Взял интервью у президента и стал мемом. Как американский журналист затмил Трампа

Журналист Джонатан Свон, взявший на прошлой неделе интервью у Трампа, уже стал интернет-мемом. Его выражение лица прекрасно описывает реакцию пользователей на события 2020 года.

Джонатан Свон — политический обозреватель интернет-издания Axios. 4 августа на платформе HBO вышло его 37-минутное интервью с президентом США Дональдом Трампом. В нем речь шла, в первую очередь, о пандемии коронавируса, а также о других насущных вопросах — предстоящих в США президентских выборах, движении Black Lives Matter.

Беседа получилась весьма эмоциональной — Трамп был, как всегда, категоричен, а журналист во многих вопросах выражал несогласие с президентом. Например, поводом для спора стали утверждения Трампа о том, что американские власти сделали все возможное для предотвращения распространения коронавируса и спасли «миллионы жизней». Свон же настаивал на том, что президент не имел права публично заявлять, что «все под контролем», когда умирали тысячи американцев.

Однако зрителям на этот раз запомнились не столько резкие ответы Трампа, сколько выразительная мимика Свона. Он не считал нужным скрывать своего недоумения после некоторых ответов президента и, кажется, изобразил на своем лице весь спектр человеческих эмоций.

Разумеется, это тут же спровоцировало волну народного творчества, которая вылилась в огромное количество мемов на самую разнообразную тематику.

Кое-кто уже отметил сходство журналиста с Сэмюэлом Джонсоном — английским литературным критиком эпохи Просвещения, чей портрет в XXI веке неожиданно стал мемом.

Особенно зрителям понравился тот момент, когда Трамп передал Свону лист с некими статистическими данными, которые якобы доказывали, что США справились с пандемией лучше, чем все другие страны мира. Именно это и вызвало «мемную» реакцию журналиста. Ну а пользователи стали соревноваться в предположениях, что же такого было написано на этих листках.

Российские пользователи тоже не остались в стороне.

Многие из пользователей, в свою очередь, метко подметили, что мимика Свона прекрасно описывает реакцию большинства людей на события 2020 года.

В общем, Джонатан Свон абсолютно точно выиграл от этого интервью — теперь его популярность точно взлетит до мирового уровня. Вот сможет ли Трамп убедить до выборов американское население в своей правоте — уже вопрос.