Взрыв разрушил жилой дом в Ногинске. Хронология

Утром в среду в одном из жилых домов Ногинска произошел взрыв газа. Несколько квартиры разрушены, а дом эвакуирован. Есть пострадавшие и одна подтвержденная жертва.

14:08. Семья погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске получит миллион рублей, а раненые жители — от 100 до 500 тысяч.

13:27 Мишонова заявила, что детям и взрослым понадобится профессиональная помощь психолога.Девочка рассказала, что ей страшно возвращаться в квартиру.

13:26 Детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова навестила пострадавших в больнице Ногинска.

Я только что была в палате у семьи, где двое детей. Они уже, безусловно, отошли от первоначального стресса, самая младшая девочка спит. Конечно, это такая тяжелая история. Моя собеседница, девочка, очень переживает, что у нее пропали все учебники и тетрадки Ксения Мишонова.

13:22 Более 120 человек поселят на туристической базе «Боровое».

12:56 Андрей Воробьев заявил, что в ближайшие шесть-восемь месяцев жить в разрушенном подъезде будет нельзя.

12:54 «По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тысяч рублей. Если одинокий человек, 50 тысяч рублей. Это единовременная выплата сейчас. Получите на расчетный счет. Сегодня приеду, постановление подпишу. 30 тысяч на члена семьи», — заявил Воробьев.

12:48 Также за счет властей будут отремонтированы пострадавшие машины.

12:46 Тем людям, кто не уедет к родственникам или на базу отдыха, власти будут снимать квартиры.

12:45 По словам губернатора, зайти в непострадавшие подъезды можно будет, когда минует опасность. Возможно, это получится сделать ближе к вечеру.

12:39 Воробьев заявил, что в ближайшее трое суток жители пострадавшего подъезда не смогут вернуться в свои квартиры.

12:21 Андрей Воробьев прибыл во временный штаб размещения эвакуированных жителей.

Я хочу передать слова поддержки от нашего президента. Утром я ему докладывал об этой ситуации, он был обеспокоен, сказал: «Езжай сюда и сделай все, чтобы люди чувствовали себя защищенными, закрой все вопросы, которые у них возникают» Андрей Воробьев.

12:17 Президент Владимир Путин проинформирован о случившемся в Ногинске. Он находится в контакте с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

12:14 Минздрав сообщил, что, по последним данным, девять человек пострадали, один погиб.

12:12 Волонтеры объявили сбор необходимых вещей для пострадавших при взрыве в доме Ногинска.

12:01 Как рассказала исполняющей обязанности главврача больницы в Ногинске, изначально в медучреждение поступило семь человек. Одна женщина с легкими ранениями от госпитализации отказалась, один человек находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, сейчас его стабилизировали. Семья из четырех человек, где двое детей, получила травмы различной степени тяжести. У одного человека черепно-мозговая травма.

11:57 Андрей Воробьев рассказал последнюю информацию о произошедшем в Ногинске. По его словам, один человек погиб.

Спасатели работают, завалы разбирают. Весь дом эвакуировали, это стандартная практика, чтобы провести обследование. Спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать развалы, как минимум, четыре этажа. Нужно быть очень аккуратными. 30 минут назад одно тело обнаружили. Что касается госпиталя, то здесь семья — мама и двое девочек с ней, Алиса и Анжелика. Они в нормальном состоянии абсолютно, все обошлось хорошо. И Василий Карпович, 62 года, он в реанимации. Мы его сейчас увезем в Вишневского. У него перелом голени. Соответственно, вся помощь будет оказана. Больше госпитализированных нет Андрей Воробьев.

11:47 Наталья Ефименко — мать девочки, которая сидела посреди разрушенной квартиры, рассказала, как началось их утро.

Пришли на кухню, я послала ее одеть брекеты. Сама сидела в телефоне. Счастье, что она убежала в комнату. Меня подкинуло волной. Я подпрыгнула, упала на попу. Маленькая дочка спала там под одеялом. Я встала, стала кричать: «Где вы?» Начала бежать из кухни в комнату, упала на третий этаж, провалилась. Я поднялась на четвертый этаж, дочка была под шкафом, я шкаф откинула. Не знаю, откуда столько силы Наталья Ефименко.

11:46 Заместитель главврача Ногинской ЦРБ Андрей Колесов рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, у детей почти нет травм. Они скорее напуганы.

11:44 Сухин заявил, что не допустит мародерства.

11:42 Глава Богородского городского округа Игорь Сухин сообщил, что один человек находятся в тяжелом состоянии, остальные в лучшем состоянии, они получили синяки и другие травмы.

11:33 Жители соседнего дома рассказали, что утром услышали сильный грохот.

«С той стороны начали вытаскивать людей, сначала раненых вытаскивали, потом начали в жилые окна залезать, вытаскивать уже», — вспомнил молодой человек.

У одной женщины снесло дверь на кухне. Ее и детей эвакуировали спасатели с балкона.

Голову поворачиваю — клубы дыма, не дыма, пыли. Дышать нечем, окна открыли. Женщина кричала: «Спасите детей!», где взрыв произошел жительница соседнего дома

11:30 Жители дома получат компенсацию, рассказали во временном пункте размещения.

11:28 В Сети появилось видео, как спасатель достал из одной квартир дома кота.

11:18 Губернатор Андрей Воробьев направится в больницу Ногинска, где находятся пострадавшие.

11:01 Открыта горячая линия по взрыву в Ногинске: +7(495)542-21-41.

11:00 Спасатели заявили, что разбор завалов может занять сутки.

10:58 Андрей Воробьев приехал к месту ЧП в Ногинске. Он общается с жителями, спасателями, осматривает место происшествия.

10:57 Появилось видео места взрыва в жилом доме в Ногинске с высоты.

10:54 Семья девочки, которая сидела посреди разрушенной квартиры, выжила при взрыве газа. Ее мама, папа, старшая сестра госпитализированы с различными травмами. Их жизням ничего не угрожает.

10:50 Часть эвакуированных собираются временно поселить на территории турбазы «Боровое».

10:43 В детском саду, куда эвакуировали людей из пострадавшего дома и соседнего здания, находятся около 100 взрослых и 23 ребенка. Им организовано горячее питание.

10:34 Детский омбудсмен Анна Кузнецова направилась в больницу Ногинска, где находятся в том числе пострадавшие дети.

10:29 В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе в сфере соблюдения правил безопасности, эксплуатации газового оборудования. Уголовное дело взято под контроль, сообщил прокурор Московской области.

10:25 Три человека могут оставаться под завалами, сообщили экстренные службы.

10:24 Власти Подмосковья пока не подтвердили информацию о двух жертвах.

10:14 По предварительным данным, в девятиэтажном здании пострадали 24 квартиры.

10:09 Спасателям на месте случившегося помогают около 20 волонтеров.

10:03 Жизням детей, которые пострадали при взрыве, ничто не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

10:01 Пожилая женщина рассказала, что ее трехкомнатная квартира разрушена в результате взрыва. На ее глазах два ребенка и сноха провалились вниз. Их госпитализировали.

09:55 Из подъезда, пострадавшего от взрыва, спасли более 50 человек.

09:51 Эвакуированные люди находятся в ближайшем детском саду.

09:45 Причиной взрыва в доме Ногинска мог стать бытовой газ, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Источник фото: пресс-служба МЧС

09:42 СКР сообщил, что при взрыве газа погибли мужчина и женщина.

09:40 Всего на месте работают 60 человек, 24 единицы техники.

09:36 Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости».

09:30 Всех пострадавших госпитализировали в Ногинскую больницу.

09:28 Пресс-служба правительства Подмосковья сообщила о восьми пострадавших.

09:27 По данным ТАСС со ссылкой на источник, число пострадавших увеличилось до девяти. Среди них двое детей.

Источник фото: пресс-служба МЧС

09:22 По поручению губернатора пострадавшие здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.

09:20 Жертв при взрыве нет, жильцов дома эвакуировали, на месте работают кинологи.

09:19 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск.

09:18 Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске находятся в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Миздрава РФ Алексей Кузнецов.

09:16 Заместитель Министра МЧС России Илья Денисов приехал на место ЧП.

Информация о погибших информация не поступала. Под завалами могут находиться, по крайней мере, два человека. По данным экстренных служб, в результате случившегося произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, повреждения получили восемь квартир.

Взрыв в доме 9а был такой мощности, что выбило окна в соседних зданиях. Жителям удалось заснять, как выглядит двор после ЧП.

Причину взрыва в ближайшее время начнут устанавливать специалисты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа и оказать всею необходимую помощь людям.