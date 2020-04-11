В Москве начали лечить COVID-19 с помощью переливания плазмы крови. Эффективность способа признали и вирусологи.

Лечение коронавирусной инфекции с помощью переливания крови — идея китайских врачей. Впервые ее применили еще в конце марта на 10 добровольцах, страдавших тяжелой формой COVID-19. А уже в начале апреля гонконгские вирусологи провели полноценное испытание нового метода на хомяках. И в том, и в другом случае переливание крови прошло успешно и не привело ни к одному летальному исходу.

Поэтому теперь московские врачи решили перенять новый способ у китайских коллег. Первые процедуры по переливанию плазмы крови прошли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и в городской больнице № 52. Донорами стали 11 человек, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Семь пациентов получили переливание.

Средство от коронавируса найдено?

Действует новый метод предельно просто. Когда человек переносит какой-либо вирус, организм постепенно вырабатывает антитела, которые этот вирус убивают. Главное, чтобы антитела успели выработаться до того, как пойдут осложнения. Соответственно, если организм пациента не успевает справиться с вирусом самостоятельно, то ему можно ввести кровь другого человека, которая уже содержит необходимые антитела. Поэтому переливание крови в основном используется при тяжелых и быстро прогрессирующих болезнях.

Донором может стать любой человек, переболевший коронавирусной инфекцией, — у него иммунитет есть в любом случае. Главное, чтобы он был здоров и его кровь не была заражена каким-нибудь другим вирусом.

Но пока рано говорить о том, что переливание крови — окончательное решение. Во-первых, как отметил врач-инфекционист Евгений Тимаков, плазма не всегда помогает в случае с воспалением легких или другими заболеваниями, которые провоцирует коронавирус. Она лишь облегчает задачу организму, который борется с болезнью.

Плазма воздействует на вирус, но не на его проявления Евгений Тимаков главный врач медицинского центра «Лидер медицины».

Есть еще один нюанс: стойкость иммунитета не всегда одинакова. По словам Тимакова, если на ветряную оспу иммунитет вырабатывается пожизненно, то на некоторые другие инфекции он может держаться всего 6 месяцев. Пока что не ясно, сколько времени иммунитет будет способен действовать против коронавируса.

Прямо сейчас такой способ лечения эффективен, потому что кровь берется у тех, кто переболел COVID-19 совсем недавно. Но, естественно, на этом ученые не остановятся и будут дальше искать новые средства против коронавируса.