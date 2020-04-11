Выздоровел — помоги другому. COVID-19 начали лечить в России с помощью переливания крови
Лечение коронавирусной инфекции с помощью переливания крови — идея китайских врачей. Впервые ее применили еще в конце марта на 10 добровольцах, страдавших тяжелой формой COVID-19. А уже в начале апреля гонконгские вирусологи провели полноценное испытание нового метода на хомяках. И в том, и в другом случае переливание крови прошло успешно и не привело ни к одному летальному исходу.
Поэтому теперь московские врачи решили перенять новый способ у китайских коллег. Первые процедуры по переливанию плазмы крови прошли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и в городской больнице № 52. Донорами стали 11 человек, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Семь пациентов получили переливание.
Средство от коронавируса найдено?
Действует новый метод предельно просто. Когда человек переносит какой-либо вирус, организм постепенно вырабатывает антитела, которые этот вирус убивают. Главное, чтобы антитела успели выработаться до того, как пойдут осложнения. Соответственно, если организм пациента не успевает справиться с вирусом самостоятельно, то ему можно ввести кровь другого человека, которая уже содержит необходимые антитела. Поэтому переливание крови в основном используется при тяжелых и быстро прогрессирующих болезнях.
Донором может стать любой человек, переболевший коронавирусной инфекцией, — у него иммунитет есть в любом случае. Главное, чтобы он был здоров и его кровь не была заражена каким-нибудь другим вирусом.
Но пока рано говорить о том, что переливание крови — окончательное решение. Во-первых, как отметил врач-инфекционист Евгений Тимаков, плазма не всегда помогает в случае с воспалением легких или другими заболеваниями, которые провоцирует коронавирус. Она лишь облегчает задачу организму, который борется с болезнью.
Плазма воздействует на вирус, но не на его проявленияЕвгений Тимаковглавный врач медицинского центра «Лидер медицины».
Есть еще один нюанс: стойкость иммунитета не всегда одинакова. По словам Тимакова, если на ветряную оспу иммунитет вырабатывается пожизненно, то на некоторые другие инфекции он может держаться всего 6 месяцев. Пока что не ясно, сколько времени иммунитет будет способен действовать против коронавируса.
Прямо сейчас такой способ лечения эффективен, потому что кровь берется у тех, кто переболел COVID-19 совсем недавно. Но, естественно, на этом ученые не остановятся и будут дальше искать новые средства против коронавируса.