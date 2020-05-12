Вызывает ли коронавирус бесплодие? Российские ученые призвали не делать поспешных выводов

Врачи из Медицинского университета Цзинина выдвинули теорию, что заражение коронавирусной инфекцией может влиять на женскую репродуктивную систему. Пока это просто «газетная» теория, но это не повод расслабляться.

Медики провели исследование и выяснили, что заражение коронавирусом может влиять на репродуктивную систему женщин. Патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как там много белка АСЕ2, через который вирус проникает в организм. Этот белок есть также в печени, почках и ЦНС, а не только в легких.

Таким образом, коронавирус может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через «повсеместную экспрессию ACE2». Медики заявили, что это в конце концов может привести к бесплодию.

Пока появление бесплодия из-за коронавируса лишь предположение и бездоказательный вывод. Но возможно ли гипотетически такое влияние на женский организм?

Газетная публикация

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с «360» обратил внимание, что исследование является газетной, а не научной публикацией. И все, что сказано в работе, — только предположения.

Нетесов напомнил, что существуют TORCH-инфекции, которых около 15 штук. Это такие инфекции, которые влияют на плод женщины, если ими заразились за месяц до зачатия или во время первого триместра беременности. Некоторые из этих инфекций могут вызывать бесплодие, если их запустить и не лечить.

Конечно, опасность от этой инфекции есть, но этих опасностей, в том числе предполагаемых и пока не доказанных, уже [посчитать] пальцев на двух руках не хватит. Это предположение осталось пока предположением. По идее, по аналогии с другими инфекциями коронавирус может влиять на фертильность, но доказательств этому пока нет Сергей Нетесов.

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Нетесов посоветовал женщинам не зачинать ребенка сразу после выздоровления. По его словам, нужно взять тайм-аут — как минимум один менструальный цикл. Это относится ко всем инфекциям, подчеркнул Нетесов.

«Если у женщины была инфекция и она от нее вылечилась, то не надо зачинать ребенка сразу после этого. Надо, чтобы прошел один или два цикла месячных, чтобы вирус исчез из организма и чтобы все репродуктивные процессы нормализовались», — сказал Нетесов.

«Пилотное» исследование

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов тоже оценил работу медиков. В разговоре с «360» он подчеркнул, что исследование врачей из университета Цзинина «пилотное».

Любые механизмы воздействия сейчас описываются чисто теоретически, в ряде случаев они опровергают друг друга, поэтому пока никакой абсолютно достоверной информации на этот счет вы получить не сможете Иван Коновалов.

Коновалов отметил, что с начала пандемии прошло не так много времени, поэтому подобные исследования не могут дать однозначный ответ, появится ли у женщины бесплодие или нет. Невозможно говорить о вероятности, если на эту тему нет нужного количества исследований. Пока ясно одно: нет точных данных о том, как коронавирус работает в организме.

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Пока в мире в основном проводятся обсервационные исследования, отметил Коновалов. Это значит, что ведется статистика по тем или иным ранним осложнениям после перенесенной инфекции. То есть о поздних последствиях говорить рано, тем более что для этого нужно оценить статистику бесплодия до пандемии с данными у переболевших. Коновалов отметил, что пока ни в России, ни во всем мире не накопилось такой информации на достоверный метаобзор.

По словам специалиста, перед беременностью в любой эпидемической обстановке девушка должна провести комплексную диагностику организма.

В то же время ученые и врачи должны обращать внимание на все, что происходит во время пандемии.