Взрослым тоже нужны каникулы. Россияне отдохнут 8 дней на Новый год

Новогодние праздники не за горами. Последний рабочий день придется на вторник, 31 декабря. Зато потом россияне смогут отдыхать больше недели. «360» рассказывает, какие дни будут рабочими в январе и чем заняться в праздники.

Когда выходить на работу после Нового года

Первым официальным рабочим днем нового 2020 года станет четверг, 9 января. Таким образом во вторую неделю января придется потрудиться всего два дня, а 11 и 12 января можно опять отдыхать. После этого весь январь и большая часть февраля будут рабочими. Ожидаемый выходной 23 февраля и так приходится на воскресенье. Однако его все-таки решили перенести на понедельник, 24 февраля.

Еще три выходных дня придутся на начало марта. Международный женский день 8 марта — это воскресенье, поэтому понедельник 9 марта станет выходным. Следующие продолжительные выходные ожидают россиян в мае. Отдохнуть удастся с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно.

После майских останется еще два праздничных, нерабочих дня. Один из них — День России. 12 июня выпадет на пятницу, поэтому россияне будут отдыхать три дня — с 12 по 14 июня включительно. Последний государственный праздник с нерабочим днем — День народного единства. В 2020 году 4 ноября придется на среду, поэтому отдохнуть удастся всего один день посередине недели.

Специально для читателей «360» подготовил производственный календарь на 2020 год. Здесь отмечены все выходные и праздничные дни.

Производственный календарь на 2020 год в России

Куда пойти на новогодние праздники в 2020 году

Незадолго до новогодних каникул в Москве стартует традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». Он начнется 13 декабря и завершится 12 января. Центр российской столицы целый месяц будет праздновать Новый год и Рождество. В программе заявлены концерты и спектакли, различные мастер-классы, ярмарки, спортивные мероприятия.

В частности, любой желающий сможет покататься на коньках на катке около ГУМа, в Сокольниках, в парке Горького и других частях города. Кроме того, в новогодние праздники в Москве покажут сразу несколько ледовых шоу.

Так, с 25 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» Татьяна Навка и ее команда покажут ледовое шоу «Спящая красавица». С 27 декабря по 12 января в ЦСКА Арена можно будет погрузиться в приключения Элли и других волшебников, посмотрев шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Евгений Плющенко и его коллеги с 25 декабря по 7 января будут участвовать в ледовом шоу «Золушка». Оно пройдет на Центральном стадионе «Динамо».