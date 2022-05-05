Выступление в защиту Галкина сыграло против Киркорова

Эстрадный певец Филипп Киркоров эмоционально высказался в защиту телеведущего Максима Галкина. Автор Telegram-канала @aksinia_blog Аксинья Гурьянова в разговоре с «360» заявила, что таким образом он мог попытаться отвлечь внимание общественности от его кандидатуры.

Далее — прямая речь.

Антихристианский концерт

В концертном номере Киркорова с «плясками на кресте» однозначно просматривается оскорбление чувств верующих. Я бы привлекла к ответу не только Киркорова, но и сценариста данного шоу, декоратора и даже актеров.

Мы живем не просто в стране Россия. Мы живем в православной мировой державе. Подобные шоу с осквернением религии должны быть запрещены

Почему-то Киркоров не разыгрывал жуткие сцены с символами иудаизма. Потому что ему сразу же вынесли бы приговор и осудили бы в мировых СМИ. А христиан можно бить по щекам? Данные шоу неуместны и в очередной раз показывают, насколько наши звезды шоу-бизнеса продажны, бездуховны и номенклатурны.

Источник фото: РИА «Новости»

Стареющий артист Киркоров тужится на христианском кресте. Какие чувства может вызвать эта сцена? Только отвращение от личности, удивление от безумия артиста, от его бездуховности.

И мне не хочется даже слушать про его заслуги перед Отечеством. Заслуги завоевывают не за гонорары, а за поступки!

Повезло с карьерой

Кто все эти люди, пришедшие на концерт Киркорова? Билеты были раскуплены, хоть и прилично стоили. Вообще, кто-то еще смотрит на Киркорова и слушает его? Вот это странно. Киркоров и многие другие навязанные россиянам звезды, они захватили монополию в те времена, когда не было интернета и конкуренцию им не могли составить. Если бы Киркоров начал карьеру сейчас, просмотры его клипов в интернете были бы на самом низком уровне.

Если шоу нацелено, как любое действие, на утверждение и поддержку религиозных ценностей, то использование в том числе религиозных символов в неискаженном виде возможно в соответствии с традициями этих религий.

Тайные смыслы конфликта

По сути, карьеру Киркорова сделала Пугачева. А заявление Симоньян, что Галкин — гей, — это удар и по самой певице. Пугачева собрала вокруг себя большое семейство, предположительно, финансируемое из нескольких источников, одним из которых был, по слухам, высокопоставленный покровитель Галкина.

Источник фото: РИА «Новости»

Почему Симоньян промолчала о покровителе Галкина? Ведь если таковой есть, она наверняка знает, кто это. Открытое заявление Симоньян в этом случае можно было бы воспринять как намек на угрозу данному покровителю. Некое предупреждение.

Заметьте: Галкин официально не опроверг заявление Симоньян. Не удивлюсь, что Киркоров также получал поддержку от источников Галкина

Не думаю, что Киркоров сейчас самостоятелен в озвучивании любой официальной позиции. Как вы помните, на днях он выступил с просьбой отпустить Медведчука. У Киркорова крайне пугливая, эмоциональная натура.

Вероятно, у него есть некие кураторы. Или куратор, которого он 20 раз переспросил, можно ли так говорить, нужно ли. К этому куратору еще больше вопросов

Источник фото: РИА «Новости»

Выступление Киркорова в защиту Галкина — не пиар-ход, так как его заявление сыграло против него в массах. И он это понимал заранее.

Киркоров сделал выбор между своими поклонниками и защитой гей-меньшинств в политике и бизнесе

А таких людей в этих сферах немало. Данный пиар-ход, скорее, может помочь ему обратиться к влиятельным геям за помощью. Например, в приобретении очередной зарубежной недвижимости или просто ради финансовой поддержки. Предполагаю, что Киркоров тоже хочет уехать из России, просто ему не позволяет финансовая возможность.

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