Под Калугой погибли трое пилотов бомбардировщика Ту-22М3 из-за нештатного срабатывания катапульты. Военный летчик рассказал, что такие ситуации происходят очень редко — есть специальная процедура, которая должна защищать пилотов. И хотя модель самолета появилась в 70-х, назвать ее аварийной нельзя.

Во вторник, 23 марта, на аэродроме Шайковка под Калугой у самолета Ту-22М3 в ходе плановой подготовки на земле нештатно сработала система катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа погибли. Четвертому летчику удалось выжить. Он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке, сообщил источник ТАСС.

Учения эскадрильи Ту-22М3 проходили в Калужской области под руководством полковника Вадима Белослюдцева. Экипажи тренировались уводить машины из-под условного удара противника, прорывать противовоздушную оборону и имитировали ответный авиационный удар.

Сейчас комиссия Военно-космических сил России на месте выясняет точные причины происшествия. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области сообщили, что местные жители не пострадали.

Самолет-прорыв

Бомбардировщик Ту-22М3. Источник фото: wikipedia.org

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Первые модификации этих боевых машин появились в 1974 году. Модель Ту-22М3 выпускалась с 1978 по 1993 год и эксплуатируется до сих пор. И это неудивительно, ведь на самолете использовались прорывные для своего времени технологии, рассказал «360» заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Безусловно, это достаточно интересная машина. Во-первых, с изменяемой геометрией крыла. Во-вторых, сверхзвуковой многорежимный самолет, который мог нести и бомбовую нагрузку в обычном снаряжении, и крылатые ракеты, мог использоваться как ядерный носитель», — уточнил эксперт.

Катапульта устарела

Владимир Попов отметил, что причин для нештатного срабатывания катапульты могло быть много. Они могли быть связаны с особенностью эксплуатации в зимнее время. Возможна и ошибка при подготовке к полетам. Также к непроизвольному срабатыванию системы спасения экипажа могло привести и замыкание электрической сети.

«Чтобы не произошло непроизвольное катапультирование, предусмотрена установка чеков, которые будут предупреждать подобное. Но при запуске самолета и перед полетом все эти чеки снимаются бортовым инженером, техником самолета и остаются на земле как фактор того, что катапульта готова к применению при необходимости», — сказал летчик.

Сейчас основными креслами для боевой авиации являются К-36. Эксперт пояснил, что такие системы позволяют катапультироваться даже из стоящего на земле самолета. Старые системы меняют на К-36, но этот самолет, видимо, еще не успели модифицировать.

Техника отказывает

«Разумеется, точную причину трагедии и отчего сработали катапульты должны выяснить специалисты. Но такое ЧП — очень редкий случай. Бывает, что при посадке что-то откажет. Был случай, когда самолет выкатился и сгорел потом. Случались отказы на взлете. Но нельзя сказать, что это очень аварийный самолет. Он в пределах нормы», — подчеркнул Владимир Попов.

Летчик отметил, что самолет — очень сложная машина. Там много отдельных частей и механизмов, которые взаимодействуют. И случается, что где-то происходят неполадки, допускается или конструктивный дефект, или ошибки летчиков, операторов, технического персонала. Невозможно создать машину со стопроцентной гарантией от поломок.

«Так что техника имеет право отказывать, и она периодически это делает. Но надо отметить, что летчики, штурман и инженеры, которые эксплуатируют любой самолет, знают об особенностях того или иного самолета и, конечно, готовятся. Отрабатываются нештатные ситуации, в том числе и порядок катапультирования», — уточнил эксперт.

При этом Владимир Попов отметил, что Ту-22М3 соответствует всем современным требованиям. Самолет в полной мере отвечает сегодняшним оперативно-тактическим задачам. Летчик уверен, что эти боевые машины смогут отработать еще пару десятков лет.

Катастрофы Ту-22М3

С 2019 года в СМИ сообщалось о двух катастрофах и трех авариях Ту-22М3 по небоевым причинам.

Предыдущая катастрофа произошла 22 января 2019 года. При заходе на посадку на аэродроме в Мурманской области бомбардировщик приземлился с повышенной перегрузкой, разрушился и загорелся. Трое членов экипажа погибли, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, написала «Газета.ru».

А 8 июля 2004 года Ту-22М3 из-за неполадки энергоснабжения потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром в Новгородской области. На борту бомбардировщика не было вооружений, он выполнял плановый тренировочный полет. Экипаж погиб.