Списались как-то Рамзан Кадыров, Илон Маск и Павел Дуров. Чем закончилась интернет-баталия из-за вызова Путина на бой

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил вызвать на бой президента РФ Владимира Путина. На его предложение в Кремле никак не отреагировали, но ответы последовали от руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Мимо дискуссии не прошли даже мать Маска и основатель Telegram Павел Дуров.

Источник фото: NASA, РИА «Новости», Public Domain

Вызов Маска

Илон Маск опубликовал пост с обращением к президенту РФ у себя в Twitter 14 марта.

«Настоящим сообщением я вызываю Владимира Путина на поединок один на один. Ставка — Украина», — написал бизнесмен.

Затем он выложил еще один твит, где отметил официальный аккаунт Кремля и спросил о согласии принять его предложение. В пресс-службе Кремля на публикации Маска никак не ответили.

Источник фото: twitter.com/elonmusk

Рогозин цитирует Пушкина

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин не оставил посты Маска без внимания и в своем аккаунте в Twitter в ответ процитировал «Сказку о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

Источник фото: twitter/Rogozin

Тогда Маск опубликовал предложение лично Рогозину. «Вижу, вы жесткий переговорщик! Хорошо, вы получите на 10% больше денег от выручки за трансляцию [поединка]», — написал предприниматель.

Рогозин в ответ напомнил Маску о том, что тот создает 50% своих публикаций в уборной. В качестве доказательства он выложил скриншот старого твита бизнесмена.

«Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим», — добавил глава Роскосмоса.

Реакция Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Илону Маску у себя в Telegram. Политик назвал основателя SpaceX Илоной и указал на то, что миллиардер не может тягаться с президентом РФ из-за разных весовых категорий.

«Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США», — написал Кадыров.

По мнению главы республики, Владимир Путин будет выглядеть не по-спортивному, если станет бить противника слабее себя. В связи с этим он посоветовал Маску заняться своей физической формой.

«Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном», — добавил Кадыров.

Кадыров предложил Маску пройти огневую подготовку в Российском университете спецназа, научиться держать удар в бойцовском клубе «Ахмат», а в ЧГТРК «Грозный» ему расскажут об американских методах в сфере черного пиара. «Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон», — пообещал Кадыров.

Маск переименовался в Илону

Илон Маск после этого переименовался в Twitter в Илону. Мать миллиардера Мэй Маск это решение даже одобрила.

«Ты так прекрасна, Илона», — написала она.

Источник фото: twitter/mayemask

Кадырову переименование тоже понравилось. «Ну вот, совершенно другое дело. <…> Рад, что Маск прислушался к моему пожеланию. Так гораздо лучше. Надо бы и логин переименовать из Илона в Илону Маск», — написал он в Telegram.

Тут же Кадыров посоветовал Маску не тягаться с президентом РФ, потому что в противном случае вызов миллиардеру будет бросать уже глава Чечни. «И тогда это уже не будет забавной безобидной перепиской. Побереги руки, они понадобятся писать твиты», — отметил Кадыров.

Отдельно он поблагодарил Маска за то, что он отказался блокировать российские сайты в сети Starlink.

«Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов!» — добавил Кадыров.

Появление Дурова и ответ Пескова

Сегодня к спорам Маска, Кадырова и Рогозина неожиданно присоединился и основатель Telegram Павел Дуров. Он заявил, что зарезервировал для Маска адрес @elona в мессенджере, если тот будет готов им пользоваться.

Источник фото: twitter/durov

Споры вокруг вызова Маска прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что за этими баталиями не следят.

«Не следим, мы давно Twitter не читаем», — пояснил Песков.