Вышел первый выпуск стендап-шоу на «360», на котором выступают только взрослые люди. Программа так и называется — «Взрослые люди». В первой серии приняли участие представители самых разных профессий — от телеведущих до продавца в пивнушке.

На стендапах мы привыкли видеть в основном молодежь, с ее иногда забавным, но своеобразным юмором. Однако людям постарше тоже есть о чем пошутить. Гостями первого выпуска стали четыре комика из разных уголков России.

В раю для пенсионеров

Первым выступил житель Казани Тимофей Вагнер. Он работает преподавателем риторики и телеведущим, то есть может не только рассказать забавную жизненную историю, но и сделать это красиво. Юморист воспитывает двух детей, сына и дочь, а его жена всегда за участие в любых проектах.

В интервью перед шоу Вагнер вспомнил, что играл в КВН, а свою творческую карьеру начинал вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем это не выглядело шуткой.

Как раз от Тимофея пошла шутка про стендап как «рай для пенсионеров». Ведь в зале есть и стулья, и «подставка для капельницы» (речь про стойку для микрофона).

Источник фото: телеканал «360»

Одышка как второе дыхание

Вторая выступающая, Татьяна Меньшикова, приехала в Москву из города Сосновый Бор Ленинградской области. В интервью перед передачей она сказала, что с помощью юмора может напомнить ровесникам и рассказать нынешнему поколению о том, что было много лет назад.

Татьяна работает ведущей мероприятий. Она заявила, что ее бесит, когда на этих вечеринках ее без спроса начинают гладить по голове. В эти моменты она чувствует себя либо кошкой, либо памятником — таким, который натирают на удачу, как нос собаки на станции метро «Площадь Революции» в Москве или рога козы в Ижевске.

Иногда к ней подходят люди, которые считают ее представительницей ЛГБТ — в основном из-за прически. Так, однажды ей пришлось объяснять, что она не за ЛГБТ, а «лет с 15 за КПРФ».

Источник фото: телеканал «360»

Народный продавец после 23:00

Янина Герасимова — комик из Новосибирска. На «Взрослых людей» она пришла, чтобы почувствовать, что «чего-то достойна и это кому-то интересно».

Уже девять лет Янина работает продавцом в пивнушке, хотя училась на преподавателя химии и биологии. Говоря о временах СССР, она напомнила, что тогда была награда «Лучший работник торговли». Она бы хотела получить такое признание сейчас, но точно не в те бородатые годы. Ведь непонятно, что дадут — грамоту или срок.

Продавая пиво, Янина считает себя «народным продавцом», поскольку отпускает товар после 23:00.

У Янины есть постоянные клиенты. Но если, например, в ресторанах работает сценарий, что чем чаще заходит клиент, тем лучше к нему относятся, то в ее заведении все наоборот. Единственное, приходится считаться с мнениями «дядек в шляпах» — они разбираются в сортах.

Еще Янину очень удивляет, что некоторые люди ищут острых ощущений в экстремальных видах спорта. Вместо этого можно просто перестать платить кредиты.

Источник фото: телеканал «360»

Взрослый, открывающий зеленку зубами

Владимир Лачинов — уроженец Саратова. Но сейчас живет в Москве. Его сфера деятельности — работа с автомобилями и мотоциклами. Владимир хочет донести до молодежи некие уроки жизни, но сделать это через юмор.

Несмотря на то, что ему 45 лет, Владимир все еще не чувствует себя взрослым. Убедился он в этом, когда увидел мать, вытирающую слезы своему сыну со словами: «Ты, как взрослый человек, прежде чем что-то сделать, должен себя спросить, зачем я это делаю». Владимир задает себе такой же вопрос, когда открывает зубами зеленку.

Своим слабым местом он назвал накопление денег. Несмотря на слова в умных книжках о том, что цель накопления — огромная пирамида, где нужно складывать кирпич за кирпичом, ряд за рядом, у жизни на это другой взгляд. В пирамиду Владимира в самый неподходящий момент прилетает «нежданчик», после чего становится понятно: жизнь не пирамида, а «долбаный тетрис».