахождение ее мужа и добиться его освобождения.

Виктор Медведчук нашелся только в субботу в Лычаковком районном суде Львова, который изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу без возможности внесения залога.

Политик проходит подозреваемым по делу о финансировании терроризма и незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам он считает свое дело политическим преследованием со стороны действующей власти Украины.

Приграничье под прицелом

Руководители граничащих с Украиной регионов объявили о введении «желтого» террористического уровня опасности в связи с боевиков соседней страны. Как выяснилось опасения оказались не напрасными.

В среду, 16 апреля, ВСУ устроили обстрел по приграничному пункту в Кореневском районе Курской области. Российские пограничники подавили позицию противника ответным огнем.

На следующий день в воздушное пространство России в Брянской области вторглись два вертолета и нанесли удар по жилым домам поселка Климова. Пострадали семь человек, в том числе 12-летний подросток и беременная девушка.

«Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Под обстрелом со стороны Украины также оказалось село Журавлевка Белгородской области. Там ранение получил один местный житель, погиб военный священник и больше 20 домов получили повреждения. Еще двоих детей с территории Украины доставили в местную больницу.

Министерство обороны заявило, что нанесет удары по командным центрам, включая Киев, если ВСУ не оставят своих попыток устраивать диверсии на территории России.

«Солдаты удачи» сложили оружие

Среди противников российских войск оказалось большое количество иностранных наемников. Часть из них оказались иностранными военными, другие приехали набраться боевого опыта. Но после реальных боевых столкновений они предпочли сложить оружие и сдаться в плен.

Так поступили британцы Эйден Эслин и Шон Питер. Оба они находились в Мариуполе и входили в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ.

Эйден Эслин сложил оружие после взятия под контроль российскими войсками завода имени Ильича. Он заявил, что вместе с сослуживцами продержался целый месяц, но у них закончились еда и боеприпасы, поэтому они решили сдаться.

Эйслин приехал из маленького города с юга Англии. Сначала он отправился воевать в Сирию, а потом приехал на Украину. Шон Питер оказался настоящим военным. Службу он проходил в Королевском английском полку. В беседе с британскими СМИ он называл происходящее на Украине хаосом, но до последнего не раскрывал свое местоположение. После того, как наемники оказались в плену ими заинтересовались в Следственном Комитете и решили допросить.

По оценке Минобороны России, Украина привлекла 6824 иностранных наемников из 63 государств наемников. Больше всего приехали из Польши, США, Канады, а также Румынии. В ходе спецоперации число приехавших для боев иностранцев снизилось до 4877 человек. В случае плена всем им грозит уголовная ответственность с длительным тюремным заключением.

Потерян крейсер «Москва»

Российский крейсер Черноморского флота «Москва» получил повреждение после детонации боезапаса и последующего за ним пожара. Экипаж корабля срочно эвакуировали в полном составе на соседние суда.

Как сообщило Министерство обороны России ракетное вооружение повреждений не получило. В ходе буксировки в Севатосополь крейсер потерял устойчивость из-за повреждений корпус и пошел ко дну.



На следующий день ветераны Черноморского флота провели акцию прощания с крейсером «Москва. Они собрались в парке Севастополя около памятника, поставленного в честь 300-летия Российского флота.

С личным составом крейсера встретился Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, адмирал Николай Евменов. Он пообещал, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» сохранят и продолжат, как это принято на флоте.

Разделенная Франция

Следующая неделя во Франции ожидается богатой на политические события. В среду пройдут дебаты двух вышедших во второй тур кандидатов на президентский пост: действующего лидера страны Эммануэля Макрона и лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Разрыв в первом туре между двумя политиками оказался минимальным. Второй тур пройдет в ближайшее воскресенье.

В преддверии основного противостояния оба кандидата уже сделали несколько заявлений. Ле Пен заявила, что намерена в случае свой победы вывести французскую армию из объединенного командования НАТО и в очередной раз признала Крым российской территорией.

Макрон в основном сконцентрировался на внешней политике. Он заявил, что готов посетить Киев, заявил об особом отношении Путина к Франции и раскритиковал Байдена за его слова о «геноциде».

По оценке экспертов, победить на предстоящем голосовании шансов больше у Макрона. Тем более, что за него сильно болеет весь Евросоюз, который не хочет видеть во главе Франции потенциальную разрушительницу единой Европы.

Но пока политики идут рядом. Все станет яснее только после дебатов, а также за кем пойдет французская молодежь, которая пока не горит желанием голосовать ни за действующего президента, ни за представительницу правых взглядов.

«Доброе дело» от школьников Подмосковья

Ученики гимназии имени Примакова запустили благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Идея появилась после встречи с блогером Владом Кобяковым. О своей инициативе школьники рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который одобрил их идею и предложил распространить на все городские округа региона.

Акцию назвали «Доброе дело». В школах Подмосковья создали специальные пункты сбора помощи, куда любой желающий может принести вещи, книги, продукты питания и предметы гигиены для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Волонтеры все упакуют в коробки и добавят в каждую из них по рисунку, стихотворению или рассказу от школьников.

Старт акции в минувшую субботу дал сам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он привез в пункт сбора помощи в Первомайской школе городского округа Истра продукты и товары гигиены для детей.

«Важно, что у нас во всех школах акция идет, это доброе дело делается. И мы со своей стороны, конечно, все это бережно доставим до тех, кому это очень нужно», — подчеркнул глава региона. Он добавил, что акция помогла объединить всех школьников, которые не остались равнодушными к ситуации со своими сверстниками.