«Вздох надежды». Что западные СМИ написали об обмене России и Украины
Историческим называет обмен британское издание The Daily Mail. Оно подробно останавливается на историях вернувшихся из России украинских задержанных. Об отпущенных Украиной россиянах таблоид при этом не пишет. Помимо репортажа и фото из аэропорта Борисполь, издание приводит реакцию лидеров западных стран.
«Дональд Трамп назвал это первым гигантским шагом к миру, а Ангела Меркель — вздохом надежды», — сообщает газета.
«Важный шаг на пути к прекращению пятилетнего военного конфликта», — так назвал обмен заключенными британский Sky News. Говорится в статье также в основном об украинских задержанных.
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Агентство Reuters цитирует министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. Политик не был оригинален и продолжил мысль Трампа и Меркель, сказав, что «окно возможностей» для мира на Украине открылось благодаря обмену. Красивые слова главы МИД попали во многие СМИ, в том числе во французское AFP.
А вот Financial Times предупреждает о возможном обострении ситуации в ЕС по украинскому вопросу. «Обмен заключенными разделит ЕС из-за отношений России и Украины», — с таким заголовком вышла статья. Автор считает, что сделка и приветствуемый всеми обмен лишь подчеркивают противоречия внутри Евросоюза по отношению к политике Кремля.
«Пока лидеры одних стран восхваляют освобождение 35 заложников с каждой стороны, другие говорят о том, что Украина сдала России одного из подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 в Донбассе», — пишет издание.
Речь идет о Владимире Цемахе, бывшем командире роты ПВО ДНР. Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что многие обвиняют за это Зеленского.
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«Зеленского обвиняют в податливости в отношениях с Россией. Эти люди увидели мало положительного тут. В лице Цемаха Зеленский, по их мнению, отпустил человека, важного и для Запада». Также издание полагает, что пока перевес в конфликте на стороне Путина. Ведь в конечном итоге решающее согласие на обмен дал Кремль.
«Би-би-си» называет обмен «примечательным» и «долгожданным», а также цитирует Владимира Зеленского, который заявил о необходимости завершить войну. А вот американская CNN также решила сосредоточиться на особо «выдающихся» заключенных.
«Режиссер Сенцов и подозреваемый в причастности к авиакатастрофе с MH17, в числе тех, кто будет участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной», — с таким заголовком канал публикует статью. В ней также говорится, что задержка в переговорах была вызвана действиями голландских спецслужб. пожелавших еще раз допросить Цемаха перед тем, как он покинет территорию Украины.