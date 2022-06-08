Взрослый лед. Фигуристкам продлят детство и задержат их в большом спорте

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил повышение минимального возраста для фигуристов до 17 лет. Мера должна защитить юных спортсменов и дать им шанс на нормальную жизнь вкупе с высокими результатами. Старшее поколение тоже выиграет — конкурировать с подростками довольно сложно. Российская школа фигурного катания тоже приспособится к новым условиям.

Возрастной ценз будут поднимать поэтапно. В следующем сезоне действующая планка в 15 лет останется прежней, с сезона 2023/24 она вырастет до 16 лет, а для сезона 2024/25 будет уже на уровне 17. Аналогичные правила приняли также для шорт-трека и конькобежного спорта.

Определяющий момент

Предложение о повышении возраста перехода из юниоров во взрослую группу с 15 лет до 17 выдвигали еще в преддверии прошлого Конгресса ISU два года назад. Но тогда его даже не включили в повестку дня, напомнил «360» спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Основные аргументы сторонников этого решения: заметно повысилась сложность программ фигуристов. И для того, чтобы освоить контент, юным фигуристам не хватает ни физических сил, ни психологической устойчивости. Ключевым и определяющим моментом <…> был скандал с Камилой Валиевой в Пекине», — заметил он.

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Выступающая на взрослом уровне и на самом престижном соревновании — Олимпиаде — 15-летняя спортсменка, добавил Ходоровский, оказалась так называемым защищенным лицом и не могла нести никакую ответственность за свои поступки.

«Даже имя ее нельзя было в соответствии с принятым регламентом упоминать на фоне скандала. Чтобы избежать такой ситуации, было заявлено о необходимости повысить возраст», — подчеркнул спортивный журналист.

Реакция тренера Этери Тутберидзе на прокат Валиевой поставила в вопросе точку. Президент МОК Томас Бах отреагировал на ситуацию крайне негативно. А в ходе недавнего Конгресса ISU указали на невозможность мириться с тем, «что столь юные создания выпадают из обычной жизни, не имеют возможности получить нормальное образование, обзавестись друзьями в школьные годы».

Ходоровский привел в пример мнение тренера Рафаэля Арутюняна, который сравнивал юных чемпионок с одноразовыми стаканчиками для кофе. В 15-17 лет они не могут сохранить наработанный опыт из-за травм, а в 18-19 — уходят из большого спорта.

«Он сказал, что предпочитает пить кофе из фарфоровых чашечек — вкус совсем другой. Нужно стремиться к тому, чтобы спортсмены отрабатывали, по крайней мере, несколько олимпийских циклов. А для этого необходимо не форсировать их подготовку», — процитировал тренера журналист.

Равные возможности

Спортивный обозреватель и эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин назвал принятое Конгрессом ISU решение вполне логичным: юниоры должны соревноваться с юниорами, а взрослые — со взрослыми.

«В этом возрасте девочка еще не сформировалась, и, конечно, прыгать четверные ей легче, чем 25-летней спортсменке. Если бы мы отбросили нынешний период, когда в женском одиночном катании доминирует Россия, а посмотрели бы объективно, то, в принципе, решение логичное. На мужчинах оно вообще никак не отражается. У них нет такого преимущества 16-летних», — заметил он.

Решение принято не только из-за того, что все крупные соревнования выигрывали российские спортсменки. Нужно учитывать еще и парное катание, и танцы на льду. Тут тоже возникали большие проблемы. Я знаю пары, где партнеру 21-22, а партнерше — 15 лет. И ее легче поднимать. Она может выполнять какие-то элементы парного катания, ей легче это дается, чем 23-летней. <…> И в 25 лет исполнять то, что выполняют девочки в 16, невозможно Сергей Дадыгин спортивный обозреватель.

Когда талантливую юниорку включают во взрослые соревнования, это выгодно для престижа страны. Но несправедливо с точки зрения других, более старших фигуристок.

«В свое время от несовершенства правила возрастного ценза пострадала Ирина Слуцкая. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити она выступала лучше всех и должна была выиграть золотую медаль. Но Сара Хьюз, гораздо младше Ирины, не докрутила обороты. Судьи закрыли глаза. <…> Произошла чудовищная несправедливость: девочка один раз сверкнула, стала олимпийской чемпионкой, а после этого быстро ушла из большого спорта», — обратил внимание Дадыгин.

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Аналогично история сложилась и с Тарой Липински. Фигуристка из США стала чемпионкой Олимпийских игр в Нагано 1998 года в возрасте 14 лет. На этом ее спортивная карьера завершилась.

«На мой взгляд, не должно быть в спорте такого, чтобы олимпийский чемпион уходил из профессионального спорта в 14 лет. Это глупость. Именно поэтому ISU принял такое решение: хотят сделать так, чтобы карьера спортсменов длилась дольше. <…> Думаю, что российская школа фигурного катания приспособится и к этим правилам и все равно будет доминировать», — сказал эксперт.

Будущее фигуристок России

Негативного влияния на российских фигуристок изменения оказать не должны. Борис Ходоровский по итогам разговоров со многими тренерами отметил, что методика подготовки спортсменов не изменится.

«Как осваивали прыжки в раннем возрасте, так и продолжат это делать. Другое дело, что продемонстрировать их можно будет, начиная с 17 лет. Опыт Анны Щербаковой, которая и стала олимпийской чемпионкой в 17 лет и продемонстрировала два четверных прыжка, показал — это вполне возможно. Сохранившие мотивацию и в более серьезном возрасте продолжат выступать», — сказал спортивный журналист.

Ничего такого, что притормозит развитие фигурного катания, не произошло. Потребуется некая перестройка в работе тренеров, новое психологическое восприятие и стороны спортсменов. И, может быть, руководители задумаются над тем, как совместить такие несовместимые вещи, как нормальная жизнь и достижение высоких спортивных результатов Борис Ходоровский

Ходоровский признал: у идеи повышения возраста перехода есть и сторонники, и противники. Но решение принято, и его необходимо исполнять.

При постепенном переходе на более высокий возрастной ценз, добавил он, все нынешние лидеры российского фигурного катания успеют выступить. Другое дело — когда российских спортсменов можно будет увидеть на международной арене.

Сергей Дадыгин предположил, что ближайший сезон пройдет без фигуристов из РФ. В ISU продлили их отстранение, как и белорусов.

«Все упирается в то, допустят российских спортсменов или нет. Вопрос возрастного ценза не такой глобальный. Важно, чтобы наши чиновники из Федерации фигурного катания РФ каким-то образом смогли убедить руководство Международного союза конькобежцев, что без России все соревнования превращаются во второсортные турниры», — заключил обозреватель.