Выступление Zivert подняло вопрос об ответственности за толпы на концертах. Но артисты тут ни при чем

Несколько тысяч людей собрались на концерте певицы Юлии Зиверт (Zivert) в Краснодаре. Во время выступления о соблюдении санитарных правил не шло и речи. В итоге мероприятие попало под проверку, а директор спортивной арены уволился. Артистов к ответственности никто не привлекает, но депутаты сочли такой подход справедливым.

Сейчас в Краснодарском крае действует ограничение, касающееся массовых мероприятий. Заполняемость площадки на выступлениях не должна превышать 50%. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ввел такое правило до 1 октября.

Концерт Zivert прошел в краснодарском «Баскет-холле» 7 июля. Вместимость площадки составляет 7,5 тысячи человек. После выступления в соцсетях стали появляться кадры, на которых было видно, что никто из зрителей не соблюдал социальную дистанцию. Зал же был заполнен зрителями далеко не на половину.

Региональные власти и краевое управление Роспотребнадзора отметили, что не согласовывали проведение концерта. Но гендиректор компании-организатора ООО «Стерео город» Александр Леонтьев заявил, что не был обязан сообщать о мероприятии. Спор закончился проверкой.

«Сейчас по факту нарушения постановления губернатора № 129 „О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края“, проводится проверка. В первую очередь — в отношении площадки, где проходил концерт», — написал 8 июля оперштаб Краснодарского края в своем Telegtam-канале.

На следующий день губернатор региона сообщил, что директор «Баскет-холла» уже написал заявление об увольнении. Теперь его действия оценят правоохранители.

«Какие требования, какие средства, миллиарды, миллиарды выделяем на борьбу с пандемией. И нам взять и устроить очаг, потенциальный очаг», — подчеркнул Кондратьев.

Обвинения в адрес Билана

Ситуация с концертом Zivert стала не единственной, когда площадка столкнулась с проверкой. В начале июля выступление Димы Билана привело к нешуточному скандалу. Певец выступал на сцене Roof Place в Петербурге. В этот же день Комитет по культуре города проверял соблюдение ограничительных норм на мероприятиях.

«Так, в ходе контрольных мероприятий, которые прошли 1 июля 2021 года в отношении ООО „Руф Проект“, выявлены нарушения по соблюдению масочного режима у зрителей, социальному дистанцированию», — сообщали в комитете.

На следующий день после выступления Билана на той же площадке должен был пройти концерт лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского. В итоге мероприятие сорвалось, а исполнитель обвинил во всем Билана и написал на него заявление в полицию.

Певцы ругались в течение нескольких дней. Билан заверил, что привился от коронавируса и во время концерта соблюдал все меры. При этом он подчеркнул, что не мог на каждого зрителя надеть маску и следить за выполнением правил.

«Я не считаю, что я виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз — привитый, подчеркиваю — вышел в зал на 30 секунд», — заключил Билан.

Ответственность артистов

За артистов вступился депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, ответственность за нарушения должны нести именно организаторы и администраторы.

«Артисты никого не собирают. Артисты выступают, а билеты продают организаторы. Организаторы должны регулировать количество людей. С другой стороны, кроме организаторов есть еще и администраторы площадок, которые должны понимать, как распределять людей во время проведения мероприятия», — отметил депутат.

Он добавил, что исполнители не должны слезать со сцены и гонять людей. Милонов подчеркнул, что артистам сейчас и так приходится тяжело, а на них еще и пытаются свалить ответственность.

Такую позицию поддержал депутат Госдумы Александр Петров. Он заявил, что каждый человек отвечает только за себя. При этом это не касается организаторов концертов, которые несут ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

«Артисты — такие же люди и исполнители. Если в договоре юридического лица с ними прописано, что за нарушения они лишаются премиальных или уменьшается цифра [гонорара], и это зафиксировано, то им могут это выставить и они не получат деньги», — пояснил депутат.

По его словам, мотивация у артистов может быть только материальная. Организаторы концертов могут лишь манипулировать суммами.

«Мне кажется, что нужно действовать через эту систему с точки зрения артистов, а не так, что государство должно их наказывать. Их можно наказать только как физических лиц за определенные нарушения», — добавил Петров.

Депутат отметил, что считает такой подход логичным, а все остальные ужесточения являются неправильными.