Башкирским детям пришлось спасаться от бродячих псов. Как выжить, если рядом нет дерева?

В Башкирии стая бродячих собак загнала школьников на дерево. Из региона постоянно приходят новости о жертвах бездомных животных: они нападают даже днем — и не только на детей, но и на взрослых. Но есть простые правила, которые помогут защититься. Зачастую для этого даже не понадобятся специальные средства.

В башкирском городе Бирск жители сняли страшное видео: школьникам пришлось забраться на дерево, чтобы спастись от стаи бродячих собак. В Telegram-каналах распространились кадры, на которых видно, как животные ждут детей на земле.

Женщина, снимавшая происходящее, предложила находившемуся рядом мужчине выйти и помочь ребятам — приманить собак, чтобы школьники могли уйти. Но мужчина за кадром отказался. Кто и когда в итоге помог детям, неизвестно.

В прокуратуре заявили, что о случившемся знают и уже начали проверку. По словам местных жителей, стаи бродячих собак обитают у одной из школ. Сейчас взрослые стараются самостоятельно забирать детей из учебного заведения, опасаясь нападений, а учителя предупреждают, что нужно быть осторожнее. Некоторые носят с собой петарды, чтобы бросить в собак в случае опасности.

Гроза Башкирии

Новости о том, что бродячие псы нападают на жителей Башкирии, приходят едва ли не каждый день. Такие животные стали настоящей грозой региона, он занял третье место по количеству бездомных животных в России, уступив только Татарстану и Краснодарскому краю.

В середине апреля стая бродячих псов загрызла четырехлетнего мальчика в башкирском селе Сафарово. Ребенок ехал на велосипеде, когда на него напали собаки. От полученных травм он скончался на месте. На главу сельсовета завели уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека по неосторожности.

В конце января в Улан-Удэ стая беспризорных псов напала на 10-летнюю девочку. Ребенок поступил в больницу с травмами головы и бедра.

Причем жертвами собак становятся не только дети и пожилые люди, но и взрослые мужчины. В некоторых местах собаки совсем не боятся людей и могут напасть сразу на несколько человек, хотя обычно кинологи говорят, что ходить группой куда безопаснее.

Ранее в столице Бурятии бездомные животные атаковали трех взрослых людей. В итоге женщину увезли на скорой с тяжелыми ранениями. В начале апреля в башкирском улусе нашли изуродованный труп пенсионерки. Ее растерзали беспризорные псы. Нападали собаки даже на местного участкового — ему пришлось отстреливаться из табельного оружия.

По данным издания «БашИнформ», в 2020 году в Башкирии было зарегистрировано более 250 нападений бездомных собак на людей — это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий год.

Правила поведения

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский объяснил «360», что прежде всего не стоит ходить по пустырям и промзонам в одиночку или в темное время. Это может сильно увеличить риск нападения бродячих собак. Обычно животные выбирают одиноких жертв.

Другое важное правило, по словам кинолога, — ни в коем случае не пытаться убежать от бродячих животных и не стараться отбиться от них подручными предметами. Уражевский убежден, что от собаки не убежит даже спортсмен, так как животное существенно быстрее.

«Собака бежит быстрее — конечно, человека она догонит. И сначала она будет воспринимать это как игру, а потом возникает инстинкт, что нужно догонять жертву», — объяснил он.

Если вы попробуете отгонять собак с помощью сумки, пакета или других предметов, велик риск, что животные нападут в ответ. Уражевский заявил, что вожак стаи почувствует угрозу и проявит еще большую агрессию.

Надо встать спиной к забору или к чему-то подобному, чтобы не окружила стая. Затем позвать на помощь — надо громко кричать: «Помогите», а потом: «Фу» и «Нельзя». Если собаки где-то [с людьми живут], они знают, что это остановка Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России.

Но вещи в руках, уверен кинолог, все же могут уберечь от стычки с беспризорными псами. Если встреча неизбежна, эксперт рекомендует поднимать вверх руки, сумки или другие подручные предметы.

«Если поднимаете руки, кажется, что есть большой предмет, собаки связываться не будут. Например, если зонтик есть, его надо открыть и поднять высоко. Этого будет достаточно», — объяснил Уражевский.

Он добавил, что пригодиться могут и духи или дезодорант. Их нужно распылить рядом с собой. Это дезориентирует животных, ведь их основной способ ориентирования основывается на обонянии — собаки имеют очень плохое зрение. Поможет и перцовый баллончик, Уражевский отметил, что в некоторых магазинах продаются специальные спреи от собак.