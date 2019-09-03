Взгляд в черную дыру. Как BMW сделал самую темную в мире машину

Хотели бы увидеть автомобиль-черную дыру? Теперь это возможно. Концерн BMW создал модель X6 с покрытием под названием Vantablack. Машина стала первой и единственной с такой расцветкой. Что такое Vantablack, разбирался «360».

BMW X6 третьего поколения с покрытием Vantablack можно увидеть на автосалоне во Франкфурте с 12 по 22 сентября, где состоится его премьера. Для указанного автомобиля использовали новую версию покрытия под названием VBx2. Оно отражает 1% света. поэтому некоторые линии кузова купе-кроссовера можно разглядеть. Например, выштамповку над дверными ручками. Vantablack наносится методом распыления, как и обычная краска.

Vantablack (vertically aligned nanotube arrays, или «вертикально ориентированные массивы нанотрубок») — это субстанция из углеродных нанотрубок, являющаяся самым черным из известных веществ. Оно способно поглощать 99,965% света — даже самый черный уголь поглощает лишь 96%. Впервые Vantablack представили в июле 2014 года ученые Национальной физической лаборатории Великобритании и Surrey NanoSystems на авиасалоне Фарнборо.

На видео ниже показан процесс покраски автомобиля.

Трубки имеют длину от 14 до 50 микрометров, а диаметр — 20 нанометров. Это в пять тысяч раз тоньше человеческого волоса. Покрытие поглощает свет так активно, что на нем даже не отображается луч от лазерной указки. Для автомобилей материал не походит, потому что не является устойчивым к внешним воздействиям.

Такое свойство вещества приводит к необычному эффекту: объемные предметы визуально теряют форму, а человеческий глаз определяет покрытие как абсолютную темноту. Особенность также в том, что даже если на покрытии Vantablack есть неровности, то их невозможно увидеть.

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Помимо того, что материал создает ощущение, что человек смотрит в черную дыру, он еще в 7,5 раза лучше меди проводит тепло, а также является в 10 раз более прочным, чем сталь. Веществом также можно покрывать внутреннюю часть высокочувствительных телескопов, предназначенных для поиска тусклых и далеких объектов. Также материал можно применять для повышения производительности солнечных панелей и инфракрасных датчиков.

Vantablack уже применяли раньше. Британский архитектор Асиф Кхан представил здание, описанное как «самое темное на Земле», на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, Южная Корея. Это павильон Hyundai, он имеет четыре изогнутые стены, каждая из которых усеяна тысячей крошечных огней, похожих на звезды в ночном небе.