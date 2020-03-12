Проблемы со здоровьем могут вытащить Вайнштейна из-за решетки. И это многих разозлит

«Грань перейдена»

После дела Вайнштейна подобных случаев станет больше, а наказания за схожие преступления — суровее. В этом уверен британский юрист Александр Меркурис.

«До этого момента люди предпочитали не замечать такие вещи, но женщины стали менее терпимы к такого рода нарушениям. Дело Харви Вайнштейна стало тем моментом, когда грань была перейдена», — заявил собеседник «360».

Меркурис считает суд над звездой Голливуда необычным по двум причинам: первая — популярность и могущество знаменитого продюсера, вторая — его поведение на слушаниях. Комментарии Вайнштейна были достаточно странными. Он говорил, что сбит с толку, как бы подразумевая, что не сделал ничего плохого.

Здоровье Вайнштейна

Адвокаты Вайнштейна просили приговорить его к пяти годам тюремного заключения. Они переживали, что более долгий срок станет для немолодого клиента пожизненным. Через несколько часов после решения суда звезду госпитализировали в нью-йоркскую больницу «Бельвью». Продюсер почувствовал боли в груди после прибытия из суда в тюрьму «Райкерс-Айленд», сообщил журналистам официальный представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер.

Это не первый раз, когда Вайнштейну становится плохо из-за суда. Ранее он попал в больницу после того, как 24 февраля присяжные признали его виновным в преступлениях сексуального характера. У мужчины участилось сердцебиение и повысилось давление. Ему провели стентирование сердца, то есть установили стент — специальный каркас, помещающийся в просвет полых органов человека и обеспечивающий расширение нужного участка. В начале марта продюсера выписали и отправили в лазарет тюрьмы.

Вайнштейн может получить условно-досрочное на сострадательных основаниях из-за угрозы для здоровья. В том случае, если он действительно так серьезно болен. Тогда есть вероятность, что ему позволят выйти из тюрьмы раньше срока Александр Меркурис юрист.

Также возможно, что приговор приспособят под новые условия. Например, вместо того чтобы отправить продюсера в обычную тюрьму, его могут направить в лазарет, где будут следить за здоровьем. Однако более вероятным вариантом Меркурису кажется полный выход Вайнштейна из тюрьмы, но с рядом условий.

«Будут ограничения по передвижению, отчеты перед полицией и так далее. Ему нужно будет также показывать, что на протяжении всего этого времени он действительно проходит лечение. Правда, если такое произойдет, очень многие сильно разозлятся», — заключил юрист.

История дела

Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных людей Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, не раз завоевывали «Оскар». Среди его работ как продюсера — «Криминальное чтиво», «Крик», «Чикаго», «Властелин колец: Две крепости», «Влюбленный Шекспир» и многие другие.

Первые обвинения против звезды появились три года назад. О них стало известно из публикации New York Times. В материале описали случаи сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна, которые происходили на протяжении десятилетий.

Тогда продюсер вину не признал, однако извинился за то, что «принес немало боли». В последующие несколько недель звезду обвинили в домогательствах многие другие дамы, среди которых Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. К концу 2017 года число предполагаемых жертв превысило 60. После этого продюсера уволили из собственной компании —The Weinstein Company. Он стал в Голливуде нежелательной персоной.

Против знаменитости открыли несколько уголовных дел, но официальные обвинения продюсеру предъявили лишь в мае 2018 года. Полиция Нью-Йорка арестовала Вайнштейна по обвинению в принуждении к оральному сексу в ходе кастинга Люсии Эванс в 2004 году, а также в изнасиловании неназванной женщины в 2013 году. В суде Вайнштейн выслушал обвинения, уплатил залог (один миллион долларов) и вышел с браслетом электронного слежения на ноге. Он обязался ограничить свои передвижения.

В конце февраля этого года после пятидневного обсуждения присяжные признали Вайнштейна виновным по двум обвинениям из пяти. 11 марта 2020 года его приговорили к 23 годам тюрьмы. При этом обвинение просило для продюсера максимальный срок — 29 лет.

История создала так называемый эффект Вайнштейна. Аналогичные обвинения выдвинули против многих других звезд. Пострадали известные деятели культуры. Так, с актером Кевином Спейси, комиком Луисом Си Кеем и режиссером Бреттом Рэтнером расторгли контракты.