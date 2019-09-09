«Вздох надежды». Что западные СМИ написали об обмене России и Украины

О том, что обмен заключенными стал для России и Украины признаком грядущего «потепления», написали практически все иностранные СМИ. Произошло то, что было невозможным в период президентства Порошенко, считают зарубежные издания. По 35 заключенных с каждой стороны вернулись на родину. В том числе украинский режиссер Олег Сенцов и редактор агентства «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский.

Историческим называет обмен британское издание The Daily Mail. Оно подробно останавливается на историях вернувшихся из России украинских задержанных. Об отпущенных Украиной россиянах таблоид при этом не пишет. Помимо репортажа и фото из аэропорта Борисполь, издание приводит реакцию лидеров западных стран.

«Дональд Трамп назвал это первым гигантским шагом к миру, а Ангела Меркель — вздохом надежды», — сообщает газета.

«Важный шаг на пути к прекращению пятилетнего военного конфликта», — так назвал обмен заключенными британский Sky News. Говорится в статье также в основном об украинских задержанных.

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Агентство Reuters цитирует министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. Политик не был оригинален и продолжил мысль Трампа и Меркель, сказав, что «окно возможностей» для мира на Украине открылось благодаря обмену. Красивые слова главы МИД попали во многие СМИ, в том числе во французское AFP.

А вот Financial Times предупреждает о возможном обострении ситуации в ЕС по украинскому вопросу. «Обмен заключенными разделит ЕС из-за отношений России и Украины», — с таким заголовком вышла статья. Автор считает, что сделка и приветствуемый всеми обмен лишь подчеркивают противоречия внутри Евросоюза по отношению к политике Кремля.

«Пока лидеры одних стран восхваляют освобождение 35 заложников с каждой стороны, другие говорят о том, что Украина сдала России одного из подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 в Донбассе», — пишет издание.

Речь идет о Владимире Цемахе, бывшем командире роты ПВО ДНР. Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что многие обвиняют за это Зеленского.

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«Зеленского обвиняют в податливости в отношениях с Россией. Эти люди увидели мало положительного тут. В лице Цемаха Зеленский, по их мнению, отпустил человека, важного и для Запада». Также издание полагает, что пока перевес в конфликте на стороне Путина. Ведь в конечном итоге решающее согласие на обмен дал Кремль.

«Би-би-си» называет обмен «примечательным» и «долгожданным», а также цитирует Владимира Зеленского, который заявил о необходимости завершить войну. А вот американская CNN также решила сосредоточиться на особо «выдающихся» заключенных.

«Режиссер Сенцов и подозреваемый в причастности к авиакатастрофе с MH17, в числе тех, кто будет участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной», — с таким заголовком канал публикует статью. В ней также говорится, что задержка в переговорах была вызвана действиями голландских спецслужб. пожелавших еще раз допросить Цемаха перед тем, как он покинет территорию Украины.