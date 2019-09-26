Взаимная любовь Жака Ширака и России

26 сентября не стало одного из самых ярких французских политиков — бывшего президента страны Жака Ширака. Он любил Россию и знал русский язык, а Владимир Путин называл его человеком, которым восхищается.

Русские в жизни Ширака

Жака Ширака называют большим другом России, и это во многом так. По крайней мере, он действительно много знал о русских и русской культуре, а узнал он это от своего учителя-эмигранта.

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Как рассказала в интервью «Российской газете» спичрайтер скончавшегося экс-президента Елена Перру, Ширак познакомился со своим будущим учителем еще юношей в музее восточных искусств Гиме. Им оказался русский эмигрант и в прошлом дипломат Владимир Беланович, переехавший во Францию после Октябрьской революции. Он настолько понравится юному Шираку, что тот уговорил родителей выделить комнату Белановичу.

«В то время Жак хотел овладеть санскритом, древним языком Индии, но тот, что называется, не пошел, а поэтому Беланович предложил ему взяться за русский. Вот и получилось, что вместе с языком Жак Ширак благодаря усилиям экс-дипломата впитал в себя русскую культуру и хранил дружбу с учителем до самой его кончины. Как подчеркивал Ширак, Беланович „открыл для него русскую душу, привязанность к которой сохранил навсегда“», — рассказала Перру.

Жак Ширак в Москве. 1975 год. Источник фото: РИА «Новости»

Беланович прижился, и вскоре в семье его стали называть дядя Влади, пишет L’obs. Они с Шираком ездили вместе в отпуск и, по словам современников, вскоре юноша говорил на русском практически как носитель. Тогда, чтобы подтвердить умения, Беланович предложил Шираку перевести Александра Пушкина.

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К 20 годам будущий президент перевел «Пиковую даму» и «Евгения Онегина», но ни одно издательство так и не приняло его переводы к публикации. В будущем биографы назовут этот момент поворотным для Ширака, ведь если бы переводы приняли, тот, скорее всего, стал бы филологом.

В 1974 году издательства вспомнили о его переводах. Но в этот момент Ширак уже был премьер-министром и отказал в публикации.

Быстрые успехи

Ширак получил блестящее образование. Он окончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации, в последней в тот момент училось очень много будущих политиков. Кроме того, Ширак прошел летнюю школу Гарвардского университета.

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Будущий президент начал свою политическую карьеру в 1950-е годы, вдохновившись образом Шарля де Голля. Вступил в Коммунистическую партию, а в 1959 году начал работать в Счетной палате. Потом были посты в министерстве сельского хозяйства, он ненадолго становился премьер-министром, а в 1977 году стал мэром Парижа и управлял городом 18 лет.

Жак Ширак стал президентом в 1995 году. Этот период называют медовым месяцем отношений России с Западом, положительно все складывалось и в связях между Москвой и Парижем. Многие говорят, что это было обусловлено личными отношениями президентов. Вот выдержки из писем Бориса Ельцина и Жака Ширака по случаю избрания последнего президентом, опубликованные газетой «Коммерсант».

Примите мои самые теплые поздравления по случаю вашего избрания на пост главы французского государства. Искренне надеюсь на продолжение установившихся между нами добрых личных контактов в целях всемерного развития российско-французских отношений на благо народов наших стран и в интересах строительства единой и процветающей Большой Европы от Атлантики до Урала Борис Ельцин.

На следующий день после моего избрания на пост президента Французской Республики вы любезно направили мне свои поздравления. Я глубоко тронут вашим вниманием и непременно хочу горячо поблагодарить вас за это Жак Ширак.

Ширак неоднократно приезжал в Москву и отмечал изменения, которые происходят в столице России. Ему, как бывшему многолетнему градоначальнику столицы, было особенно приятно видеть успехи Москвы.

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В переписке Ельцин называл Ширака «близким другом», поздравлял с днем рождения и направлял символические подарки.

«Меня особенно тронули прекрасные ковшики, которые ты подарил мне и Гельмуту Колю. Они являются замечательным символом отношений, существующих между нашими тремя странами, и я не сомневаюсь в том, что „ключ“ будет часто нас собирать», — писал Жак Ширак Ельцину в 1998 году.

Президент Франции Жак Ширак держит подаренный ему Борисом Ельциным альбом с фотографиями с прошлого приезда. 1997 год. Источник фото: Ельцин-центр

Переизбрание и постпрезидентство

Надо сказать, что сближение с Россией при Шираке сопровождалось дистанцированием Франции от США. Париж даже провел демонстративные ядерные испытания в Тихом океане. В 2002 году Ширак переизбрался на второй срок, несмотря на достаточно низкий рейтинг. В первом туре он набрал всего 20% голосов, а во втором обыграл лидера Национального фронта Жан-Мари Ле Пена.

Отношения с Владимиром Путиным, который к тому времени стал президентом России, тоже складывались очень положительно. Французская газета Le Figaro как-то выпустила статью про бывшего президента с таким заголовком: «Жак Ширак, друг Пушкина и Путина».

«Хотя Ширак и Путин люди разных поколений, между ними довольно быстро установились, я бы сказала, уважительные, доверительные отношения. Мне тогда показалось, что Жак Ширак, как политик, обладающий мощной харизмой, огромным опытом, произвел большое впечатление на делавшего первые президентские шаги Владимира Путина», — рассказала Елена Перру.

Она вспомнила забавный случай, который произошел во время ее первой встречи с Путиным. В октябре 2000 года Жак Ширак представил ее президенту РФ, отметив ее русские корни. «Прекрасно. Надо, чтобы наши были везде», — сказал тогда Путин с улыбкой.

Рабочий завтрак президентов. 2002 год. Источник фото: пресс-служба Кремля

В то же время ситуация внутри страны была напряженной. Во время парада на Елисейских полях 14 июля 2002 года произошло покушение на Ширака. Нападавшего разоружили и направили на принудительное лечение. В 2005 году в пригородах Парижа произошли беспорядки, в 2006-м молодежь бастовала против контрактов первого найма.

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16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. При этом он остался пожизненным членом Конституционного совета Франции, в заседаниях которого активно участвовал.

15 декабря 2011 года Ширака осудили на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату. Его признали виновным в создании фиктивных рабочих мест в городской администрации, когда он был мэром Парижа.

Ширак является кавалером Большого Креста ордена Почетного легиона и Большого Креста ордена «За заслуги», а также кавалером ордена Искусств и литературы. У него есть государственные награды от Италии, Чехии, Великобритании, Норвегии. В 1997 году Ширак стал первым иностранным кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». В 2008 году ему была присуждена российская Государственная премия в области гуманитарной деятельности.

В июне журналисты из британской газеты Financial Times спросили Владимира Путина, кем из политиков тот восхищается. Он назвал Петра I и Жака Ширака.

Жак Ширак с женой в Петергофе. 2006 год. Источник фото: РИА «Новости»

«У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров», — сказал Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин считает, что у России и Франции лучше всего получалось сотрудничать при Шираке.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в 86 лет.